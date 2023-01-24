https://uz.sputniknews.ru/20230124/v-tashkente-proshlo-zasedanie-soveta-starshix-doljnostnyx-lits-oes-31662140.html

В Ташкенте прошло заседание Совета старших должностных лиц ОЭС

В Ташкенте прошло заседание Совета старших должностных лиц ОЭС

Во встрече приняли участие делегации стран Центральной Азии, Азербайджана, Турции, Ирана и Пакистана, а также секретариат ОЭС.

2023-01-24T10:41+0500

2023-01-24T10:41+0500

2023-01-24T10:41+0500

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ТАШКЕНТ, 24 янв – Sputnik. В Ташкенте прошло заседание Совета старших должностных лиц стран Организации экономического сотрудничества (ОЭС).Во встрече, начавшейся 23 января, принимают участие делегации стран Центральной Азии, Азербайджана, Турции, Ирана и Пакистана, а также Секретариат ОЭС, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Узбекистана.Целью заседания была подготовка к 26-му заседанию Совета министров иностранных дел ОЭС, запланированного на 24 января.Читайте также: Генсек ОЭС прибыл в Ташкент для участия в саммите

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