https://uz.sputniknews.ru/20230124/ekspert-kornev-pochemu-zapad-ne-smog-dogovoritsya-o-peredache-nemetskix-tankov-kievu-31658827.html

Эксперт Корнев: почему Запад не смог договориться о передаче немецких танков Киеву?

Эксперт Корнев: почему Запад не смог договориться о передаче немецких танков Киеву?

Встреча представителей стран Запада на базе Рамштайн прошла не без пользы для Киева, но главный вопрос о передаче Украине немецких танков так и остался нерешённым.

2023-01-24T13:23+0500

2023-01-24T13:23+0500

2023-01-24T13:23+0500

видео

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танк

танки

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встреча

военная база

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт, автор проекта MilitaryRussia Дмитрий Корнев. Почему Германия не соглашается на передачу Украине танков Leopard? Что получит Киев от Запада в ближайшие несколько месяцев и почему у противников России остается все меньше времени? Возможна ли передача Украине самолетов? Обо всем этом смотрите в нашем видео

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эксперт корнев почему запад не смог договориться о передаче немецких танков киеву встреча представителей стран запада на базе рамштайн прошла не без пользы для киева но главный вопрос о передаче украине немецких танков так и остался нерешённым