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В Ташкенте стартовала международная ярмарка Туризм на Шелковом пути TITF-2022. - Sputnik Узбекистан, 1920
Культура
https://uz.sputniknews.ru/20230125/talantlivym-deyatelyam-kultury-vruchat-premiyu-31680387.html
Талантливым деятелям культуры вручат премию
Талантливым деятелям культуры вручат премию
Победителей наградят специальной статуэткой и денежным призом.
2023-01-25T14:51+0500
2023-01-25T14:51+0500
культура
премия
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 25 янв – Sputnik. Церемония вручения Национальной премии в области культуры и искусства "Новые звезды Узбекистана" пройдет в Ташкенте 28 января. Об этом сообщает пресс-служба Министерства туризма и культурного наследия Узбекистана.Ежегодную премию в 20 номинациях вручают талантливым деятелям искусства, внесшим значительный вклад в развитие культуры республики и повышение ее международного авторитета.В конкурсе могут участвовать деятели театра, актеры цирка и эстрады, музыканты, композиторы, танцоры, художники и другие творческие люди.Победители получат специальную статуэтку, сертификат и денежный приз.Читайте также: Узбекистан покажет в Джидде 17 уникальных исторических экспонатов
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узбекистан национальная премия новые звезды узбекистана в бласти культуры искусства дата кто может участвовать приз
узбекистан национальная премия новые звезды узбекистана в бласти культуры искусства дата кто может участвовать приз

Талантливым деятелям культуры вручат премию

14:51 25.01.2023
© пресс-служба Министерства туризма и культурного наследия Узбекистана Национальная премия "Новые звезды Узбекистана"
Национальная премия Новые звезды Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.01.2023
© пресс-служба Министерства туризма и культурного наследия Узбекистана
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Победителей наградят специальной статуэткой и денежным призом.
ТАШКЕНТ, 25 янв – Sputnik. Церемония вручения Национальной премии в области культуры и искусства "Новые звезды Узбекистана" пройдет в Ташкенте 28 января.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства туризма и культурного наследия Узбекистана.
Ежегодную премию в 20 номинациях вручают талантливым деятелям искусства, внесшим значительный вклад в развитие культуры республики и повышение ее международного авторитета.
В конкурсе могут участвовать деятели театра, актеры цирка и эстрады, музыканты, композиторы, танцоры, художники и другие творческие люди.
Победители получат специальную статуэтку, сертификат и денежный приз.
Читайте также: Узбекистан покажет в Джидде 17 уникальных исторических экспонатов
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