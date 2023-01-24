https://uz.sputniknews.ru/20230124/31683254.html
Работа и быт мотострелковой арктической бригады в зоне СВО – фото
Работа и быт мотострелковой арктической бригады в зоне СВО – фото
Как проходит служба военных мотострелковой арктической бригады в зоне проведения специальной военной операции - в фотоленте Sputnik.
2023-01-24T21:01+0500
2023-01-24T21:01+0500
2023-01-24T21:01+0500
фото
спецоперация
арктика
военные
военнослужащие
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работа и быт мотострелковой арктической бригады в зоне сво фото как проходит служба военных мотострелковой арктической бригады в зоне проведения специальной военной операции в фотоленте sputnik
работа и быт мотострелковой арктической бригады в зоне сво фото как проходит служба военных мотострелковой арктической бригады в зоне проведения специальной военной операции в фотоленте sputnik
Работа и быт мотострелковой арктической бригады в зоне СВО – фото
Как проходит служба военных мотострелковой арктической бригады в зоне проведения специальной военной операции - в фотоленте Sputnik.
© Sputnik / Alexander Galperin / Перейти в фотобанкВоеннослужащий арктической бригады на территории жилого городка в южном секторе специальной военной операции.
Военнослужащий арктической бригады на территории жилого городка в южном секторе специальной военной операции.
© Sputnik / Alexander Galperin / Перейти в фотобанк
Помещение, где живут военнослужащие бригады.
Помещение, где живут военнослужащие бригады.
Строительства жилого городка.
© Sputnik / Alexander Galperin / Перейти в фотобанк
Солдат читает письмо, присланное детьми на фронт.
Солдат читает письмо, присланное детьми на фронт.
Военный готовит обед на кухне.
© Sputnik / Alexander Galperin / Перейти в фотобанкВоеннослужащий арктической бригады во время строительства жилого городка в южном секторе специальной военной операции.
Военнослужащий арктической бригады во время строительства жилого городка в южном секторе специальной военной операции.
© Sputnik / Alexander Galperin / Перейти в фотобанк
Баня для военнослужащих арктической бригады в жилом городке.
Баня для военнослужащих арктической бригады в жилом городке.
© Sputnik / Alexander Galperin / Перейти в фотобанкВоеннослужащие арктической бригады на территории жилого городка в южном секторе специальной военной операции.
Военнослужащие арктической бригады на территории жилого городка в южном секторе специальной военной операции.
© Sputnik / Alexander Galperin / Перейти в фотобанк
Солдат разжигает печь в помещении, где живут военнослужащие.
Солдат разжигает печь в помещении, где живут военнослужащие.