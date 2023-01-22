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Пассажиров экстренно севшего в Узбекистане самолета накормили пловом
Пассажиров экстренно севшего в Узбекистане самолета накормили пловом
Более 200 пассажиров авиалайнера компании Azur Air обеспечили горячим обедом перед вылетом на Гоа.
2023-01-22T11:09+0500
2023-01-22T11:09+0500
2023-01-22T11:09+0500
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ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. В аэропорту Термеза всех пассажиров самолета Пермь - Гоа, экстренно севшего в Узбекистане, накормили пловом, сообщает пресс-служба Uzbekistan Airports.Авиалайнер авиакомпании Azur Air экстренно приземлился в Узбекистане после сообщения о "минировании" и запрета Индии на вход в воздушное пространство страны.Как сообщила позднее пресс-служба авиакомпании, после проверки рейса опасных веществ на борту не обнаружено. Сотрудники аэропорта также поздравили одну из пассажирок с днем рождения и вручили ей небольшой сувенир, отметили в пресс-службе. "Нам приятно, что смогли хоть как-то скрасить ситуацию", - добавили в компании. В 20.19 по местному времени самолет со всеми пассажирами благополучно вылетел в аэропорт назначения.Это уже второй подобный инцидент с летевшим в Гоа чартерным рейсом Azur Air. На прошлой неделе направлявшийся из Москвы на Гоа самолет авиакомпании Azur Air совершил вынужденную посадку в аэропорту Джамнагар в индийском штате Гуджарат из-за сообщения о возможном взрывном устройстве. После тщательной проверки спецслужбы Индии не нашли подозрительных устройств на борту.Читайте также: Опасных веществ в самолете, экстренно севшем в Узбекистане, не обнаружено
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узбекистан термез самолет экстренно сел в аэропорту обеспечили горячее питание приготовили плов поздравили с днем рождения uzbekistan airports
узбекистан термез самолет экстренно сел в аэропорту обеспечили горячее питание приготовили плов поздравили с днем рождения uzbekistan airports
Пассажиров экстренно севшего в Узбекистане самолета накормили пловом
Более 200 пассажиров авиалайнера компании Azur Air обеспечили горячим обедом перед вылетом на Гоа.
ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik.
В аэропорту Термеза всех пассажиров самолета Пермь - Гоа, экстренно севшего в Узбекистане, накормили пловом, сообщает
пресс-служба Uzbekistan Airports.
Авиалайнер авиакомпании Azur Air экстренно приземлился в Узбекистане после сообщения о "минировании" и запрета Индии на вход в воздушное пространство страны.
Как сообщила позднее пресс-служба авиакомпании, после проверки рейса опасных веществ на борту не обнаружено.
"Более двух сотен пассажиров, летевших на отдых, сегодня ранним утром оказались в нашем аэропорту. Они были уставшие, расстроенные. Мы решили как-то поднять им всем настроение, ободрить, поддержать. К обеду сделали плов", - рассказал директор аэропорта "Термез" Шухрат Кабилов.
Сотрудники аэропорта также поздравили одну из пассажирок с днем рождения и вручили ей небольшой сувенир, отметили в пресс-службе.
"Нам приятно, что смогли хоть как-то скрасить ситуацию", - добавили в компании.
В 20.19 по местному времени самолет со всеми пассажирами благополучно вылетел в аэропорт назначения.
Это уже второй подобный инцидент с летевшим в Гоа чартерным рейсом Azur Air. На прошлой неделе направлявшийся из Москвы на Гоа самолет авиакомпании Azur Air совершил вынужденную посадку в аэропорту Джамнагар в индийском штате Гуджарат из-за сообщения о возможном взрывном устройстве.
После тщательной проверки спецслужбы Индии не нашли подозрительных устройств на борту.