https://uz.sputniknews.ru/20230124/29910620.html

Волшебный лимон: три рецепта от самых страшных болезней

Волшебный лимон: три рецепта от самых страшных болезней

В преддверии зимы организму необходима помощь, чтобы иммунитет стал сильнее и защищал человека от сезонных болезней.

2023-01-24T22:02+0500

2023-01-24T22:02+0500

2023-01-24T22:02+0500

это интересно

рецепт

здоровье

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В период простуд организму необходима дополнительная поддержка, чтобы иммунитет стал сильнее.Один из самых популярных и любимых цитрусовых — лимон — универсальное лекарство от многих болезней, пишет Sputnik Таджикистан.В период частых простуд лечебные свойства цитруса особенно будут актуальны как для взрослых, так и для детей. А еще лимон — это не только польза, но и неповторимый аромат и вкус.Лимон можно добавить в чай, использовать в выпечке и во многих рецептах. Не случайно ежегодно в мире собирают около 14 млн тонн лимонов.Главный цитрусовый фруктЛимон часто называют солнечным фруктом. Радует не только цветовая палитра цитрусовых от сочного лимонного до ярко-оранжевого, но и широкая вкусовая гамма — от сладости до обжигающей кислоты.Эти плоды родом из Индии и Китая. Именно там древние люди впервые оценили разнообразные свойства этого фрукта.Если задаться вопросом, какой из цитрусовых — апельсин, мандарин, грейпфрут или лимон — самый полезный, то диетологи без раздумья назовут апельсин.В нем, конечно, много витамина С, который защищает наш иммунитет, но не больше, чем в шиповнике. Лимон все равно главный "начальник" среди всех цитрусовых, поскольку он мощный модулятор иммунной системы и обладает противовоспалительными свойствами.Этот плод прекрасно помогает больному горлу. В нем содержится огромное количество лимонной кислоты, больше, чем в любом другом цитрусе. Именно она снимает воспаление, а потому человек быстренько идет на поправку.Благодаря витамину С лимон также способствует более быстрому выздоровлению при туберкулезе, ревматизме, помогает при кровоточивости десен и пародонтозе.С лимоном в организм поступают витамины группы В, А, С, Р, кальций, железо, фосфор, магний, цинк. Калий, которого в лимоне около 50%, питает мозг и нервные клетки.В больших количествах в лимонах находится калий, который необходим для мозга и нервной системы, а также витамин Р, которого в лимоне тоже много. Этот витамин укрепляет стенки кровеносных сосудов, понижает давление, предохраняя от инсультов и инфарктов.А еще сок лимона восстанавливает волосяные луковицы, поэтому этот цитрус часто фигурирует в народных рецептах против облысения.Сок лимона — "эликсир бессмертия"В древности лимонам приписывали даже волшебные свойства. Их нередко называли плодами бессмертия.Считалось, что ни одна зараза не возьмет человека, если ежедневно съедать по половинке этого цитрусового.В XI веке Авиценна писал о лимоне как о лучшем лекарстве при болезнях сердца, рекомендовал употреблять его в пищу беременным женщинам и при желтухе.В Средние века считали, что именно лимон предохраняет от чумы, а еще является противоядием при укусах змей и отравлении. На Востоке считают, что лимон прекрасное средство для лечения ран и легочных заболеваний.С лечебно-профилактической целью лимоны употребляют при гиповитаминозах, авитаминозах, заболеваниях желудочно-кишечного тракта, нарушении минерального обмена, ревматизме, мочекаменной болезни, атеросклерозе, цинге, ангине, подагре, гипертонии.Лимонная кислота в виде сока назначалась внутрь при цинге. Лихорадящим больным он предписывался как утоляющее жажду питье в виде лимонада.Три рецепта от всех недуговСразу три рецепта из лимона подойдут не только в профилактике и в иммунной поддержке организма, но и как лечение.Важно напомнить, что употреблять лимон стоит, только если у человека нет никаких противопоказаний по состоянию здоровья или аллергической реакции на цитрусовые.Среди противопоказаний — язвенная болезнь желудка и повышенная кислотность.Во время любых эпидемий специалисты советуют каждое утро начинать со стакана теплой воды и дольки лимона.Лимонная и аскорбиновая кислоты в продукте поднимают сопротивляемость организма к инфекциям. Регулярное употребление теплой воды с этим фруктом поможет предотвратить возникновение болезни, защитить от микробов.Вода с лимоном названа эффективным средством в борьбе с высоким кровяным давлением. Она смягчает сосуды и делает их более гибкими, что, в свою очередь, понижает давление.Советуют выпивать стакан воды с лимонным соком натощак и не есть в течение 15-30 минут для того, чтобы улучшить работу пищеварительного тракта.Мед и лимон от кашля — это самое простое, вкусное и сладкое средство народной медицины. Это настоящий кладезь всего самого полезного.Необходимые ингредиенты можно брать в пропорции — 150 г жидкого мёда на 1 средний лимон.Цитрус измельчают в блендере, натирают на мелкой терке вместе с кожурой, смешивают мед вместе с протертым лимоном. Принимать полученное средство нужно каждое утро перед едой, запивая водой.Имбирь с лимоном и медом оказывают оздоровляющее действие, стимулируют обменные процессы, способствуют выведению лишней жидкости.Нужно просто измельчить или пропустить через мясорубку 200 г имбиря с двумя лимонами.В готовую смесь добавить 250 г меда и хранить в холодильнике. Спустя сутки смесь будет готова к употреблению.Витаминную смесь можно добавлять в чай по 1 столовой ложке или просто разводить с водой. Это защитит от простуды, вирусов и зарядит энергией.Читайте также: Диетолог назвала самый вредный способ приготовления яиц

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