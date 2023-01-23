https://uz.sputniknews.ru/20230123/uzbekistan-vozobnovit-podachu-elektrichestva-v-afganistan-31647571.html
Узбекистан возобновит подачу электричества в Афганистан
Узбекистан возобновит подачу электричества в Афганистан
Подачу электричества приостановили из-за аномальных холодов и повышенного потребления внутри республики.
2023-01-23T16:00+0500
2023-01-23T16:00+0500
2023-01-23T16:00+0500
общество
энергетика
узбекистан
афганистан
электричество
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ТАШКЕНТ, 23 янв – Sputnik. Узбекистан планирует возобновить поставки электричества в Афганистан. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики республики.Ведомство планирует возобновить поставки с 25 января.Подачу электричества в соседнюю страну прекратили 14 января в связи с резким похолоданием и возросшим потреблением энергоресурсов и технические проблемы в самой республике, подчеркнули в пресс-службе.В министерстве также подчеркнули, что электроэнергия, произведенная в республике и предназначенная для внутреннего потребления, не идет на экспорт.Читайте также: В Узбекистане построят 250 новых микроГЭС
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узбекистан возобновит поставки электричества в афганистан экспорт электричества отключили аномальные холода возросшее потребление дефицит топлива перебои
узбекистан возобновит поставки электричества в афганистан экспорт электричества отключили аномальные холода возросшее потребление дефицит топлива перебои
Узбекистан возобновит подачу электричества в Афганистан
Подачу электричества приостановили из-за аномальных холодов и повышенного потребления внутри республики.
ТАШКЕНТ, 23 янв – Sputnik.
Узбекистан планирует возобновить поставки электричества в Афганистан. Об этом сообщила
пресс-служба Министерства энергетики республики.
Ведомство планирует возобновить поставки с 25 января.
Подачу электричества в соседнюю страну прекратили 14 января в связи с резким похолоданием и возросшим потреблением энергоресурсов и технические проблемы в самой республике, подчеркнули в пресс-службе.
"С 14 января текущего года в связи с резким падением температуры воздуха на территории нашей республики возникли проблемы с обеспечением топливом на тепловых электростанциях, т.е. дефицит топлива и различные неисправности, а также стабильные потребители республики. в целях обеспечения электроэнергией временно приостановлена подача электроэнергии в Афганистан. Энергетическая организация Афганистана была предупреждена об этой форс-мажорной ситуации", - говорится в сообщении.
В министерстве также подчеркнули, что электроэнергия, произведенная в республике и предназначенная для внутреннего потребления, не идет на экспорт.