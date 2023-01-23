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Министры иностранных дел ОЭС встретятся в Ташкенте
Министры иностранных дел ОЭС встретятся в Ташкенте
Заседание глав дипломатических ведомств Организации экономического сотрудничества пройдет в столице Узбекистана 24 января.
2023-01-23T10:42+0500
2023-01-23T10:42+0500
2023-01-23T10:42+0500
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ТАШКЕНТ, 23 янв – Sputnik. В Ташкенте во вторник пройдет саммит министров иностранных дел Организации экономического сотрудничества (СМИД ОЭС).Членами организации являются Азербайджан, Афганистан, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан, Турция и Узбекистан.Генеральный секретарь ОЭС Хусрав Нозири в воскресенье прибыл в Узбекистан для участия в саммите.Читайте также: Мирзиёев посетит Кыргызстан с официальным визитом
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узбекистан ташкент саммит смид министры иностранных дел оэс организация экономического сотрудничества азербайджан афганистан иран казахстан кыргызстан пакистан таджикистан туркменистан турция узбекистан
узбекистан ташкент саммит смид министры иностранных дел оэс организация экономического сотрудничества азербайджан афганистан иран казахстан кыргызстан пакистан таджикистан туркменистан турция узбекистан
Министры иностранных дел ОЭС встретятся в Ташкенте
Заседание глав дипломатических ведомств Организации экономического сотрудничества пройдет в столице Узбекистана 24 января.
ТАШКЕНТ, 23 янв – Sputnik. В Ташкенте во вторник пройдет саммит министров иностранных дел Организации экономического сотрудничества (СМИД ОЭС).
Членами организации являются Азербайджан, Афганистан, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан, Турция и Узбекистан.
Генеральный секретарь ОЭС Хусрав Нозири в воскресенье прибыл в Узбекистан для участия в саммите.