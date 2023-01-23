https://uz.sputniknews.ru/20230123/ministry-inostrannyx-del-oes-vstretyatsya-v-tashkente-31638080.html

Министры иностранных дел ОЭС встретятся в Ташкенте

Министры иностранных дел ОЭС встретятся в Ташкенте

Заседание глав дипломатических ведомств Организации экономического сотрудничества пройдет в столице Узбекистана 24 января.

2023-01-23T10:42+0500

2023-01-23T10:42+0500

2023-01-23T10:42+0500

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ТАШКЕНТ, 23 янв – Sputnik. В Ташкенте во вторник пройдет саммит министров иностранных дел Организации экономического сотрудничества (СМИД ОЭС).Членами организации являются Азербайджан, Афганистан, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан, Турция и Узбекистан.Генеральный секретарь ОЭС Хусрав Нозири в воскресенье прибыл в Узбекистан для участия в саммите.Читайте также: Мирзиёев посетит Кыргызстан с официальным визитом

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