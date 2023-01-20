https://uz.sputniknews.ru/20230120/uzbekistan-nachal-zakupat-elektrichestvo-v-tadjikistane-31607605.html

Узбекистан начал закупать электричество в Таджикистане

Узбекистан начал закупать электричество в Таджикистане

Закупленную электроэнергию направляют на нужды жителей Сурхандарьинской области.

2023-01-20T14:47+0500

2023-01-20T14:47+0500

2023-01-20T14:47+0500

общество

сурхандарьинская область

электричество

узбекистан

таджикистан

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ТАШКЕНТ, 20 янв – Sputnik. Узбекистан начал закупать электроэнергию в Таджикистане, сообщает пресс-служба Сурхандарьинского регионального филиала АО "Ҳудудий электр тармоқлари".В дни с аномально низким температурами от 70 до 100% потребления ряда районов области покрываются за счет поставок из Таджикистана.Электроэнергия передается по ЛЭП 220 кВ "Л-Регар-Зархоп" и "Л-Регар-Шерабад" от подстанции "Регар-500" Таджикистана.Импортируемое электричество поступает в следующие районы:30 % Термезского, Жаргоргонского районов области, 10 % Музработского, Ангорского, Шерабадского районов и потребители г. Термез получают электричество через Узбекистан с нагрузкой 196 МВт.Читайте также: В Узбекистане построят 250 новых микроГЭС

сурхандарьинская область

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