https://uz.sputniknews.ru/20230123/v-maxallyax-tashkenta-postavyat-eksperimentalnye-teplovye-ustanovki-31644344.html

В махаллях Ташкента поставят экспериментальные тепловые установки

В махаллях Ташкента поставят экспериментальные тепловые установки

Такая техника беспрерывно вырабатывает электроэнергию и тепло, которые можно использовать в качестве резервных источников при падении напряжения в электросети.

2023-01-23T16:51+0500

2023-01-23T16:51+0500

2023-01-23T16:51+0500

новый узбекистан: эпоха реформ

ташкент

теплоснабжение

электричество

оборудование

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ТАШКЕНТ, 23 янв – Sputnik. В Ташкенте установят новый тип оборудования, которое позволит беспрерывно обеспечивать жителей столицы электроэнергией и теплом.Правительство приняло решение реализовать в Ташкенте опытно-экспериментальные проекты по установке так называемого когенерационного оборудования.Такая техника беспрерывно вырабатывает электроэнергию и тепло, которые можно использовать в качестве резервных источников при падении напряжения в электросети.Такие установки появятся в 11 махаллях, находящихся в конечных участках тепловых сетей. Проект охватит 236 многоквартирных домов, 5 школ и 13 детсадов в следующих махаллях:Правительство поручило посольствам Узбекистана за рубежом установить контакты с производителями необходимого оборудования для его закупки. Закупят технику за счет дополнительных источников бюджета Ташкента.Читайте также: Столичный центр теплоснабжения передают в АО "Иссиклик электр станциялари"

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