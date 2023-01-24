https://uz.sputniknews.ru/20230124/mnogoetajnye-doma-uteplyat-bazaltovym-pokrytiem-31672091.html

Многоэтажные дома утеплят базальтовым покрытием

Многоэтажные дома утеплят базальтовым покрытием

Премьер-министр Узбекистана на совещании обсудил задачи, которые необходимо выполнить в связи с аномальными холодами.

2023-01-24T16:47+0500

2023-01-24T16:47+0500

2023-01-24T16:47+0500

общество

узбекистан

холод

абдулла арипов

совещание

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ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. Правительство Узбекистана планирует утеплить многоэтажные дома базальтовым покрытием.Всего спецпокрытием обработают фасадную часть 31 тыс. многоэтажных домов. Об этом на совещании, проведенном по поручению президента, сообщил премьер-министр Абдулла Арипов.Всего в Узбекистане насчитывается 40 тыс. многоэтажных домов, а 31 тыс. из них были построены до 1991 года.В ходе совещания премьер-министр поручил Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства совместно с хокимиятами в течение двух месяцев разработать проект программы по поэтапному покрытию фасадов этих домов на основе программы реновации базальтовым утеплителем, а также обеспечению их горячей водой и электричеством с использованием альтернативных источников энергии.Кроме того, Минстрой должен внедрить требование при разработке проектно-сметной документации для строительства новых многоэтажных зданий и объектов социальной сферы обязательно использовать материалы, имеющие высокий уровень энергоэффективности.Премьер-министр также подчеркнул необходимость увеличения производства энергоэффективных строительных материалов.Для сведения, сегодня в стране выпускается 13,2 тысячи тонны базальтового сырья. Это покрывает 30% годового спроса, который равен 5 миллионам кв. м, или 36 тысячам тонн.“Узпросмтройбанку” и ассоциации “Узстройматериалы” Арипов поручил за два месяца подготовить отдельную программу по увеличению производства базальтового сырья минимум на 5000 тонн.Ассоциации “Узэлтехсанот” поручили в течение двух месяцев разработать программу по увеличению производства в стране трансформаторов, кабелей, солнечных панелей и водонагревательных коллекторов.Читайте также: Как решить энергетические проблемы в Узбекистане - мнение эксперта

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