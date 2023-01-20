https://uz.sputniknews.ru/20230120/informatsiyu-po-vakansiyam-i-uchetu-kadrov-obedinili-v-edinuyu-bazu-31613683.html

Информацию по вакансиям и учету кадров объединили в единую базу

Информацию по вакансиям и учету кадров объединили в единую базу

Новая электронная база данных будет содержать информацию о структуре, штате и сотрудниках государственных органов.

2023-01-20T20:23+0500

2023-01-20T20:23+0500

2023-01-20T20:23+0500

новый узбекистан: эпоха реформ

узбекистан

трудоустройство

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ТАШКЕНТ, 20 янв – Sputnik. В Узбекистане Агентство по развитию государственных услуг разработадл и запустило новую электронную базу данных hrm.argos.uz.Цель нововведения – цифровизировать работу с кадрами в государственных органах и организациях, сообщает корреспондент Sputnik.Теперь кадровые документы будут принимать и вести в электронном виде только через эту систему и заверять электронной цифровой подписью.Платформу интегрировали с другими электронными базами, такими как открытый портал вакансий государственных гражданских служащих vacancy.argos.uz, а также единая национальная система труда my.mehnat.uz.Электронная система заработала с 1 января 2023 года во всех государственных органах и организациях, а также органах местного самоуправления. Программа автоматически формирует и собирает информацию о сотрудниках и работе госорганов.База данных позволит упростить следующие процессы:В настоящее время во всех регионах республики проходят семинары по работе с программой.Читайте также: В России трудоустроили более 28 тысяч узбекистанцев

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