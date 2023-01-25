https://uz.sputniknews.ru/20230125/prezident-poruchil-trudoustroit-5-mln-chelovek-v-2023-godu-31706820.html
Президент поручил трудоустроить 5 млн человек в 2023 году
Президент поручил трудоустроить 5 млн человек в 2023 году
На видеоселекторном совещании президент Шавкат Мирзиёев обсудил с ответственными чиновниками меры по сокращению безработицы и развитию малого бизнеса.
2023-01-25T18:04+0500
2023-01-25T18:04+0500
2023-01-25T18:04+0500
общество
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
совещание
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ТАШКЕНТ, 25 янв – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев провел видеоселекторное совещание, посвященное мерам по обеспечению занятости населения и созданию условий для развития малого бизнеса, сообщает пресс-служба главы государстваКак отметил в ходе совещания президент, за прошедший год уровень бедности в республике снизился с 17% до 14%. Этому способствовал тот факт, что помощники хокимов обеспечили обучение 1 млн человек профессиям, помогли им открыть собственное дело.За прошедший год в республике появились около 200 тыс. новых субъектов предпринимательства, расширилась деятельность 10 тыс. предприятий, еще 11 тыс. предприятий восстановили свои производственные мощности.В нынешнем году президент поручил хокимиятам и руководителям отраслей задачу обеспечить занятость 5 млн человек, в том числе создать 2 млн постоянных рабочих мест.Ответственность за занятость населения и развитие предпринимательства теперь будет нести Министерство по борьбе с бедностью и занятости населения. Президент поручил этому министерству совместно с хокимами регионов разработать программу повышения занятости на местах на 2023 год.Государство расширит масштабы финансовой поддержки семейного бизнеса. В частности, теперь на расширение бизнеса можно будет взять кредит в 300 млн сумов, а фермеры смогут взять беззалоговые кредиты до 50 млн сумов. Предприниматели, которые ранее брали льготные кредиты и показали хорошие результаты, снова могут взять кредит по льготной программе.На развитие семейного бизнеса в 2023 году из госбюджета выделят 12 трлн сумов, что на 2 трлн больше, чем в прошлом году. Дополнительно, согласно указу президента, на семейный бизнес выделят еще $300 млн.Глава государства также поручил руководству регионов следить за возвратом выданных кредитов.
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президент шавкат мирзиёев видеоселекторное совещание развитие семейного бизнеса сокращение бедности безработицы занятость населения
президент шавкат мирзиёев видеоселекторное совещание развитие семейного бизнеса сокращение бедности безработицы занятость населения
Президент поручил трудоустроить 5 млн человек в 2023 году
На видеоселекторном совещании президент Шавкат Мирзиёев обсудил с ответственными чиновниками меры по сокращению безработицы и развитию малого бизнеса.
ТАШКЕНТ, 25 янв – Sputnik.
Президент Шавкат Мирзиёев провел видеоселекторное совещание, посвященное мерам по обеспечению занятости населения и созданию условий для развития малого бизнеса, сообщает
пресс-служба главы государства
Как отметил в ходе совещания президент, за прошедший год уровень бедности в республике снизился с 17% до 14%. Этому способствовал тот факт, что помощники хокимов обеспечили обучение 1 млн человек профессиям, помогли им открыть собственное дело.
За прошедший год в республике появились около 200 тыс. новых субъектов предпринимательства, расширилась деятельность 10 тыс. предприятий, еще 11 тыс. предприятий восстановили свои производственные мощности.
В нынешнем году президент поручил хокимиятам и руководителям отраслей задачу обеспечить занятость 5 млн человек, в том числе создать 2 млн постоянных рабочих мест.
Ответственность за занятость населения и развитие предпринимательства теперь будет нести Министерство по борьбе с бедностью и занятости населения. Президент поручил этому министерству совместно с хокимами регионов разработать программу повышения занятости на местах на 2023 год.
Государство расширит масштабы финансовой поддержки семейного бизнеса. В частности, теперь на расширение бизнеса можно будет взять кредит в 300 млн сумов, а фермеры смогут взять беззалоговые кредиты до 50 млн сумов. Предприниматели, которые ранее брали льготные кредиты и показали хорошие результаты, снова могут взять кредит по льготной программе.
На развитие семейного бизнеса в 2023 году из госбюджета выделят 12 трлн сумов, что на 2 трлн больше, чем в прошлом году. Дополнительно, согласно указу президента, на семейный бизнес выделят еще $300 млн.
Глава государства также поручил руководству регионов следить за возвратом выданных кредитов.