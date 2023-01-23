https://uz.sputniknews.ru/20230123/gensek-oes-pribyl-v-tashkent-dlya-uchastiya-v-sammite-31639901.html

Генсек ОЭС прибыл в Ташкент для участия в саммите

Генсек ОЭС прибыл в Ташкент для участия в саммите

В первый день визита он встретился с и.о. министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёром Саидовым.

2023-01-23T12:29+0500

2023-01-23T12:29+0500

2023-01-23T12:29+0500

политика

узбекистан

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визит

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ТАШКЕНТ, 23 янв – Sputnik. Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Хусрав Нозири прибыл в Узбекистан, сообщает министерство иностранных дел республики.В Ташкенте он примет участие в предстоящем во вторник саммите министров иностранных дел ОЭС.В первый день визита Хусрав Нозири встретился с и.о. министра иностранных дел Узбекистана Бахтиером Саидовым.Генсек ОЭС отметил активное и энергичное председательство Узбекистана в Организации в 2022 году, который по инициативе Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева был объявлен "Годом укрепления взаимосвязанности в ОЭС".Он также подчеркнул важное значение мероприятий, проведенных под председательством Узбекистана, в том числе заседания Совета регионального планирования, встреч глав министерств сельского хозяйства и туризма, совещания по возобновляемым источникам энергии и других.Генеральный секретарь также поздравил республику с избранием города Шахрисабза туристической столицей Организации в 2024 году.Стороны также обсудили повестку дня предстоящего СМИД ОЭС и других мероприятий.Читайте также: Министры иностранных дел ОЭС встретятся в Ташкенте

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