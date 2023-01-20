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Любовь на всю жизнь: как Лиля Брик вспоминала Туркестан
Любовь на всю жизнь: как Лиля Брик вспоминала Туркестан
Воспоминаниями Лили Брик поделилась в своем Telegram-канале известная российская актриса Юлия Меньшова.
2023-01-20T07:00+0500
2023-01-20T07:00+0500
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актриса
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ТАШКЕНТ, 20 янв – Sputnik. Возлюбленная Владимира Маяковского Лиля Брик с мужем Осипом приезжала в Туркестан и сохранила любовь к Средней Азии на всю жизнь.Воспоминания Лили Брик в своем Telegram-канале опубликовала известная российская актриса Юлия Меньшова.Как пишет актриса, Лиля и Осип отправились в Туркестан сразу после свадьбы по делам фирмы отца Осипа. Культура Средней Азии произвела на них такое сильное впечатление, что они хотели переехать туда на несколько лет, но помешала мировая война, начавшаяся в 1914 году.Любовь к Туркестану Лиля сохранила на всю жизнь."Ее небольшая квартира всегда была украшена различным деталями оттуда. И во времена, когда они жили с Владимиром Маяковским, и когда Лиля вышла замуж за Василия Катаняна", - пишет Юлия Меньшова.Читайте также: Священник пояснил, когда можно поливать цветы святой водой
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лиля брик осип туркестан самарканд ташкент коканд бухара ош воспоминания архивные фото любовь на всю жизнь квартира украшена сувениры халаты платки актриса юлия меньшова
лиля брик осип туркестан самарканд ташкент коканд бухара ош воспоминания архивные фото любовь на всю жизнь квартира украшена сувениры халаты платки актриса юлия меньшова

Любовь на всю жизнь: как Лиля Брик вспоминала Туркестан

07:00 20.01.2023
© Юлия МеньшоваКвартира Лили Брик была украшена вещами, привезенными из Туркестана
Квартира Лили Брик была украшена вещами, привезенными из Туркестана - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.01.2023
© Юлия Меньшова
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Воспоминаниями Лили Брик поделилась в своем Telegram-канале известная российская актриса Юлия Меньшова.
ТАШКЕНТ, 20 янв – Sputnik. Возлюбленная Владимира Маяковского Лиля Брик с мужем Осипом приезжала в Туркестан и сохранила любовь к Средней Азии на всю жизнь.
Воспоминания Лили Брик в своем Telegram-канале опубликовала известная российская актриса Юлия Меньшова.
© Юлия МеньшоваКвартира Лили Брик была украшена вещами, привезенными из Туркестана
Квартира Лили Брик была украшена вещами, привезенными из Туркестана - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.01.2023
Квартира Лили Брик была украшена вещами, привезенными из Туркестана
© Юлия Меньшова
Как пишет актриса, Лиля и Осип отправились в Туркестан сразу после свадьбы по делам фирмы отца Осипа. Культура Средней Азии произвела на них такое сильное впечатление, что они хотели переехать туда на несколько лет, но помешала мировая война, начавшаяся в 1914 году.
"Две осени мы ездили в Туркестан, эти оба раза слились в моей памяти. Мы были в Самарканде, Ташкенте, Коканде, Бухаре, Намангане, Андижане, Оше. Принимали нас пышно, с подарками. Мы привезли в Москву неисчислимое количество халатов, платков и шелковых материй", - вспоминала позже Лиля Брик.
Любовь к Туркестану Лиля сохранила на всю жизнь.
© Юлия МеньшоваКвартира Лили Брик была украшена вещами, привезенными из Туркестана
Квартира Лили Брик была украшена вещами, привезенными из Туркестана - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.01.2023
Квартира Лили Брик была украшена вещами, привезенными из Туркестана
© Юлия Меньшова
"Ее небольшая квартира всегда была украшена различным деталями оттуда. И во времена, когда они жили с Владимиром Маяковским, и когда Лиля вышла замуж за Василия Катаняна", - пишет Юлия Меньшова.
© Юлия МеньшоваКвартира Лили Брик была украшена вещами, привезенными из Туркестана
Квартира Лили Брик была украшена вещами, привезенными из Туркестана - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.01.2023
Квартира Лили Брик была украшена вещами, привезенными из Туркестана
© Юлия Меньшова
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