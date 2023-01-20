https://uz.sputniknews.ru/20230120/uzbekistanskie-vrachi-razdelili-siamskix-bliznetsov-31599700.html
Узбекистанские врачи разделили сиамских близнецов
Узбекистанские врачи разделили сиамских близнецов
Семимесячные девочки Фатима и Зухра в удовлетворительном состоянии, все медики, участвовавшие в операции, получили нагрудный знак "Отличник здравоохранения".
2023-01-20T07:55+0500
2023-01-20T07:55+0500
2023-01-20T11:21+0500
общество
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операция
сиамские близнецы
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ТАШКЕНТ, 20 янв – Sputnik. В Узбекистане впервые провели операцию по разделению сиамских близнецов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения республики.Малышки Фатима и Зухра родились в Кыргызстане 31 мая 2022 года на 29-й неделе беременности. Общий вес девочек при рождении составлял всего 1600 граммов. Родители новорожденных решили доверить операцию по разделению узбекистанским врачам.Во время операции врачи использовали современные технологии: проводили вмешательство под контролем ультразвука, с использованием аргонного скальпеля и современных материалов для остановки кровотечения. В результате девочек разделили с минимальной кровопотерей.К счастью, у малышек сформировались отдельные желчные пузыри, поэтому после разделения их желчные пузыри и печени могут полностью выполнять свою функцию.После разделения сиамских близнецов Фотиму оперировала бригада хирургов-неонатологов в составе профессора Бахтиёра Эргашева, профессора Насриддина Эргашева и Нурбека Эгамназарова, а Зухру — профессора Хабибулло Акилова, Джавлона Мухторова и Абдужамиля Абдуганиева, сообщает пресс-служба.Помогала хирургам бригада опытных неонатологов, реаниматологов и анестезиологов Республиканского перинатального центра.Состояние малышек сейчас стабильное, в скором времени их могут выписать из больницы. Министр здравоохранения Амрилло Иноятов наградил специалистов, принимавших участие в операции по разделению сиамских близнецов, нагрудными знаками "Отличник здравоохранения".Читайте также: Женщина родила в самолете во время рейса в Таджикистан
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узбекистан медики врачи хирурги разделили сиамских близнецов узбекистан медицина
узбекистан медики врачи хирурги разделили сиамских близнецов узбекистан медицина
Узбекистанские врачи разделили сиамских близнецов
07:55 20.01.2023 (обновлено: 11:21 20.01.2023)
Семимесячные девочки Фатима и Зухра в удовлетворительном состоянии, все медики, участвовавшие в операции, получили нагрудный знак "Отличник здравоохранения".
ТАШКЕНТ, 20 янв – Sputnik. В Узбекистане впервые провели операцию по разделению сиамских близнецов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения республики.
Малышки Фатима и Зухра родились в Кыргызстане 31 мая 2022 года на 29-й неделе беременности. Общий вес девочек при рождении составлял всего 1600 граммов. Родители новорожденных решили доверить операцию по разделению узбекистанским врачам.
"Эту крайне сложную операцию от начала до конца выполнили узбекские врачи, — рассказал доктор медицинских наук, профессор Бахтиёр Эргашев. - В течение нескольких месяцев, перечитав и изучив различную литературу, проанализировав видеоматериалы операций, проводимых на международном уровне, мы решили взять на себя всю ответственность и приступить к работе".
Во время операции врачи использовали современные технологии: проводили вмешательство под контролем ультразвука, с использованием аргонного скальпеля и современных материалов для остановки кровотечения. В результате девочек разделили с минимальной кровопотерей.
К счастью, у малышек сформировались отдельные желчные пузыри, поэтому после разделения их желчные пузыри и печени могут полностью выполнять свою функцию.
После разделения сиамских близнецов Фотиму оперировала бригада хирургов-неонатологов в составе профессора Бахтиёра Эргашева, профессора Насриддина Эргашева и Нурбека Эгамназарова, а Зухру — профессора Хабибулло Акилова, Джавлона Мухторова и Абдужамиля Абдуганиева, сообщает пресс-служба.
Помогала хирургам бригада опытных неонатологов, реаниматологов и анестезиологов Республиканского перинатального центра.
Состояние малышек сейчас стабильное, в скором времени их могут выписать из больницы. Министр здравоохранения Амрилло Иноятов наградил специалистов, принимавших участие в операции по разделению сиамских близнецов, нагрудными знаками "Отличник здравоохранения".