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Работа и быт мотострелковой арктической бригады в зоне СВО – фото
Работа и быт мотострелковой арктической бригады в зоне СВО – фото
Как проходит служба военных мотострелковой арктической бригады в зоне проведения специальной военной операции - в фотоленте Sputnik.
2023-01-24T21:01+0500
2023-01-24T21:01+0500
фото
спецоперация
арктика
военные
военнослужащие
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работа и быт мотострелковой арктической бригады в зоне сво фото как проходит служба военных мотострелковой арктической бригады в зоне проведения специальной военной операции в фотоленте sputnik
работа и быт мотострелковой арктической бригады в зоне сво фото как проходит служба военных мотострелковой арктической бригады в зоне проведения специальной военной операции в фотоленте sputnik

Работа и быт мотострелковой арктической бригады в зоне СВО – фото

21:01 24.01.2023
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НовостиTelegram
Как проходит служба военных мотострелковой арктической бригады в зоне проведения специальной военной операции - в фотоленте Sputnik.
© Sputnik / Alexander Galperin / Перейти в фотобанкВоеннослужащий арктической бригады на территории жилого городка в южном секторе специальной военной операции.
Военнослужащий арктической бригады на территории жилого городка в южном секторе специальной военной операции - Sputnik Узбекистан
1/10
© Sputnik / Alexander Galperin
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Военнослужащий арктической бригады на территории жилого городка в южном секторе специальной военной операции.
© Sputnik / Alexander Galperin / Перейти в фотобанк

Помещение, где живут военнослужащие бригады.

Помещение, где живут военнослужащие бригады. - Sputnik Узбекистан
2/10
© Sputnik / Alexander Galperin
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Помещение, где живут военнослужащие бригады.

© Sputnik / Alexander Galperin / Перейти в фотобанк

Строительства жилого городка.

Строительства жилого городка. - Sputnik Узбекистан
3/10
© Sputnik / Alexander Galperin
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Строительства жилого городка.

© Sputnik / Alexander Galperin / Перейти в фотобанк

Солдат читает письмо, присланное детьми на фронт.

Солдат читает письмо, присланное детьми на фронт. - Sputnik Узбекистан
4/10
© Sputnik / Alexander Galperin
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Солдат читает письмо, присланное детьми на фронт.

© Sputnik / Alexander Galperin / Перейти в фотобанк

Военный готовит обед на кухне.

Военный готовит обед на кухне. - Sputnik Узбекистан
5/10
© Sputnik / Alexander Galperin
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Военный готовит обед на кухне.

© Sputnik / Alexander Galperin / Перейти в фотобанк

Склад с продуктами.

Склад с продуктами. - Sputnik Узбекистан
6/10
© Sputnik / Alexander Galperin
/
Перейти в фотобанк

Склад с продуктами.

© Sputnik / Alexander Galperin / Перейти в фотобанкВоеннослужащий арктической бригады во время строительства жилого городка в южном секторе специальной военной операции.
Военнослужащий арктической бригады во время строительства жилого городка в южном СВО - Sputnik Узбекистан
7/10
© Sputnik / Alexander Galperin
/
Перейти в фотобанк
Военнослужащий арктической бригады во время строительства жилого городка в южном секторе специальной военной операции.
© Sputnik / Alexander Galperin / Перейти в фотобанк

Баня для военнослужащих арктической бригады в жилом городке.

Баня для военнослужащих арктической бригады в жилом городке. - Sputnik Узбекистан
8/10
© Sputnik / Alexander Galperin
/
Перейти в фотобанк

Баня для военнослужащих арктической бригады в жилом городке.

© Sputnik / Alexander Galperin / Перейти в фотобанкВоеннослужащие арктической бригады на территории жилого городка в южном секторе специальной военной операции.
Военнослужащие арктической бригады на территории жилого городка в южном секторе СВО - Sputnik Узбекистан
9/10
© Sputnik / Alexander Galperin
/
Перейти в фотобанк
Военнослужащие арктической бригады на территории жилого городка в южном секторе специальной военной операции.
© Sputnik / Alexander Galperin / Перейти в фотобанк

Солдат разжигает печь в помещении, где живут военнослужащие.

Солдат разжигает печь в помещении, где живут военнослужащие. - Sputnik Узбекистан
10/10
© Sputnik / Alexander Galperin
/
Перейти в фотобанк

Солдат разжигает печь в помещении, где живут военнослужащие.

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