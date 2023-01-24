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https://uz.sputniknews.ru/20230124/mnogoetajnye-doma-uteplyat-bazaltovym-pokrytiem-31672091.html
Многоэтажные дома утеплят базальтовым покрытием
Многоэтажные дома утеплят базальтовым покрытием
Премьер-министр Узбекистана на совещании обсудил задачи, которые необходимо выполнить в связи с аномальными холодами.
2023-01-24T16:47+0500
2023-01-24T16:47+0500
общество
узбекистан
холод
абдулла арипов
совещание
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ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. Правительство Узбекистана планирует утеплить многоэтажные дома базальтовым покрытием.Всего спецпокрытием обработают фасадную часть 31 тыс. многоэтажных домов. Об этом на совещании, проведенном по поручению президента, сообщил премьер-министр Абдулла Арипов.Всего в Узбекистане насчитывается 40 тыс. многоэтажных домов, а 31 тыс. из них были построены до 1991 года.В ходе совещания премьер-министр поручил Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства совместно с хокимиятами в течение двух месяцев разработать проект программы по поэтапному покрытию фасадов этих домов на основе программы реновации базальтовым утеплителем, а также обеспечению их горячей водой и электричеством с использованием альтернативных источников энергии.Кроме того, Минстрой должен внедрить требование при разработке проектно-сметной документации для строительства новых многоэтажных зданий и объектов социальной сферы обязательно использовать материалы, имеющие высокий уровень энергоэффективности.Премьер-министр также подчеркнул необходимость увеличения производства энергоэффективных строительных материалов.Для сведения, сегодня в стране выпускается 13,2 тысячи тонны базальтового сырья. Это покрывает 30% годового спроса, который равен 5 миллионам кв. м, или 36 тысячам тонн.“Узпросмтройбанку” и ассоциации “Узстройматериалы” Арипов поручил за два месяца подготовить отдельную программу по увеличению производства базальтового сырья минимум на 5000 тонн.Ассоциации “Узэлтехсанот” поручили в течение двух месяцев разработать программу по увеличению производства в стране трансформаторов, кабелей, солнечных панелей и водонагревательных коллекторов.Читайте также: Как решить энергетические проблемы в Узбекистане - мнение эксперта
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узбекистан многоэтажные дома утеплить покрыть базальтовым покрытием совещание абдулла арипов
узбекистан многоэтажные дома утеплить покрыть базальтовым покрытием совещание абдулла арипов

Многоэтажные дома утеплят базальтовым покрытием

16:47 24.01.2023
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВысотный дом, архивное фото
Высотный дом, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.01.2023
© Sputnik / Евгений Биятов
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Премьер-министр Узбекистана на совещании обсудил задачи, которые необходимо выполнить в связи с аномальными холодами.
ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. Правительство Узбекистана планирует утеплить многоэтажные дома базальтовым покрытием.
Всего спецпокрытием обработают фасадную часть 31 тыс. многоэтажных домов. Об этом на совещании, проведенном по поручению президента, сообщил премьер-министр Абдулла Арипов.
Всего в Узбекистане насчитывается 40 тыс. многоэтажных домов, а 31 тыс. из них были построены до 1991 года.
В ходе совещания премьер-министр поручил Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства совместно с хокимиятами в течение двух месяцев разработать проект программы по поэтапному покрытию фасадов этих домов на основе программы реновации базальтовым утеплителем, а также обеспечению их горячей водой и электричеством с использованием альтернативных источников энергии.
Кроме того, Минстрой должен внедрить требование при разработке проектно-сметной документации для строительства новых многоэтажных зданий и объектов социальной сферы обязательно использовать материалы, имеющие высокий уровень энергоэффективности.
Премьер-министр также подчеркнул необходимость увеличения производства энергоэффективных строительных материалов.
Для сведения, сегодня в стране выпускается 13,2 тысячи тонны базальтового сырья. Это покрывает 30% годового спроса, который равен 5 миллионам кв. м, или 36 тысячам тонн.
“Узпросмтройбанку” и ассоциации “Узстройматериалы” Арипов поручил за два месяца подготовить отдельную программу по увеличению производства базальтового сырья минимум на 5000 тонн.
Ассоциации “Узэлтехсанот” поручили в течение двух месяцев разработать программу по увеличению производства в стране трансформаторов, кабелей, солнечных панелей и водонагревательных коллекторов.
Читайте также: Как решить энергетические проблемы в Узбекистане - мнение эксперта
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