https://uz.sputniknews.ru/20230123/ugol-spasaet-evropu-ot-rossii-31633509.html

Уголь спасает Европу от России

Уголь спасает Европу от России

Ситуация в Европе продолжает планомерно ухудшаться — в частности, уже понятно: про вожделенный и разрекламированный зеленый переход совершенно точно можно забыть.

2023-01-23T09:03+0500

2023-01-23T09:03+0500

2023-01-23T09:03+0500

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На немецком телеканале NDR вышел сюжет: в кадре Роберт Хабек, министр экономики Германии, стоящий на фоне громадных штабелей угля, с печальной миной констатирует, что правительство, чтобы хоть как-то пройти даже столь ласковую зиму, вынуждено расконсервировать электростанции на мазуте и угле. Более того, Германия не сможет отказаться от использования неэкологичного угля минимум до 2030 года.Попробуйте с первого раза угадать, кто же в этом виноват. Поздравляем, вы совершенно правы.Мы с вами воочию наблюдаем промежуточный исторический этап очередной волны демонизации России. Сейчас, когда уже совершенно понятно, что российская экономика выстояла под прессом санкций, рубль не рухнул, инфляция замедлилась и даже пошла в обратную сторону, а падение ВВП оказалось значительно меньше прогнозного, европейским властям нужно вновь и вновь вдалбливать в головы сограждан постулат о чудовищной России. Делается это также и потому, что наша страна (что бы там себе ни фантазировали в Вашингтоне и Житомире) так и не стала мировым изгоем, то есть все кровавые махинации вроде "резни в Буче" оказались напрасными. Пока американские и европейские политики, как механические попугаи, тысячекратно повторяют придуманную мантру про изоляцию, Москва наращивает сотрудничество с Индией и Китаем. Ничуть не ухудшились отношения со странами Южной Америки, Африка переживает настоящий бум интереса ко всему русскому, одновременно с этим присутствие бывших европейских колонизаторов поэтапно снижается, что, конечно же, не может радовать Париж, Берлин и Лондон.Поскольку повлиять на данный процесс наши западные соседи и некогда даже партнеры не могут, в ход идет излюбленный прием — ложь, ложь и еще раз ложь. Тем самым формируется параллельная черно-белая реальность, где есть милый добрый Запад и жуткая агрессивная Россия, все существование которой подчинено одной лишь задаче: разрушить европейское благосостояние. Поскольку все альтернативные источники информации на Западе и за океаном безжалостно вычищены, данная пропаганда вполне себе работает. Доказано Украиной.Но вернемся в Германию и поговорим, кто же на самом деле виновен в том, что теперь там можно забыть и про декарбонизацию, и про долгий горячий душ.Роберт Хабек обвиняет в росте собственного потребления угля Россию, которая якобы перекрыла поставки природного газа в Германию. Да, вы не ослышались, перед вами та самая альтернативная реальность, в которой не Евросоюз по указке Вашингтона вначале годами бился в истерике из-за строительства "Северного потока — 2", не он вводил эмбарго на закупку российского угля, нефти и газа, не он отказался от долгосрочных контрактов с "Газпромом" и совсем не он ввел потолок цен на российские энергоресурсы.Европа признала, что идет путем Наполеона и ГитлераЭто Россия виновата, она использует свои углеводороды как оружие и рычаг шантажа.У Европы в целом и у Германии как ее главного экономического и промышленного локомотива в частности все было прекрасно, пока они сотрудничали с Россией, а не тешили себя надеждами, что смогут ее задушить и прожить без ее ресурсов.Например, компания Uniper, одна из крупнейших генерирующих компаний Старого Света, один из ключевых акционеров "Северного потока — 2", успешно и продуктивно работает внутри нашей страны уже более десяти лет. Еще в начале нулевых в Россию зашла корпорация E.ON, которая приобрела контрольные пакеты акций сразу пяти российских электростанций. Позднее из ее структуры был выделен упомянутый Uniper, которому в наследство достались Сургутская ГРЭС-2, Березовская ГРЭС, Шатурская ГРЭС, Смоленская ГРЭС и Яйвинская ГРЭС совокупной мощностью 8,6 гигаватта. Уже к 2016 году производственный парк компании пополнился рядом других гидро-, газовых и угольных электростанций, а совокупная мощность ее объектов внутри России перевалила внушительные 34 гигаватта.Естественно, что концерн Uniper заходил в Россию не из-за каких-то возвышенных идеалов и человеколюбия, а исключительно по причине трезвого расчета. Предприятиям нашего энергетического сектора нужны были быстрые и крупные инвестиции, а также некоторые технические и технологические наработки западных стран. В частности, тот же Siemens поставлял на наши электростанции свои турбины повышенной мощности, газоперекачивающие агрегаты, локомотивы и многое другое. Инвесторов интересовали два фактора: получение прибылей и энергоресурсов по сниженным ценам. Та же Uniper прекрасно продавала электроэнергию и российским внутренним потребителям, и обеспечивала экспортные перетоки.Еще один акционер СП-2, немецкая Wintershall Dea, с большой выгодой для себя и для Германии вкладывалась в разработку нефтегазовых месторождений под Уренгоем, еще в конце девяностых крупно инвестировала в строительство газопровода "Ямал — Европа" в обход Украины, а позднее и в газопроводы по дну Балтики.Кстати, о "Северных потоках".Сейчас на фоне событий в Донбассе и предшествовавшей этому пандемии коронавируса совершенно подзабылось, каков был информационный и политический накал страстей вокруг строительства второго газопровода. На протяжении нескольких лет это было главное информационное событие и повод для спекуляций, интриг и махинаций. Вспомнить хотя бы запрет на страхование судов, вовлеченных в проект, или саботажный выход из проекта европейских трубоукладчиков. Когда стало понятно, что магистраль все-таки будет достроена, тогдашний президент Дональд Трамп прямо пригрозил, что США введут санкции против любой страны, что посмеет покупать газ, поступающий из Усть-Луги. В эту же канву прекрасно укладывается отказ от сертификации СП-2 Берлином и введение Вашингтоном прямых санкций против Nord Stream 2 AG. Оба события произошли синхронно — 22 февраля 2022 года, то есть ровно за два дня до начала СВО.Это не Россия отказалась поставлять газ в Германию — это немецкие политики, как послушные марионетки, сделали все возможное, чтобы разрушить действующие схемы поставок, хотя Москва из раза в раз, демонстрируя поистине библейское терпение, призывала не делать этого.Роберт Хабек постеснялся напомнить согражданам, что начиная с 2015 года, когда закладывался проект второго "Северного потока", федеральный канцлер Ангела Меркель, чей кабинет и поспособствовал инвестициям и началу строительства, в качестве побудительных причин приводила простой бетонный факт: за сорок лет поставок природного газа вначале из СССР, а позднее из России наша сторона ни разу не нарушила своих контрактных обязательств. Ни разу.Спекулируя на принципиальной щепетильности нашей страны в этом вопросе, экспорт многократно пытались сорвать страны-транзитеры. Только инопланетянин, наверное, не слышал, что Украина на протяжении двадцати лет не только прямо воровала газ, но и выдвигала бесконечные условия, требуя непонятных компенсаций, пересмотров условий, снижения цен, шантажируя Москву перекрытием вентиля. Именно по этой причине еще в 1999 году, то есть за год до того, как Владимир Путин стал президентом, был запущен первый обходной маршрут "Ямал — Европа". По этой же причине был построен и до самого момента взрыва на пределе проектных возможностей работал "Северный поток — 1", прокачивая российский газ к немецкому берегу.Запад проигрывает в борьбе за АфрикуВ конце ноября 2022 года Uniper подала арбитражный иск к "Газпрому", требуя выплатить 11 миллиардов долларов за то, что они недополучили газ и были вынуждены покупать его на стороне по завышенным ценам. Руководство компании совершенно не смущает тот факт, что российская сторона физически ничего не могла поставлять после диверсии и взрыва трех ниток газопровода. Впрочем, данная позиция вполне укладывается в общую антироссийскую канву.На уходящей неделе в швейцарском Давосе проходил Всемирный экономический форум, где, помимо прочих, выступал министр экономики Германии Кристиан Линднер. Он гордо заявил, что в настоящий момент Германия полностью победила зависимость от российского газа и, процитируем, "эра политики Ангелы Меркель закончилась".Оба момента крайне показательны.Начнем с того, что целый министр бессовестно врет с высокой трибуны, причем даже не про Россию, что привычно, а про бывшего канцлера, при которой экономика Германии вышла на исторический пик. Линднер продвигает нарратив о том, что Берлин годами выстраивал отношения с Россией не потому, что это было крайне выгодно и его страна получала энергоресурсы по умеренным ценам, а якобы чтобы добиться демократизации России. Не ищите тут логики — это та самая параллельная реальность.Что касается полного отказа от российского газа, то, по самым предварительным подсчетам, это уже обошлось команде Олафа Шольца во внеплановые десять миллиардов евро. Именно столько пришлось заплатить за лизинг трех регазификационных платформ в Вильгельмсхафене, Брунсбюттеле и Лубмине. Попутно пришлось заключить контракты с Катаром и США на поставки сжиженного природного газа, который также оказался значительно дороже российского трубопроводного. Вишенкой на торте стало ультимативное требование американских производителей СПГ перейти на долгосрочные контракты — те самые, от которых Европу так яростно отговаривали, пока речь шла о работе с Россией.Благодаря этой многолетней геополитической клоунаде Роберт Хабек стоял возле гор угля и сетовал о нехватке газа.В завершение скажем, что немецкая Wintershall Dea вместе с материнской компанией BASF на прошлой неделе отчиталась о рекордных убытках более чем в три миллиарда евро. Uniper, львиная доля которой принадлежит финской Fortum, приняла решение продать все свои активы в России, но никак не может получить разрешение российского регулятора. Последний не торопится и делает совершенно правильно. Если клиент больше не хочет сытно кушать золотой русской ложкой, он должен продать ее не по рыночной цене, а по той, которую готовы заплатить российские покупатели.Ложь и полное отсутствие самостоятельности, господа, приводит к бедности.Читайте также: Запад начинает против России операцию "Барбаросса-2"

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Сергей Савчук https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/965/18/9651892_32:0:179:147_100x100_80_0_0_05fbcbbf454957c33a463c0efd300626.jpg

Сергей Савчук https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/965/18/9651892_32:0:179:147_100x100_80_0_0_05fbcbbf454957c33a463c0efd300626.jpg

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