https://uz.sputniknews.ru/20230123/v-kakix-shkolax-tashkenta-vveli-onlayn-obuchenie-31636550.html

В каких школах Ташкента ввели онлайн-обучение

В каких школах Ташкента ввели онлайн-обучение

В столице в понедельник открылись не все школы – в 57 учебных заведениях учеба проходит в дистантном формате.

2023-01-23T08:02+0500

2023-01-23T08:02+0500

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общество

ташкент

школы

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ТАШКЕНТ, 23 янв – Sputnik. В понедельник во всех школах республики началась третья четверть. Но не все школы открыли свои двери для учащихся – тем учебным заведениям, где есть проблемы с отоплением, разрешили начать обучение в онлайн-формате.В Ташкенте таких школ 57, сообщает отдел образования столичного хокимията.На дистантный формат обучения перешли следующие школы:Читайте также: Школьники начнут учиться с 23 января

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узбекистан ташкент школы третья четверть какие школы в онлайн дистанционном формате