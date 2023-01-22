https://uz.sputniknews.ru/20230122/u-mvd-poyavilsya-svoy-kodeks-etiki-31629782.html

У МВД появился свой Кодекс этики

У МВД появился свой Кодекс этики

Соблюдение правил и требований этого документа станет основным критерием оценки служебной дисциплины, а за несоблюдение могут уволить сотрудника.

2023-01-22T12:13+0500

2023-01-22T12:13+0500

2023-01-22T12:17+0500

общество

мвд

постановление

президент узбекистана

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0c/06/30516946_0:40:1280:760_1920x0_80_0_0_6ea0c0718440cc9ff516e5cbb1d69bff.jpg

ТАШКЕНТ, 22 янв – Sputnik. Шавкат Мирзиёев поручил преобразовать органы внутренних дел Узбекистана в народную профессиональную структуру. Их работа должна быть ориентирована на более тесное взаимодействие с населением.Президент своим постановлением утвердил Кодекс профессиональной культуры и служебной дисциплины сотрудников органов внутренних дел. Он предусматривает воспитание сотрудников в духе патриотизма и любви к народу на основе принципа "Во имя чести и достоинства человека".Соблюдение правил и требований Кодекса является основным критерием оценки служебной дисциплины сотрудника. А за несоблюдение сотрудника будет ждать дисциплинарное взыскание вплоть до увольнения.Кроме того, полная цифровизация кадровой работы позволит исключить человеческий фактор и коррупцию.До конца года в системе МВД внедрят упрощенный порядок приема на службу и электронную информационную систему "Е-потгоб".По предложению МВД для сотрудников, впервые принятых на службу в органы внутренних дел, будет действовать предварительный годичный испытательный срок.Кроме того, теперь в системе МВД откажутся от практики перевода в другие отраслевые подразделения сотрудников, освобождаемых от должности в порядке дисциплинарного взыскания. Их будут направлять в низовые подразделения по своей специальности либо аттестуют для определения пригодности к службе.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

нацгвардия мвд кодекс этики