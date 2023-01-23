https://uz.sputniknews.ru/20230123/gensek-oes-pribyl-v-tashkent-dlya-uchastiya-v-sammite-31639901.html
Генсек ОЭС прибыл в Ташкент для участия в саммите
Генсек ОЭС прибыл в Ташкент для участия в саммите
В первый день визита он встретился с и.о. министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёром Саидовым.
2023-01-23T12:29+0500
2023-01-23T12:29+0500
2023-01-23T12:29+0500
политика
узбекистан
оэс
визит
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ТАШКЕНТ, 23 янв – Sputnik. Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Хусрав Нозири прибыл в Узбекистан, сообщает министерство иностранных дел республики.В Ташкенте он примет участие в предстоящем во вторник саммите министров иностранных дел ОЭС.В первый день визита Хусрав Нозири встретился с и.о. министра иностранных дел Узбекистана Бахтиером Саидовым.Генсек ОЭС отметил активное и энергичное председательство Узбекистана в Организации в 2022 году, который по инициативе Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева был объявлен "Годом укрепления взаимосвязанности в ОЭС".Он также подчеркнул важное значение мероприятий, проведенных под председательством Узбекистана, в том числе заседания Совета регионального планирования, встреч глав министерств сельского хозяйства и туризма, совещания по возобновляемым источникам энергии и других.Генеральный секретарь также поздравил республику с избранием города Шахрисабза туристической столицей Организации в 2024 году.Стороны также обсудили повестку дня предстоящего СМИД ОЭС и других мероприятий.Читайте также: Министры иностранных дел ОЭС встретятся в Ташкенте
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генеральный секретарь организация экономического сотрудничества оэс хусрав нозири визит в ташкент участие смид оэс саммит министров иностранных дел встреча и.о. министра иностранных дел узбекистана бахтиер саидов
генеральный секретарь организация экономического сотрудничества оэс хусрав нозири визит в ташкент участие смид оэс саммит министров иностранных дел встреча и.о. министра иностранных дел узбекистана бахтиер саидов
Генсек ОЭС прибыл в Ташкент для участия в саммите
В первый день визита он встретился с и.о. министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёром Саидовым.
ТАШКЕНТ, 23 янв – Sputnik.
Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Хусрав Нозири прибыл в Узбекистан, сообщает
министерство иностранных дел республики.
В Ташкенте он примет участие в предстоящем во вторник саммите министров иностранных дел ОЭС.
В первый день визита Хусрав Нозири встретился с и.о. министра иностранных дел Узбекистана Бахтиером Саидовым.
"В ходе беседы обсуждены текущее состояние и перспективы многопланового сотрудничества Узбекистана с ОЭС. Состоялся обмен мнениями по развитию региональной кооперации в рамках ОЭС и повышению ее авторитета на мировой арене", - сообщили в пресс-службе.
Генсек ОЭС отметил активное и энергичное председательство Узбекистана в Организации в 2022 году, который по инициативе Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева был объявлен "Годом укрепления взаимосвязанности в ОЭС".
Он также подчеркнул важное значение мероприятий, проведенных под председательством Узбекистана, в том числе заседания Совета регионального планирования, встреч глав министерств сельского хозяйства и туризма, совещания по возобновляемым источникам энергии и других.
Генеральный секретарь также поздравил республику с избранием города Шахрисабза туристической столицей Организации в 2024 году.
Стороны также обсудили повестку дня предстоящего СМИД ОЭС и других мероприятий.