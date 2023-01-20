https://uz.sputniknews.ru/20230120/kitayskie-uchenye-vossozdali-vneshnost-neandertaltsa-iz-teshik-tasha-31614493.html

Китайские ученые воссоздали внешность неандертальца из Тешик-Таша

Китайские ученые воссоздали внешность неандертальца из Тешик-Таша

Череп мальчика-неандертальца палеонтологи нашли в древней пещере Тешик-Таш на территории Узбекистана.

2023-01-20T22:00+0500

2023-01-20T22:00+0500

2023-01-20T22:00+0500

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россия

археологические раскопки

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Палеонтологи Цзилиньского университета опубликовали портрет мальчика-неандертальца, восстановленный с помощью технологии цифровой 3D-реставрации. Портрет создан на основе черепа, обнаруженного в палеолитической пещере Тешик-Таш на территории Узбекистана, сообщает агентство Синьхуа.Ученым впервые удалось восстановить внешность по древнему черепу при помощи компьютерной трехмерной реставрации. Это важное достижение Международной совместной биоархеологической лаборатории по изучению изменений окружающей среды и адаптации человека на территории Евразии - первой совместной лаборатории в области археологии, созданной Китаем и Россией.Окаменелый череп, который принадлежал молодому неандертальцу в возрасте 8-9 лет, жившего примерно от 300 тыс. до 40 тыс. лет назад, ученые обнаружили в 1938 году.По словам директора Научно-исследовательского института и Музея антропологии МГУ, академика РАН Александры Бужиловой, эта окаменелость является первыми останками неандертальца, обнаруженными в Азии. Этот череп также является единственным сохранившемся целиком черепом так называемого азиатского неандертальца. Его открытие доказало, что неандертальцы двигались в сторону востока.Новая реконструкция сделала облик мальчика-неандертальца более достоверным, а также подчеркнула его индивидуальные особенности, заявила палеонтолог.Группа биоархеологов Цзилиньского университета надеется на сотрудничество с российскими коллегами по более актуальным академическим вопросам и на дальнейшее углубление обменов и сотрудничества между исследователями двух стран в гуманитарной науке, заявил глава группы Чжан Цюаньчао.Читайте также: Любовь на всю жизнь: как Лиля Брик вспоминала Туркестан

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палеонтологи ученые китай воссоздали внешний вид неандертальца по черепу трехмерная реконструкция из пещеры тешик таш узбекистан