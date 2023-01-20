https://uz.sputniknews.ru/20230120/stolichnyy-tsentr-teplosnabjeniya-peredayut-v-ao-issiklik-elektr-stantsiyalari-31599986.html

Столичный центр теплоснабжения передают в АО "Иссиклик электр станциялари"

Столичный центр теплоснабжения передают в АО "Иссиклик электр станциялари"

Поэтапная реконструкция котельных в столице будет проходить на основе государственно-частного партнерства с привлечением иностранных инвестиций.

2023-01-20T09:57+0500

2023-01-20T09:57+0500

2023-01-20T09:57+0500

общество

ташкент

тэс

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ТАШКЕНТ, 20 янв – Sputnik.Правительство приняло решение о преобразовании государственного унитарного предприятия (ГУП) "Тошкент иссиклик маркази".Цель – улучшение тепло- и электроснабжения Ташкента с использованием передового зарубежного опыта по управлению производством тепловой энергии.В частности, хокимият города Ташкента до 1 февраля 2023 года передаст предприятие в виде госдоли акционерному обществу (АО) "Иссиклик электр станциялари".Новый владелец будет следить за своевременным обеспечением качественной тепловой энергией населения и предприятий столицы.Комплексные мероприятия по поэтапной реконструкции котельных будут проходить на основе государственно-частного партнерства с привлечением иностранных инвестиций.Столичные тепловые центры поэтапно перейдут к АО "Иссиклик электр станциялари" до 1 июня 2023 года.Напомним, что в результате сильных морозов снизилось давление природного газа, подаваемого на тепловые станции, что привело к падению температуры и горячей воды, и отопления. На днях было принято решение как минимум на 3 дня снизить давление горячей воды, чтобы улучшить отопление квартир.Хокимият Ташкента призвал граждан по возможности сократить использование электроэнергии, обогревать и освещать только самые используемые помещения.Читайте также: Ташкентцам проведут перерасчет за некачественное отопление

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