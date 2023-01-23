https://uz.sputniknews.ru/20230123/uzbekistan-vozobnovit-podachu-elektrichestva-v-afganistan-31647571.html

Узбекистан возобновит подачу электричества в Афганистан

Узбекистан возобновит подачу электричества в Афганистан

Подачу электричества приостановили из-за аномальных холодов и повышенного потребления внутри республики.

2023-01-23T16:00+0500

2023-01-23T16:00+0500

2023-01-23T16:00+0500

общество

энергетика

узбекистан

афганистан

электричество

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ТАШКЕНТ, 23 янв – Sputnik. Узбекистан планирует возобновить поставки электричества в Афганистан. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики республики.Ведомство планирует возобновить поставки с 25 января.Подачу электричества в соседнюю страну прекратили 14 января в связи с резким похолоданием и возросшим потреблением энергоресурсов и технические проблемы в самой республике, подчеркнули в пресс-службе.В министерстве также подчеркнули, что электроэнергия, произведенная в республике и предназначенная для внутреннего потребления, не идет на экспорт.Читайте также: В Узбекистане построят 250 новых микроГЭС

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узбекистан возобновит поставки электричества в афганистан экспорт электричества отключили аномальные холода возросшее потребление дефицит топлива перебои