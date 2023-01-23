https://uz.sputniknews.ru/20230123/putin-nazval-prioritety-dlya-razvitiya-eaes-31641427.html
Путин назвал приоритеты для развития ЕАЭС
Путин назвал приоритеты для развития ЕАЭС
С 1 января 2023 года Россия приняла председательство в Высшем Евразийском экономическом совете, Евразийском межправительственном совете и Совете Евразийской экономической комиссии.
2023-01-23T14:12+0500
2023-01-23T14:12+0500
2023-01-23T14:12+0500
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ТАШКЕНТ, 23 янв - Sputnik. Одним из приоритетов для Евразийского экономического союза должно стать развитие технологического потенциала и подлинной независимости в этой области, заявил президент России Владимир Путин в обращении к главам государств-членов ЕАЭС. "Очевидно, что одним из важнейших стратегических приоритетов совместной работы должно стать развитие технологического потенциала стран – членов ЕврАзЭС, достижение подлинной независимости и самодостаточности в этой области. Предлагаем объединить усилия в разработке и внедрении передовых научно-технических решений в ведущие сектора экономики, такие как автомобильная и химическая промышленность, транспортное машиностроение, микроэлектроника, авиастроение, судостроение, фармацевтика, цифровые экосистемы, альтернативная энергетика, сельскохозяйственное машиностроение, биотехнологии и семеноводство", - приводятся на сайте Кремля слова главы российского государства.С 1 января 2023 года Россия приняла председательство в Высшем Евразийском экономическом совете, Евразийском межправительственном совете и Совете Евразийской экономической комиссии.Читайте также: Лукашенко покатался по льду с офицером из Донецка - видео
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путин обращение еаэс еэк приоритеты развития организации технологический потенциал независимость
путин обращение еаэс еэк приоритеты развития организации технологический потенциал независимость
Путин назвал приоритеты для развития ЕАЭС
С 1 января 2023 года Россия приняла председательство в Высшем Евразийском экономическом совете, Евразийском межправительственном совете и Совете Евразийской экономической комиссии.
ТАШКЕНТ, 23 янв - Sputnik.
Одним из приоритетов для Евразийского экономического союза должно стать развитие технологического потенциала и подлинной независимости в этой области, заявил президент России Владимир Путин в обращении
к главам государств-членов ЕАЭС.
"Очевидно, что одним из важнейших стратегических приоритетов совместной работы должно стать развитие технологического потенциала стран – членов ЕврАзЭС, достижение подлинной независимости и самодостаточности в этой области. Предлагаем объединить усилия в разработке и внедрении передовых научно-технических решений в ведущие сектора экономики, такие как автомобильная и химическая промышленность, транспортное машиностроение, микроэлектроника, авиастроение, судостроение, фармацевтика, цифровые экосистемы, альтернативная энергетика, сельскохозяйственное машиностроение, биотехнологии и семеноводство", - приводятся на сайте Кремля слова главы российского государства.
С 1 января 2023 года Россия приняла председательство в Высшем Евразийском экономическом совете, Евразийском межправительственном совете и Совете Евразийской экономической комиссии.