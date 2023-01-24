https://uz.sputniknews.ru/20230124/svo-operativnoe-okrujenie-artemovska-i-vzlom-oborony-vsu-v-zaporoje-31658434.html

СВО: оперативное окружение Артемовска и взлом обороны ВСУ в Запорожье

СВО: оперативное окружение Артемовска и взлом обороны ВСУ в Запорожье

Российские войска в зоне СВО планомерно продвигаются вперед на всей 800-километровой линии боевого соприкосновения.

2023-01-24T10:04+0500

2023-01-24T10:04+0500

2023-01-24T10:04+0500

колумнисты

оборона

украина

спецоперация

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Наиболее горячие локации – город Артемовск и Запорожское направление, где эффективно взламывается оборона, и уничтожаются войска противника. Шестая волна массовой мобилизации на Украине, и новые поставки западного вооружения не помогут ВСУ и НАТО изменить характер боевых действий, который определяется огневым, тактическим и стратегическим превосходством ВС России.Подразделения российских войск и штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" методично завершают оперативное окружение многотысячного украинского гарнизона в Артемовске/Бахмуте – восточные "клещи" сжимаются с севера и юга, две основные дороги из города в направлении Славянска и Константиновки – находятся под постоянным огневым контролем российской артиллерии. Резервы украинских войск и боеприпасы перебрасывать в "бахмутскую мясорубку" все сложнее. Усиливается лишь "снарядный голод". Артиллерию и другую боевую технику "защитники" привычно (трусливо) прячут в жилой застройке (прикрываясь мирными жителями), и этот факт подтвердил британский телеканал Sky News."Крысы бегут с корабля": командование ВСУ и западные военные советники пытаются оставить "фортецию" по воздуху (мариупольский вариант), однако два украинских вертолетам Ми-8 сегодня не долетели: один был сбит на окраине Артемовска из ПЗРК, второй борт развернулся, и ушел обратным курсом – на запад.Ранее в Клещеевке (3 км к югу от Артемовска), под напором штурмовых отрядов ЧВК "Вагнер" командование 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ сбежало с передовой, а обороняющаяся бригада потеряла убитыми 70% личного состава, то есть более двух тысяч бойцов.На Донецком направлении российские войска при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии освободили населенный пункт Краснополье, расположенный в 16 километрах на северо-запад от Славянска.Одновременно Вооруженные силы РФ взломали первую линию обороны украинских войск на Запорожском направлении, за одни сутки продвинулись на глубину около 7 км, освободили несколько населенных пунктов, и развивают наступление в направлении городов Гуляйполе и Орехов. Под контролем России сегодня находятся 75 процентов территории Запорожской области, которая вошла в состав РФ по итогам сентябрьского референдума 2022 года.Северный ветерПосле освобождения Соледара и прилегающих к нему населенных пунктов, российские войска по нескольким направлениям продвигаются с боями к городу Северск. Противник периодически проявляет активность в районе Кременной, и все же командованию ВСУ не удается удержать инициативу ни на одном из участков линии боевого соприкосновения. Попытки контрнаступления украинских войск жестко пресекаются. Генеральный штаб ВСУ докладывает руководству об интенсивном применении российскими силами "всевозможных систем вооружения".Главное управление военной разведки (ГУР) прогнозирует февральское наступление российских войск на Купянском направлении, в Харьковской области. На этом фоне подготовка ВСУ к большому контрнаступлению выглядит малореалистичной, однако Запад продвигает именно такой вариант завершения украинской истории.Союзники по НАТО "дожимают" Германию – для реализации американского плана поставок ВСУ немецких "Леопардов". Берлин колеблется и маневрирует. В конгрессе США призвали администрацию Белого дома передать киевскому режиму американские танки M1 Abrams и баллистические ракеты ATACMS для ударов по Крыму.Президент Владимир Зеленский и главком ВСУ Валерий Залужный рассчитывают на сотни натовских танков. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ближайшие две – три недели боевых действий станут решающими для Украины, и "во многом определят наше будущее". Официальный представитель украинского Минобороны 22 января послушно подтвердил: "Весна и начало лета будут решающими в войне. Если большое наступление России, запланированное на это время, провалится, это станет крахом России и Путина".А пока украинские новобранцы усиленно тренируются на полигонах в нескольких километрах от белорусской границы, и CNNотмечает: "Устаревшие танки Т-72, некоторые из которых вдвое старше своих экипажей, стреляют в туман, наземные войска тренируются штурмовать заброшенные здания… Генерал-лейтенант Сергей Наев принимает дюжину пикапов, вооруженных крупнокалиберными пулеметами и зенитными орудиями". Картина маслом.По данным французского издания Agoravox, на украинском ТВД инициатива уже долгое время принадлежит России, а Украина "не получила никаких стратегических дивидендов, кроме возврата одной двадцатой потерянных весной территорий". И все вложения Запада потрачены впустую.Старший научный сотрудник, ветеран четырех военных конфликтов, подполковника Армии США Дэниел Дэвис дополняет картину: "Танки, боевые машины пехоты, гаубицы, системы ПВО, истребители и прочее – обеспечивают максимальную производительность только в том случае, если их эксплуатируют обученные и опытные профессионалы". Украинская реальность – "не видеоигра Call of Duty". Сегодня в странах НАТО крайне мало специалистов, подготовленных к боям "танк против танка", и некому обучать экипажи ВСУ к войне с Россией. Кроме того, натовскую бронетехнику необходимо "снабжать достаточным количеством топлива и боеприпасов, регулярно обслуживать и профессионально использовать на тактическом уровне – от взвода до батальона". Сбой в любом упомянутом секторе быстро превратит в металлолом самую лучшую технику. Заметим, ВСУ уже знакомы с проблемами "лучших в мире" немецких САУ PzH 2000.С другой стороны, российские войска за 11 месяцев с начала СВО уничтожили более 7600 танков и других бронемашин ВСУ, в том числе более 2000 танков (в среднем получается около 200 танков в месяц). Сегодня Россия интенсивно насыщает войска современными танками Т-90М "Прорыв". Возможно, немецкие, британские и американские ОБТ защищены лучше, чем польские модификации Т-72, и все же их перспективы на украинском ТВД вполне предсказуемы – в зоне СВО сгорит любое количество поставленной бронетехники НАТО.Новые поставки вооружения киевскому режиму в этой картине ничего не изменят. Однако, в прямой зависимости от действий Запада вероятно расширение российской специальной военной операции за пределами Украины. Чем агрессивнее страны НАТО будут вмешиваться, тем шире будет зона российской СВО – для неотвратимой компенсации враждебного соседства и обеспечения необходимой зоны безопасности РФ.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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сво оперативное окружение артемовска и взлом обороны всу в запорожье российские войска в зоне сво планомерно продвигаются вперед на всей 800 километровой линии боевого соприкосновения