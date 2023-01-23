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Монумент Независимости в Парке Новый Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.07.2022
Новый Узбекистан: эпоха реформ
В последние годы в Узбекистане проводятся реформы по пяти основным приоритетным направлениям развития. Страна добилась больших результатов практически во всех сферах.
https://uz.sputniknews.ru/20230123/v-maxallyax-tashkenta-postavyat-eksperimentalnye-teplovye-ustanovki-31644344.html
В махаллях Ташкента поставят экспериментальные тепловые установки
В махаллях Ташкента поставят экспериментальные тепловые установки
Такая техника беспрерывно вырабатывает электроэнергию и тепло, которые можно использовать в качестве резервных источников при падении напряжения в электросети.
2023-01-23T16:51+0500
2023-01-23T16:51+0500
новый узбекистан: эпоха реформ
ташкент
теплоснабжение
электричество
оборудование
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ТАШКЕНТ, 23 янв – Sputnik. В Ташкенте установят новый тип оборудования, которое позволит беспрерывно обеспечивать жителей столицы электроэнергией и теплом.Правительство приняло решение реализовать в Ташкенте опытно-экспериментальные проекты по установке так называемого когенерационного оборудования.Такая техника беспрерывно вырабатывает электроэнергию и тепло, которые можно использовать в качестве резервных источников при падении напряжения в электросети.Такие установки появятся в 11 махаллях, находящихся в конечных участках тепловых сетей. Проект охватит 236 многоквартирных домов, 5 школ и 13 детсадов в следующих махаллях:Правительство поручило посольствам Узбекистана за рубежом установить контакты с производителями необходимого оборудования для его закупки. Закупят технику за счет дополнительных источников бюджета Ташкента.Читайте также: Столичный центр теплоснабжения передают в АО "Иссиклик электр станциялари"
ташкент
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узбекистан ташкент правительство решение опытно-экспериментальные проекты когенерационные установки выработка электричества тепловой энергии
узбекистан ташкент правительство решение опытно-экспериментальные проекты когенерационные установки выработка электричества тепловой энергии

В махаллях Ташкента поставят экспериментальные тепловые установки

16:51 23.01.2023
© ГУП "Тoshkent issiqlik markazi"Предприятия централизованного теплоснабжения города Ташкента
Предприятия централизованного теплоснабжения города Ташкента - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.01.2023
© ГУП "Тoshkent issiqlik markazi"
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Такая техника беспрерывно вырабатывает электроэнергию и тепло, которые можно использовать в качестве резервных источников при падении напряжения в электросети.
ТАШКЕНТ, 23 янв – Sputnik. В Ташкенте установят новый тип оборудования, которое позволит беспрерывно обеспечивать жителей столицы электроэнергией и теплом.
Правительство приняло решение реализовать в Ташкенте опытно-экспериментальные проекты по установке так называемого когенерационного оборудования.
Такая техника беспрерывно вырабатывает электроэнергию и тепло, которые можно использовать в качестве резервных источников при падении напряжения в электросети.
Такие установки появятся в 11 махаллях, находящихся в конечных участках тепловых сетей. Проект охватит 236 многоквартирных домов, 5 школ и 13 детсадов в следующих махаллях:
“Ш.Рашидов” (Мирабадский район);
“Октепа” (Чиланзар);
“Султония” (Мирзо Улугбек);
“Шайхонтохур” (Шайхонтохур);
“Ахилобод” (Юнусабад);
“Бошлик”( Яккасарайский район);
“Узгариш” (Сергели);
“Бешкургон 1” (Алмазар);
“Тузель” (Яшнабад);
“Бирлик” (Учтепа);
“Чарогон” (Янгихаёт).
Правительство поручило посольствам Узбекистана за рубежом установить контакты с производителями необходимого оборудования для его закупки. Закупят технику за счет дополнительных источников бюджета Ташкента.
Читайте также: Столичный центр теплоснабжения передают в АО "Иссиклик электр станциялари"
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