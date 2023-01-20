https://uz.sputniknews.ru/20230120/nazarbaevu-proveli-lechebno-diagnosticheskuyu-protseduru---xirurg-31609532.html

Назарбаеву провели лечебно-диагностическую процедуру - хирург

Назарбаеву провели лечебно-диагностическую процедуру - хирург

По словам директора по хирургии Национального кардиохирургического центра, госпитализация и сама процедура были плановыми, а не экстренными.

2023-01-20T15:41+0500

2023-01-20T15:41+0500

2023-01-20T15:41+0500

в мире

нурсултан назарбаев

казахстан

операция

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ТАШКЕНТ, 20 янв - Sputnik. Директор по хирургии Национального научного кардиохирургического центра Юрий Пя на брифинге в пятницу рассказал о состоянии бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, перенесшего процедуру на сердце, сообщает Sputnik Казахстан.Как отметил Юрий Пя, это была не операция как таковая, а лечебно-диагностическая процедура. Она была плановой, а не экстренной."Процедура была запланирована еще в прошлом году. Мы решили ввиду его занятости и состояния здоровья провести это, когда ему будет удобно. Решили сегодня. Состояние Нурсултана Абишевича хорошее. Выписка будет в ближайшее время", - сказал Юрий Пя.По его словам, операция длилась около 2,5 часа.Ранее в пятницу пресс-секретарь бывшего президента Айдос Укибай сообщил, что 82-летний Назарбаев перенес операцию на сердце, которая прошла успешно. По словам Укибая, угрозы жизни экс-президента нет.

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казахстан нурсултан назарбаев операция на сердце лечебно-диагностическая процедура плановая хирург юрий пя