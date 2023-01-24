https://uz.sputniknews.ru/20230124/rossiya-stala-glavnym-torgovym-partnerom-uzbekistana-31666441.html

Россия стала главным торговым партнером Узбекистана по итогам 2022 года

Россия стала главным торговым партнером Узбекистана по итогам 2022 года

По итогам 2022 года Россия обогнала Китай по объему торговли с республикой, сообщает Госкомстат.

2023-01-24T12:35+0500

2023-01-24T12:35+0500

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ТАШКЕНТ, 24 янв – Sputnik. По итогам 2022 года Россия вышла в лидеры по объему торговли с Узбекистаном. Это следует из отчета Государственного комитета по статистике Узбекистана.Внешнеторговый оборот Узбекистана за прошлый год составил $50 млрд. Из них 18,6%, или $9,3 млрд приходится на Россию. По этому показателю РФ обогнала Китай (17,8% - $8,9 млрд).В топ-5 стран по объему торговли с республикой вошли также Казахстан (9,2% - $4,6 млрд), Турция (6,4% - $3,2 млрд), Республика Корея (4,7% - $2,3).Россия также стала главным партнером Узбекистана по экспорту. В прошлом году РФ закупила в республике товаров и услуг на $3,1 млрд. На втором месте Китай ($2,5 млрд), на третьем – Турция ($1,5 млрд).Читайте также: Объединение усилий приобретает особое значение – Саидов

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