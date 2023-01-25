https://uz.sputniknews.ru/20230125/v-blijayshee-vremya-magnitnyx-bur-ne-ojidaetsya--ekspert-akademii-nauk-31711918.html

В ближайшее время магнитных бурь не ожидается – эксперт Академии наук

В ближайшее время магнитных бурь не ожидается – эксперт Академии наук

Ученый секретарь Астрономического института Академии наук Узбекистана рассказал, когда могут произойти магнитные бури. 25.01.2023, Sputnik Узбекистан

2023-01-25T19:47+0500

2023-01-25T19:47+0500

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общество

солнце

мнение эксперта

академия наук узбекистана

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ТАШКЕНТ, 25 янв – Sputnik. В социальных сетях стали распространяться предупреждения о предстоящих 26-27 января магнитных бурях.Однако, по словам ученых, до конца февраля сильных магнитных бурь не ожидается. Об этом корреспонденту Sputnik сообщил ученый секретарь Астрономического института Академии наук Узбекистана Игорь Ибрагимов.По данным ученых, в ближайшие 28 дней серьезных магнитных бурь не ожидается, заверил Игорь Ибрагимов.Эксперт также рассказал, какие есть способы для людей, страдающих от метеозависимости, меньше реагировать на резкие изменения погоды, атмосферного давления и на магнитные бури."Это – закаливание, отказ от жирной и жареной пищи, снижение тяжелой физической и умственной нагрузки, активный отдых на свежем воздухе, полноценный сон, чаи на основе трав, приём природных адаптогенов – настоек женьшеня, элеутерококка, лимонника, родиолы розовой, а главное – оптимистический настрой", - подчеркнул Игорь Ибрагимов.Читайте также: Курчатов: как великий физик развивал науку в Узбекистане

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солнце, мнение эксперта, академия наук узбекистана