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https://uz.sputniknews.ru/20230124/rossiya-stala-glavnym-torgovym-partnerom-uzbekistana-31666441.html
Россия стала главным торговым партнером Узбекистана по итогам 2022 года
Россия стала главным торговым партнером Узбекистана по итогам 2022 года
По итогам 2022 года Россия обогнала Китай по объему торговли с республикой, сообщает Госкомстат.
2023-01-24T12:35+0500
2023-01-24T13:46+0500
экономика
статистика
россия
узбекистан
торговля
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ТАШКЕНТ, 24 янв – Sputnik. По итогам 2022 года Россия вышла в лидеры по объему торговли с Узбекистаном. Это следует из отчета Государственного комитета по статистике Узбекистана.Внешнеторговый оборот Узбекистана за прошлый год составил $50 млрд. Из них 18,6%, или $9,3 млрд приходится на Россию. По этому показателю РФ обогнала Китай (17,8% - $8,9 млрд).В топ-5 стран по объему торговли с республикой вошли также Казахстан (9,2% - $4,6 млрд), Турция (6,4% - $3,2 млрд), Республика Корея (4,7% - $2,3).Россия также стала главным партнером Узбекистана по экспорту. В прошлом году РФ закупила в республике товаров и услуг на $3,1 млрд. На втором месте Китай ($2,5 млрд), на третьем – Турция ($1,5 млрд).Читайте также: Объединение усилий приобретает особое значение – Саидов
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внешнеторговый оборот россия узбекистан статистика
внешнеторговый оборот россия узбекистан статистика

Россия стала главным торговым партнером Узбекистана по итогам 2022 года

12:35 24.01.2023 (обновлено: 13:46 24.01.2023)
© Sputnik / Владимир АлексеевФлаги Узбекистана и России в посольстве Узбекистана в Москве.
Флаги Узбекистана и России в посольстве Узбекистана в Москве. - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.01.2023
© Sputnik / Владимир Алексеев
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По итогам 2022 года Россия обогнала Китай по объему торговли с республикой, сообщает Госкомстат.
ТАШКЕНТ, 24 янв – Sputnik. По итогам 2022 года Россия вышла в лидеры по объему торговли с Узбекистаном. Это следует из отчета Государственного комитета по статистике Узбекистана.
Внешнеторговый оборот Узбекистана за прошлый год составил $50 млрд. Из них 18,6%, или $9,3 млрд приходится на Россию. По этому показателю РФ обогнала Китай (17,8% - $8,9 млрд).
В топ-5 стран по объему торговли с республикой вошли также Казахстан (9,2% - $4,6 млрд), Турция (6,4% - $3,2 млрд), Республика Корея (4,7% - $2,3).
Россия также стала главным партнером Узбекистана по экспорту. В прошлом году РФ закупила в республике товаров и услуг на $3,1 млрд. На втором месте Китай ($2,5 млрд), на третьем – Турция ($1,5 млрд).
Читайте также: Объединение усилий приобретает особое значение – Саидов
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