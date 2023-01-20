https://uz.sputniknews.ru/20230120/informatsiyu-po-vakansiyam-i-uchetu-kadrov-obedinili-v-edinuyu-bazu-31613683.html
Информацию по вакансиям и учету кадров объединили в единую базу
Информацию по вакансиям и учету кадров объединили в единую базу
Новая электронная база данных будет содержать информацию о структуре, штате и сотрудниках государственных органов.
2023-01-20T20:23+0500
2023-01-20T20:23+0500
2023-01-20T20:23+0500
новый узбекистан: эпоха реформ
узбекистан
трудоустройство
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ТАШКЕНТ, 20 янв – Sputnik. В Узбекистане Агентство по развитию государственных услуг разработадл и запустило новую электронную базу данных hrm.argos.uz.Цель нововведения – цифровизировать работу с кадрами в государственных органах и организациях, сообщает корреспондент Sputnik.Теперь кадровые документы будут принимать и вести в электронном виде только через эту систему и заверять электронной цифровой подписью.Платформу интегрировали с другими электронными базами, такими как открытый портал вакансий государственных гражданских служащих vacancy.argos.uz, а также единая национальная система труда my.mehnat.uz.Электронная система заработала с 1 января 2023 года во всех государственных органах и организациях, а также органах местного самоуправления. Программа автоматически формирует и собирает информацию о сотрудниках и работе госорганов.База данных позволит упростить следующие процессы:В настоящее время во всех регионах республики проходят семинары по работе с программой.Читайте также: В России трудоустроили более 28 тысяч узбекистанцев
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узбекистан агентство по развитию государственных услуг единая база данных трудоустройство вакансии учет кадров посещаемость командировки больничный лист структура кадровый состав государственные органы местного самоуправления
узбекистан агентство по развитию государственных услуг единая база данных трудоустройство вакансии учет кадров посещаемость командировки больничный лист структура кадровый состав государственные органы местного самоуправления
Информацию по вакансиям и учету кадров объединили в единую базу
Новая электронная база данных будет содержать информацию о структуре, штате и сотрудниках государственных органов.
ТАШКЕНТ, 20 янв – Sputnik. В Узбекистане Агентство по развитию государственных услуг разработадл и запустило новую электронную базу данных hrm.argos.uz.
Цель нововведения – цифровизировать работу с кадрами в государственных органах и организациях, сообщает корреспондент Sputnik
.
Теперь кадровые документы будут принимать и вести в электронном виде только через эту систему и заверять электронной цифровой подписью.
Платформу интегрировали с другими электронными базами, такими как открытый портал вакансий государственных гражданских служащих vacancy.argos.uz, а также единая национальная система труда my.mehnat.uz.
Электронная система заработала с 1 января 2023 года во всех государственных органах и организациях, а также органах местного самоуправления. Программа автоматически формирует и собирает информацию о сотрудниках и работе госорганов.
База данных позволит упростить следующие процессы:
трудоустройство, от объявления вакантных должностей до оформления документов по результатам приема на работу;
сбор и обработка информации о структуре, штатах, должностях и сотрудниках в единой электронной базе данных,
учет посещаемости и рабочего времени сотрудников, а также командировок, отпусков, периодов нетрудоспособности;
автоматическая оценка эффективности работы сотрудников;
ведение электронного архива кадровой информации.
В настоящее время во всех регионах республики проходят семинары по работе с программой.