https://uz.sputniknews.ru/20230120/lyubov-na-vsyu-jizn-kak-lilya-brik-vspominala-turkestan-31599254.html

Любовь на всю жизнь: как Лиля Брик вспоминала Туркестан

Любовь на всю жизнь: как Лиля Брик вспоминала Туркестан

Воспоминаниями Лили Брик поделилась в своем Telegram-канале известная российская актриса Юлия Меньшова.

2023-01-20T07:00+0500

2023-01-20T07:00+0500

2023-01-20T07:00+0500

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культура

актриса

туркестан

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ТАШКЕНТ, 20 янв – Sputnik. Возлюбленная Владимира Маяковского Лиля Брик с мужем Осипом приезжала в Туркестан и сохранила любовь к Средней Азии на всю жизнь.Воспоминания Лили Брик в своем Telegram-канале опубликовала известная российская актриса Юлия Меньшова.Как пишет актриса, Лиля и Осип отправились в Туркестан сразу после свадьбы по делам фирмы отца Осипа. Культура Средней Азии произвела на них такое сильное впечатление, что они хотели переехать туда на несколько лет, но помешала мировая война, начавшаяся в 1914 году.Любовь к Туркестану Лиля сохранила на всю жизнь."Ее небольшая квартира всегда была украшена различным деталями оттуда. И во времена, когда они жили с Владимиром Маяковским, и когда Лиля вышла замуж за Василия Катаняна", - пишет Юлия Меньшова.Читайте также: Священник пояснил, когда можно поливать цветы святой водой

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