https://uz.sputniknews.ru/20230122/u-mvd-poyavilsya-svoy-kodeks-etiki-31629782.html
У МВД появился свой Кодекс этики
У МВД появился свой Кодекс этики
Соблюдение правил и требований этого документа станет основным критерием оценки служебной дисциплины, а за несоблюдение могут уволить сотрудника.
2023-01-22T12:13+0500
2023-01-22T12:13+0500
2023-01-22T12:17+0500
общество
мвд
постановление
президент узбекистана
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ТАШКЕНТ, 22 янв – Sputnik. Шавкат Мирзиёев поручил преобразовать органы внутренних дел Узбекистана в народную профессиональную структуру. Их работа должна быть ориентирована на более тесное взаимодействие с населением.Президент своим постановлением утвердил Кодекс профессиональной культуры и служебной дисциплины сотрудников органов внутренних дел. Он предусматривает воспитание сотрудников в духе патриотизма и любви к народу на основе принципа "Во имя чести и достоинства человека".Соблюдение правил и требований Кодекса является основным критерием оценки служебной дисциплины сотрудника. А за несоблюдение сотрудника будет ждать дисциплинарное взыскание вплоть до увольнения.Кроме того, полная цифровизация кадровой работы позволит исключить человеческий фактор и коррупцию.До конца года в системе МВД внедрят упрощенный порядок приема на службу и электронную информационную систему "Е-потгоб".По предложению МВД для сотрудников, впервые принятых на службу в органы внутренних дел, будет действовать предварительный годичный испытательный срок.Кроме того, теперь в системе МВД откажутся от практики перевода в другие отраслевые подразделения сотрудников, освобождаемых от должности в порядке дисциплинарного взыскания. Их будут направлять в низовые подразделения по своей специальности либо аттестуют для определения пригодности к службе.
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нацгвардия мвд кодекс этики
нацгвардия мвд кодекс этики
У МВД появился свой Кодекс этики
12:13 22.01.2023 (обновлено: 12:17 22.01.2023)
Соблюдение правил и требований этого документа станет основным критерием оценки служебной дисциплины, а за несоблюдение могут уволить сотрудника.
ТАШКЕНТ, 22 янв – Sputnik. Шавкат Мирзиёев поручил преобразовать органы внутренних дел Узбекистана в народную профессиональную структуру. Их работа должна быть ориентирована на более тесное взаимодействие с населением.
Президент своим постановлением
утвердил Кодекс профессиональной культуры и служебной дисциплины сотрудников органов внутренних дел. Он предусматривает воспитание сотрудников в духе патриотизма и любви к народу на основе принципа "Во имя чести и достоинства человека".
Соблюдение правил и требований Кодекса является основным критерием оценки служебной дисциплины сотрудника. А за несоблюдение сотрудника будет ждать дисциплинарное взыскание вплоть до увольнения.
Кроме того, полная цифровизация кадровой работы позволит исключить человеческий фактор и коррупцию.
До конца года в системе МВД внедрят упрощенный порядок приема на службу и электронную информационную систему "Е-потгоб".
По предложению МВД для сотрудников, впервые принятых на службу в органы внутренних дел, будет действовать предварительный годичный испытательный срок.
Кроме того, теперь в системе МВД откажутся от практики перевода в другие отраслевые подразделения сотрудников, освобождаемых от должности в порядке дисциплинарного взыскания. Их будут направлять в низовые подразделения по своей специальности либо аттестуют для определения пригодности к службе.