https://uz.sputniknews.ru/20230125/prezident-poruchil-trudoustroit-5-mln-chelovek-v-2023-godu-31706820.html

Президент поручил трудоустроить 5 млн человек в 2023 году

Президент поручил трудоустроить 5 млн человек в 2023 году

На видеоселекторном совещании президент Шавкат Мирзиёев обсудил с ответственными чиновниками меры по сокращению безработицы и развитию малого бизнеса.

2023-01-25T18:04+0500

2023-01-25T18:04+0500

2023-01-25T18:04+0500

общество

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

совещание

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/01/18/31682322_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_3b4510f0bff5f66c7ba92f51f8030b2b.jpg

ТАШКЕНТ, 25 янв – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев провел видеоселекторное совещание, посвященное мерам по обеспечению занятости населения и созданию условий для развития малого бизнеса, сообщает пресс-служба главы государстваКак отметил в ходе совещания президент, за прошедший год уровень бедности в республике снизился с 17% до 14%. Этому способствовал тот факт, что помощники хокимов обеспечили обучение 1 млн человек профессиям, помогли им открыть собственное дело.За прошедший год в республике появились около 200 тыс. новых субъектов предпринимательства, расширилась деятельность 10 тыс. предприятий, еще 11 тыс. предприятий восстановили свои производственные мощности.В нынешнем году президент поручил хокимиятам и руководителям отраслей задачу обеспечить занятость 5 млн человек, в том числе создать 2 млн постоянных рабочих мест.Ответственность за занятость населения и развитие предпринимательства теперь будет нести Министерство по борьбе с бедностью и занятости населения. Президент поручил этому министерству совместно с хокимами регионов разработать программу повышения занятости на местах на 2023 год.Государство расширит масштабы финансовой поддержки семейного бизнеса. В частности, теперь на расширение бизнеса можно будет взять кредит в 300 млн сумов, а фермеры смогут взять беззалоговые кредиты до 50 млн сумов. Предприниматели, которые ранее брали льготные кредиты и показали хорошие результаты, снова могут взять кредит по льготной программе.На развитие семейного бизнеса в 2023 году из госбюджета выделят 12 трлн сумов, что на 2 трлн больше, чем в прошлом году. Дополнительно, согласно указу президента, на семейный бизнес выделят еще $300 млн.Глава государства также поручил руководству регионов следить за возвратом выданных кредитов.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

президент шавкат мирзиёев видеоселекторное совещание развитие семейного бизнеса сокращение бедности безработицы занятость населения