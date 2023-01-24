https://uz.sputniknews.ru/20230124/tri-veterana-vov-iz-uzbekistana-primut-uchastie-v-pamyatnyx-meropriyatiyax-v-sankt-peterburge-31681020.html
Три ветерана ВОВ из Узбекистана примут участие в памятных мероприятиях в Санкт-Петербурге
Три ветерана ВОВ из Узбекистана примут участие в памятных мероприятиях в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге пройдут мероприятия, приуроченные к празднованию 79-й годовщины полного освобождения города.
2023-01-24T18:27+0500
2023-01-24T18:27+0500
2023-01-24T18:35+0500
узбекистанцы в россии
узбекистан
ветеран
великая отечественная война
санкт-петербург
мероприятие
блокада ленинграда
ленинград
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ТАШКЕНТ, 24 янв – Sputnik. Три ветерана ВОВ из Узбекистана, которые являлись жителями блокадного Ленинграда, отправятся в Санкт-Петербург в четверг для участия в официальных городских мероприятиях, приуроченных к 79-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.Так, среди них Валерия Саприко, Юрий Смолич и Тамара Циглинцева, про которую мы писали ранее.Циглинцева – одна из немногих блокадниц, которая оставалась в осажденном городе с первого и до последнего дня. Она помнит и начало блокады, и многочасовые артобстрелы.Тамара Циглинцева была старшей дочерью в семье. Блокаду она встретила семилетней девочкой. Но вместо первого звонка и подготовки к школе девочка запомнила черную радиотарелку, которая возвестила о начале Великой Отечественной войны.Страшную весть слушали все жители большой пятикомнатной коммунальной квартиры, включая Тамару Циглинцеву. А затем пришла смерть.Отчим Тамары времени ушел на фронт, и они с мамой остались вдвоём в огромной квартире. Истощенная, умирающая девочка лежала почти без движения и слушала бесконечные сигналы о воздушной тревоге.Она рассказывала, как мать пыталась прокормить себя и дочь.Отчим Тамары Петровны был партизаном на Ленинградском фронте. И когда они с товарищем выбирались из окружения, и переплывали реку, отчима Циглинцевой смертельно ранило. Его друг выжил, но попал в госпиталь. Вылечился и пришел навестить семью боевого товарища. Увидев, как живут жена и дочь друга, пошел в военкомат и стал просить: "Семья партизана погибает! Помогите!".Мать стала приносить дочери кефир, а потом манную кашу. Начинала с четверти стакана, постепенно увеличивая до полного. И девочка окрепла. А в сентябре, наконец, пошла в школу, в первый класс.Тамара Циглинцева окончила семь классов, и поступила в полиграфический техникум. Ее профессия была востребована в Ташкенте, и по распределению и волей судьбы она оказалась в городе хлебном. Это было уже когда утихли артобстрелы, гораздо позже, в 1954 году.Теперь же Циглинцева и другие блокадники, проживающие в Узбекистане вновь отправятся в Санкт-Петербург. Также с 26 по 29 января в Санкт-Петербург приедут более пятидесяти ветеранов Великой Отечественной войны – жителей блокадного Ленинграда не только из Узбекистана, но и из Армении, Беларуси, Болгарии, Германии, Израиля, Кыргызстана Латвии, Литвы, Эстонии.
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три ветерана вов из узбекистана примут участие в памятных мероприятиях в санкт петербурге в санкт петербурге пройдут мероприятия приуроченные к празднованию 79 й годовщины полного освобождения города список мероприятий
три ветерана вов из узбекистана примут участие в памятных мероприятиях в санкт петербурге в санкт петербурге пройдут мероприятия приуроченные к празднованию 79 й годовщины полного освобождения города список мероприятий
Три ветерана ВОВ из Узбекистана примут участие в памятных мероприятиях в Санкт-Петербурге
18:27 24.01.2023 (обновлено: 18:35 24.01.2023)
В Санкт-Петербурге пройдут мероприятия, приуроченные к празднованию 79-й годовщины полного освобождения города.
ТАШКЕНТ, 24 янв – Sputnik. Три ветерана ВОВ из Узбекистана, которые являлись жителями блокадного Ленинграда, отправятся в Санкт-Петербург в четверг для участия в официальных городских мероприятиях, приуроченных к 79-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Так, среди них Валерия Саприко, Юрий Смолич и Тамара Циглинцева, про которую мы писали
ранее.
Циглинцева – одна из немногих блокадниц, которая оставалась в осажденном городе с первого и до последнего дня. Она помнит и начало блокады, и многочасовые артобстрелы.
Тамара Циглинцева была старшей дочерью в семье. Блокаду она встретила семилетней девочкой. Но вместо первого звонка и подготовки к школе девочка запомнила черную радиотарелку, которая возвестила о начале Великой Отечественной войны.
Страшную весть слушали все жители большой пятикомнатной коммунальной квартиры, включая Тамару Циглинцеву. А затем пришла смерть.
"Сначала умер мой братишка, совсем еще младенец. У мамы пропало молоко. Вслед за ним – трехлетняя сестренка. Следующей в очереди была я", — рассказывает Циглинцева.
Отчим Тамары времени ушел на фронт, и они с мамой остались вдвоём в огромной квартире. Истощенная, умирающая девочка лежала почти без движения и слушала бесконечные сигналы о воздушной тревоге.
"Мы жили на Васильевском острове, и ближе всего к нашему дому была Черная речка. И вот, мама принесет воды, поставит ведро в комнате, и почти сразу вода покрывается корочкой льда. А стены блестят от инея", — вспоминает Тамара Циглинцева.
Она рассказывала, как мать пыталась прокормить себя и дочь.
"Мама не работала, и на иждивенческую карточку ей полагалось лишь 125 грамм хлеба в день. Но она была фантазеркой! Варила кисель из столярного клея, а кашу из горчичного порошка", - делится Тамара Циглинцева.
Отчим Тамары Петровны был партизаном на Ленинградском фронте. И когда они с товарищем выбирались из окружения, и переплывали реку, отчима Циглинцевой смертельно ранило. Его друг выжил, но попал в госпиталь. Вылечился и пришел навестить семью боевого товарища. Увидев, как живут жена и дочь друга, пошел в военкомат и стал просить: "Семья партизана погибает! Помогите!".
"И нам помогли. Маме нашли работу на фабрике "Кухня" при заводе. Она должна была готовить их хвои отвар от цинги. Там же ее научили, как меня поставить на ноги", — рассказывает блокадница.
Мать стала приносить дочери кефир, а потом манную кашу. Начинала с четверти стакана, постепенно увеличивая до полного. И девочка окрепла. А в сентябре, наконец, пошла в школу, в первый класс.
Тамара Циглинцева окончила семь классов, и поступила в полиграфический техникум. Ее профессия была востребована в Ташкенте, и по распределению и волей судьбы она оказалась в городе хлебном. Это было уже когда утихли артобстрелы, гораздо позже, в 1954 году.
Теперь же Циглинцева и другие блокадники, проживающие в Узбекистане вновь отправятся в Санкт-Петербург. Также с 26 по 29 января в Санкт-Петербург приедут более пятидесяти ветеранов Великой Отечественной войны – жителей блокадного Ленинграда не только из Узбекистана, но и из Армении, Беларуси, Болгарии, Германии, Израиля, Кыргызстана Латвии, Литвы, Эстонии.