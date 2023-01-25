https://uz.sputniknews.ru/20230125/talantlivym-deyatelyam-kultury-vruchat-premiyu-31680387.html

Талантливым деятелям культуры вручат премию

Талантливым деятелям культуры вручат премию

Победителей наградят специальной статуэткой и денежным призом.

2023-01-25T14:51+0500

2023-01-25T14:51+0500

2023-01-25T14:51+0500

культура

премия

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 25 янв – Sputnik. Церемония вручения Национальной премии в области культуры и искусства "Новые звезды Узбекистана" пройдет в Ташкенте 28 января. Об этом сообщает пресс-служба Министерства туризма и культурного наследия Узбекистана.Ежегодную премию в 20 номинациях вручают талантливым деятелям искусства, внесшим значительный вклад в развитие культуры республики и повышение ее международного авторитета.В конкурсе могут участвовать деятели театра, актеры цирка и эстрады, музыканты, композиторы, танцоры, художники и другие творческие люди.Победители получат специальную статуэтку, сертификат и денежный приз.Читайте также: Узбекистан покажет в Джидде 17 уникальных исторических экспонатов

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