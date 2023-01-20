https://uz.sputniknews.ru/20230120/31605497.html

Назарбаев госпитализирован: он перенес операцию на сердце

Назарбаев госпитализирован: он перенес операцию на сердце

СМИ в пятницу сообщили о госпитализации 82-летнего политика, позже его пресс-секретарь заявил, что Назарбаеву была сделана операция на сердце.

2023-01-20T11:54+0500

2023-01-20T11:54+0500

2023-01-20T12:24+0500

в мире

нурсултан назарбаев

казахстан

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ТАШКЕНТ, 20 янв – Sputnik. Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев госпитализирован, у него проблемы с сердцем. Об этом сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на бывшего директора госканала "Хабар 24" Александра Аксютица.РИА Новости со ссылкой на источник в медицинских кругах Астаны также сообщает, что Назарбаев находится в больнице. "Назарбаев находится в кардиохирургическом центре", - сказал источник.Однако причину нахождения политика в клинике и состояние его здоровья собеседник агентства не уточнил. Позже пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай заявил, что 82-летний политик перенес операцию на сердце. "Операция прошла успешно. Угрозы жизни первого президента нет. Сейчас он находится под наблюдением", - написал Укибай в Twitter.Напомним, Назарбаев подал отставку с поста главы государства в марте 2019 года. Он был президентом Казахстана 28 лет.

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Sputnik Узбекистан

казахстан бывший президент нурсултан назарбаев госпитализирован операция на сердце