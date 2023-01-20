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Назарбаев госпитализирован: он перенес операцию на сердце
Назарбаев госпитализирован: он перенес операцию на сердце
СМИ в пятницу сообщили о госпитализации 82-летнего политика, позже его пресс-секретарь заявил, что Назарбаеву была сделана операция на сердце.
2023-01-20T11:54+0500
2023-01-20T11:54+0500
2023-01-20T12:24+0500
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нурсултан назарбаев
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ТАШКЕНТ, 20 янв – Sputnik. Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев госпитализирован, у него проблемы с сердцем. Об этом сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на бывшего директора госканала "Хабар 24" Александра Аксютица.РИА Новости со ссылкой на источник в медицинских кругах Астаны также сообщает, что Назарбаев находится в больнице. "Назарбаев находится в кардиохирургическом центре", - сказал источник.Однако причину нахождения политика в клинике и состояние его здоровья собеседник агентства не уточнил. Позже пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай заявил, что 82-летний политик перенес операцию на сердце. "Операция прошла успешно. Угрозы жизни первого президента нет. Сейчас он находится под наблюдением", - написал Укибай в Twitter.Напомним, Назарбаев подал отставку с поста главы государства в марте 2019 года. Он был президентом Казахстана 28 лет.
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казахстан бывший президент нурсултан назарбаев госпитализирован операция на сердце
казахстан бывший президент нурсултан назарбаев госпитализирован операция на сердце
Назарбаев госпитализирован: он перенес операцию на сердце
11:54 20.01.2023 (обновлено: 12:24 20.01.2023)
СМИ в пятницу сообщили о госпитализации 82-летнего политика, позже его пресс-секретарь заявил, что Назарбаеву была сделана операция на сердце.
ТАШКЕНТ, 20 янв – Sputnik.
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев госпитализирован, у него проблемы с сердцем. Об этом сообщает Sputnik Казахстан
со ссылкой на бывшего директора госканала "Хабар 24" Александра Аксютица.
"Мои источники сообщили, что Нурсултан Назарбаев госпитализирован в одну из больницы Астаны. Ему проводят комплексное обследование сердца. Медперсонал говорит, что возможно будет хирургическое вмешательство", - сказал Аксютиц.
РИА Новости
со ссылкой на источник в медицинских кругах Астаны также сообщает, что Назарбаев находится в больнице. "Назарбаев находится в кардиохирургическом центре", - сказал источник.
Однако причину нахождения политика в клинике и состояние его здоровья собеседник агентства не уточнил.
Позже пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай заявил, что 82-летний политик перенес операцию на сердце. "Операция прошла успешно. Угрозы жизни первого президента нет. Сейчас он находится под наблюдением", - написал Укибай в Twitter.
Напомним, Назарбаев подал отставку с поста главы государства в марте 2019 года. Он был президентом Казахстана 28 лет.