https://uz.sputniknews.ru/20230120/v-uzbekistane-nachnut-delat-operatsii-po-peresadke-donorskix-stvolovyx-kletok-31611797.html
В Узбекистане начнут делать операции по пересадке донорских стволовых клеток
В Узбекистане начнут делать операции по пересадке донорских стволовых клеток
Узбекистанские трансплантологи осваивают новый вид хирургических вмешательств в сотрудничестве с российскими специалистами.
2023-01-20T18:39+0500
2023-01-20T18:39+0500
2023-01-20T18:39+0500
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ТАШКЕНТ, 20 янв – Sputnik. В Узбекистане начнут делать операции по пересадке донорских стволовых клеток. Республиканский специализированный центр гематологии республики внедряет новый вид хирургических вмешательств в сотрудничестве с Национальным медицинским исследовательским центром гематологии Минздрава России, сообщает корреспондент Spuntik.В Республиканском специализированном гематологическом научно-практическом медицинском центре 46 пациентам с миеломой ранее провели операции по пересадке их собственных стволовых клеток. Теперь в центре осваивают операции по пересадке материала от доноров.Национальный протокол и стандартную процедуру таких операций узбекистанские специалисты разработали совместно со специалистом Российского научного центра гематологии Михаилом Дроковым.В рамках сотрудничества республиканский центр бесплатно проводит для пациентов высокотехнологичное обследование при лечении онкогематологических заболеваний, операции по трансплантации стволовых клеток, определение этапов реабилитации после операции, молекулярно-генетическое обследование острых хронических лейкозов и другие процедуры.Полностью применение операций такого рода в Центре запустят в первом квартале 2023 года. Эта процедура проводится бесплатно только для гематологических и онкогематологических больных.Читайте также: Узбекистанские врачи разделили сиамских близнецов
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узбекистан россия пересадка стволовых клеток от донора новые виды хирургических вмешательств высокотехнологичная медицинская помощь процедуры трансплантация
узбекистан россия пересадка стволовых клеток от донора новые виды хирургических вмешательств высокотехнологичная медицинская помощь процедуры трансплантация
В Узбекистане начнут делать операции по пересадке донорских стволовых клеток
Узбекистанские трансплантологи осваивают новый вид хирургических вмешательств в сотрудничестве с российскими специалистами.
ТАШКЕНТ, 20 янв – Sputnik.
В Узбекистане начнут делать операции по пересадке донорских стволовых клеток. Республиканский специализированный центр гематологии республики внедряет новый вид хирургических вмешательств в сотрудничестве с Национальным медицинским исследовательским центром гематологии Минздрава России, сообщает корреспондент Spuntik
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В Республиканском специализированном гематологическом научно-практическом медицинском центре 46 пациентам с миеломой ранее провели операции по пересадке их собственных стволовых клеток. Теперь в центре осваивают операции по пересадке материала от доноров.
Национальный протокол и стандартную процедуру таких операций узбекистанские специалисты разработали совместно со специалистом Российского научного центра гематологии Михаилом Дроковым.
"Для пациентов, которым предстоит трансплантация стволовых клеток, и их доноров мы провели беседы о сборе, обработке, хранении стволовых клеток", — рассказала замдиректора центра по научной работе Азиза Махмудова.
В рамках сотрудничества республиканский центр бесплатно проводит для пациентов высокотехнологичное обследование при лечении онкогематологических заболеваний, операции по трансплантации стволовых клеток, определение этапов реабилитации после операции, молекулярно-генетическое обследование острых хронических лейкозов и другие процедуры.
Полностью применение операций такого рода в Центре запустят в первом квартале 2023 года. Эта процедура проводится бесплатно только для гематологических и онкогематологических больных.