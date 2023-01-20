https://uz.sputniknews.ru/20230120/stalo-izvestno-kogda-zapravki-pereydut-v-obychnyy-rejim-raboty-31608545.html
Стало известно, когда заправки перейдут в обычный режим работы
Стало известно, когда заправки перейдут в обычный режим работы
Метановые заправки начнут работать после повышения температуры воздуха, сообщили в Узтрансгазе.
2023-01-20T16:38+0500
2023-01-20T16:38+0500
2023-01-20T16:38+0500
общество
узбекистан
газ
автозаправка
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ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Все автомобильные газонаполнительные компрессорные станции в республике начнут работать после повышения температуры воздуха. Об этом сообщает пресс-служба "Узтрансгаза".По данным пресс-службы, что в результате резкого похолодания в стране резко увеличилось потребление природного газа.В связи с этим, для обеспечения природным газом населения, социальных объектов и котельных власти приостановили подачу топлива на автомобильные газонаполнительные компрессорные станции.Как сообщили в "Узтрансгазе", по согласованию с региональными властями некоторые газовые заправки обслуживают автомобили по утвержденному графику в течение1-3 часов в сутки.Обслуживают здесь только автомобили товариществ собственников жилья, предприятий электроснабжения, отделов благоустройства и организации, поставляющих газовые баллоны населению.Читайте также: Водители Каракалпакстана подвозят граждан бесплатно из-за холодов
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узбекистан узтрансгаз газонаполнительные компрессорные станции газовые заправки когда заработают кого обслуживают
узбекистан узтрансгаз газонаполнительные компрессорные станции газовые заправки когда заработают кого обслуживают
Стало известно, когда заправки перейдут в обычный режим работы
Метановые заправки начнут работать после повышения температуры воздуха, сообщили в Узтрансгазе.
ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik.
Все автомобильные газонаполнительные компрессорные станции в республике начнут работать после повышения температуры воздуха. Об этом сообщает
пресс-служба "Узтрансгаза".
По данным пресс-службы, что в результате резкого похолодания в стране резко увеличилось потребление природного газа.
В связи с этим, для обеспечения природным газом населения, социальных объектов и котельных власти приостановили подачу топлива на автомобильные газонаполнительные компрессорные станции.
Как сообщили в "Узтрансгазе", по согласованию с региональными властями некоторые газовые заправки обслуживают автомобили по утвержденному графику в течение1-3 часов в сутки.
Обслуживают здесь только автомобили товариществ собственников жилья, предприятий электроснабжения, отделов благоустройства и организации, поставляющих газовые баллоны населению.