https://uz.sputniknews.ru/20230125/miroshnik-rasskazal-na-kakie-jertvy-gotov-poyti-zelenskiy-chtoby-esche-bolshe-zarabotat-31689806.html
Мирошник рассказал, на какие жертвы готов пойти Зеленский, чтобы еще больше заработать
Мирошник рассказал, на какие жертвы готов пойти Зеленский, чтобы еще больше заработать
В зоне СВО очевидно просматривается новый этап спецоперации, который не закончится ничем хорошим для ВСУ.
2023-01-25T14:03+0500
2023-01-25T14:03+0500
2023-01-25T14:03+0500
видео
спецоперация
украина
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал политолог и дипломат Родион Мирошник. Как конфликт Польши и Германии из-за танков Leopard может вылиться во внутренний кризис в ФРГ? Как Зеленский зарабатывает, уничтожая Украину? Почему Запад не боится ядерной катастрофы? На кого из европейцев сделали ставку в США? Обо всем этом смотрите в нашем видео.
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мирошник рассказал на какие жертвы готов пойти зеленский чтобы еще больше заработать в зоне сво очевидно просматривается новый этап спецоперации который не закончится ничем хорошим для всу
мирошник рассказал на какие жертвы готов пойти зеленский чтобы еще больше заработать в зоне сво очевидно просматривается новый этап спецоперации который не закончится ничем хорошим для всу
Мирошник рассказал, на какие жертвы готов пойти Зеленский, чтобы еще больше заработать
В зоне СВО очевидно просматривается новый этап спецоперации, который не закончится ничем хорошим для ВСУ.
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал политолог и дипломат Родион Мирошник. Как конфликт Польши и Германии из-за танков Leopard может вылиться во внутренний кризис в ФРГ? Как Зеленский зарабатывает, уничтожая Украину? Почему Запад не боится ядерной катастрофы? На кого из европейцев сделали ставку в США? Обо всем этом смотрите в нашем видео.