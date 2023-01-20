Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20230120/v-uzbekistane-nachnut-delat-operatsii-po-peresadke-donorskix-stvolovyx-kletok-31611797.html
В Узбекистане начнут делать операции по пересадке донорских стволовых клеток
В Узбекистане начнут делать операции по пересадке донорских стволовых клеток
Узбекистанские трансплантологи осваивают новый вид хирургических вмешательств в сотрудничестве с российскими специалистами.
2023-01-20T18:39+0500
2023-01-20T18:39+0500
общество
медицина
здравоохранение
узбекистан
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/01/13/31598020_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_8f3afeaade4a87112c16cb21025dca99.jpg
ТАШКЕНТ, 20 янв – Sputnik. В Узбекистане начнут делать операции по пересадке донорских стволовых клеток. Республиканский специализированный центр гематологии республики внедряет новый вид хирургических вмешательств в сотрудничестве с Национальным медицинским исследовательским центром гематологии Минздрава России, сообщает корреспондент Spuntik.В Республиканском специализированном гематологическом научно-практическом медицинском центре 46 пациентам с миеломой ранее провели операции по пересадке их собственных стволовых клеток. Теперь в центре осваивают операции по пересадке материала от доноров.Национальный протокол и стандартную процедуру таких операций узбекистанские специалисты разработали совместно со специалистом Российского научного центра гематологии Михаилом Дроковым.В рамках сотрудничества республиканский центр бесплатно проводит для пациентов высокотехнологичное обследование при лечении онкогематологических заболеваний, операции по трансплантации стволовых клеток, определение этапов реабилитации после операции, молекулярно-генетическое обследование острых хронических лейкозов и другие процедуры.Полностью применение операций такого рода в Центре запустят в первом квартале 2023 года. Эта процедура проводится бесплатно только для гематологических и онкогематологических больных.Читайте также: Узбекистанские врачи разделили сиамских близнецов
узбекистан
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/01/13/31598020_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_567f523706ad2797b32605cb83765e35.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан россия пересадка стволовых клеток от донора новые виды хирургических вмешательств высокотехнологичная медицинская помощь процедуры трансплантация
узбекистан россия пересадка стволовых клеток от донора новые виды хирургических вмешательств высокотехнологичная медицинская помощь процедуры трансплантация

В Узбекистане начнут делать операции по пересадке донорских стволовых клеток

18:39 20.01.2023
© Центр гематологии Узбекские врачи проводят операции по пересадке костного мозга
Узбекские врачи проводят операции по пересадке костного мозга - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.01.2023
© Центр гематологии
Подписаться на
НовостиTelegram
Узбекистанские трансплантологи осваивают новый вид хирургических вмешательств в сотрудничестве с российскими специалистами.
ТАШКЕНТ, 20 янв – Sputnik. В Узбекистане начнут делать операции по пересадке донорских стволовых клеток. Республиканский специализированный центр гематологии республики внедряет новый вид хирургических вмешательств в сотрудничестве с Национальным медицинским исследовательским центром гематологии Минздрава России, сообщает корреспондент Spuntik.
В Республиканском специализированном гематологическом научно-практическом медицинском центре 46 пациентам с миеломой ранее провели операции по пересадке их собственных стволовых клеток. Теперь в центре осваивают операции по пересадке материала от доноров.
Национальный протокол и стандартную процедуру таких операций узбекистанские специалисты разработали совместно со специалистом Российского научного центра гематологии Михаилом Дроковым.

"Для пациентов, которым предстоит трансплантация стволовых клеток, и их доноров мы провели беседы о сборе, обработке, хранении стволовых клеток", — рассказала замдиректора центра по научной работе Азиза Махмудова.

В рамках сотрудничества республиканский центр бесплатно проводит для пациентов высокотехнологичное обследование при лечении онкогематологических заболеваний, операции по трансплантации стволовых клеток, определение этапов реабилитации после операции, молекулярно-генетическое обследование острых хронических лейкозов и другие процедуры.
Полностью применение операций такого рода в Центре запустят в первом квартале 2023 года. Эта процедура проводится бесплатно только для гематологических и онкогематологических больных.
Читайте также: Узбекистанские врачи разделили сиамских близнецов
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0