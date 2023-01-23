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https://uz.sputniknews.ru/20230123/v-kakix-shkolax-tashkenta-vveli-onlayn-obuchenie-31636550.html
В каких школах Ташкента ввели онлайн-обучение
В каких школах Ташкента ввели онлайн-обучение
В столице в понедельник открылись не все школы – в 57 учебных заведениях учеба проходит в дистантном формате.
2023-01-23T08:02+0500
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общество
ташкент
школы
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ТАШКЕНТ, 23 янв – Sputnik. В понедельник во всех школах республики началась третья четверть. Но не все школы открыли свои двери для учащихся – тем учебным заведениям, где есть проблемы с отоплением, разрешили начать обучение в онлайн-формате.В Ташкенте таких школ 57, сообщает отдел образования столичного хокимията.На дистантный формат обучения перешли следующие школы:Читайте также: Школьники начнут учиться с 23 января
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узбекистан ташкент школы третья четверть какие школы в онлайн дистанционном формате
узбекистан ташкент школы третья четверть какие школы в онлайн дистанционном формате

В каких школах Ташкента ввели онлайн-обучение

08:02 23.01.2023
© Depositphotos.com / BlazeofgloryУчитель пишет у доски в школе
Учитель пишет у доски в школе - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.01.2023
© Depositphotos.com / Blazeofglory
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В столице в понедельник открылись не все школы – в 57 учебных заведениях учеба проходит в дистантном формате.
ТАШКЕНТ, 23 янв – Sputnik. В понедельник во всех школах республики началась третья четверть. Но не все школы открыли свои двери для учащихся – тем учебным заведениям, где есть проблемы с отоплением, разрешили начать обучение в онлайн-формате.
В Ташкенте таких школ 57, сообщает отдел образования столичного хокимията.
На дистантный формат обучения перешли следующие школы:
в Бектемирском районе: №№345, 346, 347, 348;
в Мирабадском районе: №№ 83, 94;
в Мирзо-Улугбекском районе: №№54, 209;
в Алмазарском районе: №№1, 28;
в Сергелийском районе: №№33, 68, 269, 352;
в Учтепинском районе: №№ 199, 251;
в Чиланзарском районе: №№ 79, 101, 114, 138, 162, 163, 168, 173, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 188, 201, 202, 232, 270, 280, 281, школа-интернат №4;
в Шайхонтурском районе: №№19, 39, 59, 82, 85, 92, 132, 141, 167, 169, 180, 186;
в Юнусабадском районе: №№87, 259;
в Янгихаетском районе: №№2, 3, 334;
в Яшнабадском районе: №145 и школа-интернат ; 77.
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