https://uz.sputniknews.ru/20230120/stalo-izvestno-kogda-zapravki-pereydut-v-obychnyy-rejim-raboty-31608545.html

Стало известно, когда заправки перейдут в обычный режим работы

Стало известно, когда заправки перейдут в обычный режим работы

Метановые заправки начнут работать после повышения температуры воздуха, сообщили в Узтрансгазе.

2023-01-20T16:38+0500

2023-01-20T16:38+0500

2023-01-20T16:38+0500

общество

узбекистан

газ

автозаправка

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ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Все автомобильные газонаполнительные компрессорные станции в республике начнут работать после повышения температуры воздуха. Об этом сообщает пресс-служба "Узтрансгаза".По данным пресс-службы, что в результате резкого похолодания в стране резко увеличилось потребление природного газа.В связи с этим, для обеспечения природным газом населения, социальных объектов и котельных власти приостановили подачу топлива на автомобильные газонаполнительные компрессорные станции.Как сообщили в "Узтрансгазе", по согласованию с региональными властями некоторые газовые заправки обслуживают автомобили по утвержденному графику в течение1-3 часов в сутки.Обслуживают здесь только автомобили товариществ собственников жилья, предприятий электроснабжения, отделов благоустройства и организации, поставляющих газовые баллоны населению.Читайте также: Водители Каракалпакстана подвозят граждан бесплатно из-за холодов

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