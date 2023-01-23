https://uz.sputniknews.ru/20230123/31641715.html

Россия может построить в Кыргызстане 9 русскоязычных школ

Россия может построить в Кыргызстане 9 русскоязычных школ

На строительство каждого учебного заведения потратят, предположительно, 450 миллионов рублей.

2023-01-23T15:09+0500

2023-01-23T15:09+0500

2023-01-23T15:09+0500

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кыргызстан

россия

школы

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ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. Министр образования и науки Кыргызстана Уланбек Мамбетакунов рассказал, где могут построить девять новых русскоязычных школ.Деньги на строительство выделяет правительство России, сообщает Sputnik Кыргызстан.На заседании Комитета Жогорку Кенеша по социальной политике министр сообщил, что на возведение каждой школы потратят, предположительно, 450 миллионов рублей. По одному учебному заведению будет в Бишкеке, Оше и семи областях, они будут рассчитаны на 1 200 ученических мест. Власти Кыргызстана выделяют под строительство земельные участки площадью 3 гектара.Школы планируется построить в течение трех лет. Сегодня парламентарии обсуждают соглашение о строительстве между Кыргызстаном и Россией.Читайте также: Узбекистан проявляет высокий интерес к Году русского языка

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