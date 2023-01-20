https://uz.sputniknews.ru/20230120/uzbekistanskie-vrachi-razdelili-siamskix-bliznetsov-31599700.html

Узбекистанские врачи разделили сиамских близнецов

Узбекистанские врачи разделили сиамских близнецов

Семимесячные девочки Фатима и Зухра в удовлетворительном состоянии, все медики, участвовавшие в операции, получили нагрудный знак "Отличник здравоохранения".

2023-01-20T07:55+0500

2023-01-20T07:55+0500

2023-01-20T11:21+0500

общество

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операция

сиамские близнецы

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ТАШКЕНТ, 20 янв – Sputnik. В Узбекистане впервые провели операцию по разделению сиамских близнецов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения республики.Малышки Фатима и Зухра родились в Кыргызстане 31 мая 2022 года на 29-й неделе беременности. Общий вес девочек при рождении составлял всего 1600 граммов. Родители новорожденных решили доверить операцию по разделению узбекистанским врачам.Во время операции врачи использовали современные технологии: проводили вмешательство под контролем ультразвука, с использованием аргонного скальпеля и современных материалов для остановки кровотечения. В результате девочек разделили с минимальной кровопотерей.К счастью, у малышек сформировались отдельные желчные пузыри, поэтому после разделения их желчные пузыри и печени могут полностью выполнять свою функцию.После разделения сиамских близнецов Фотиму оперировала бригада хирургов-неонатологов в составе профессора Бахтиёра Эргашева, профессора Насриддина Эргашева и Нурбека Эгамназарова, а Зухру — профессора Хабибулло Акилова, Джавлона Мухторова и Абдужамиля Абдуганиева, сообщает пресс-служба.Помогала хирургам бригада опытных неонатологов, реаниматологов и анестезиологов Республиканского перинатального центра.Состояние малышек сейчас стабильное, в скором времени их могут выписать из больницы. Министр здравоохранения Амрилло Иноятов наградил специалистов, принимавших участие в операции по разделению сиамских близнецов, нагрудными знаками "Отличник здравоохранения".Читайте также: Женщина родила в самолете во время рейса в Таджикистан

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