https://uz.sputniknews.ru/20230124/tri-veterana-vov-iz-uzbekistana-primut-uchastie-v-pamyatnyx-meropriyatiyax-v-sankt-peterburge-31681020.html

Три ветерана ВОВ из Узбекистана примут участие в памятных мероприятиях в Санкт-Петербурге

Три ветерана ВОВ из Узбекистана примут участие в памятных мероприятиях в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге пройдут мероприятия, приуроченные к празднованию 79-й годовщины полного освобождения города.

2023-01-24T18:27+0500

2023-01-24T18:27+0500

2023-01-24T18:35+0500

узбекистанцы в россии

узбекистан

ветеран

великая отечественная война

санкт-петербург

мероприятие

блокада ленинграда

ленинград

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ТАШКЕНТ, 24 янв – Sputnik. Три ветерана ВОВ из Узбекистана, которые являлись жителями блокадного Ленинграда, отправятся в Санкт-Петербург в четверг для участия в официальных городских мероприятиях, приуроченных к 79-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.Так, среди них Валерия Саприко, Юрий Смолич и Тамара Циглинцева, про которую мы писали ранее.Циглинцева – одна из немногих блокадниц, которая оставалась в осажденном городе с первого и до последнего дня. Она помнит и начало блокады, и многочасовые артобстрелы.Тамара Циглинцева была старшей дочерью в семье. Блокаду она встретила семилетней девочкой. Но вместо первого звонка и подготовки к школе девочка запомнила черную радиотарелку, которая возвестила о начале Великой Отечественной войны.Страшную весть слушали все жители большой пятикомнатной коммунальной квартиры, включая Тамару Циглинцеву. А затем пришла смерть.Отчим Тамары времени ушел на фронт, и они с мамой остались вдвоём в огромной квартире. Истощенная, умирающая девочка лежала почти без движения и слушала бесконечные сигналы о воздушной тревоге.Она рассказывала, как мать пыталась прокормить себя и дочь.Отчим Тамары Петровны был партизаном на Ленинградском фронте. И когда они с товарищем выбирались из окружения, и переплывали реку, отчима Циглинцевой смертельно ранило. Его друг выжил, но попал в госпиталь. Вылечился и пришел навестить семью боевого товарища. Увидев, как живут жена и дочь друга, пошел в военкомат и стал просить: "Семья партизана погибает! Помогите!".Мать стала приносить дочери кефир, а потом манную кашу. Начинала с четверти стакана, постепенно увеличивая до полного. И девочка окрепла. А в сентябре, наконец, пошла в школу, в первый класс.Тамара Циглинцева окончила семь классов, и поступила в полиграфический техникум. Ее профессия была востребована в Ташкенте, и по распределению и волей судьбы она оказалась в городе хлебном. Это было уже когда утихли артобстрелы, гораздо позже, в 1954 году.Теперь же Циглинцева и другие блокадники, проживающие в Узбекистане вновь отправятся в Санкт-Петербург. Также с 26 по 29 января в Санкт-Петербург приедут более пятидесяти ветеранов Великой Отечественной войны – жителей блокадного Ленинграда не только из Узбекистана, но и из Армении, Беларуси, Болгарии, Германии, Израиля, Кыргызстана Латвии, Литвы, Эстонии.

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три ветерана вов из узбекистана примут участие в памятных мероприятиях в санкт петербурге в санкт петербурге пройдут мероприятия приуроченные к празднованию 79 й годовщины полного освобождения города список мероприятий