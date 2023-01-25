https://uz.sputniknews.ru/20230125/v-blijayshee-vremya-magnitnyx-bur-ne-ojidaetsya--ekspert-akademii-nauk-31711918.html
В ближайшее время магнитных бурь не ожидается – эксперт Академии наук
В ближайшее время магнитных бурь не ожидается – эксперт Академии наук
Ученый секретарь Астрономического института Академии наук Узбекистана рассказал, когда могут произойти магнитные бури. 25.01.2023, Sputnik Узбекистан
2023-01-25T19:47+0500
2023-01-25T19:47+0500
2023-01-25T20:14+0500
общество
солнце
мнение эксперта
академия наук узбекистана
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ТАШКЕНТ, 25 янв – Sputnik. В социальных сетях стали распространяться предупреждения о предстоящих 26-27 января магнитных бурях.Однако, по словам ученых, до конца февраля сильных магнитных бурь не ожидается. Об этом корреспонденту Sputnik сообщил ученый секретарь Астрономического института Академии наук Узбекистана Игорь Ибрагимов.По данным ученых, в ближайшие 28 дней серьезных магнитных бурь не ожидается, заверил Игорь Ибрагимов.Эксперт также рассказал, какие есть способы для людей, страдающих от метеозависимости, меньше реагировать на резкие изменения погоды, атмосферного давления и на магнитные бури."Это – закаливание, отказ от жирной и жареной пищи, снижение тяжелой физической и умственной нагрузки, активный отдых на свежем воздухе, полноценный сон, чаи на основе трав, приём природных адаптогенов – настоек женьшеня, элеутерококка, лимонника, родиолы розовой, а главное – оптимистический настрой", - подчеркнул Игорь Ибрагимов.Читайте также: Курчатов: как великий физик развивал науку в Узбекистане
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солнце, мнение эксперта, академия наук узбекистана
солнце, мнение эксперта, академия наук узбекистана
В ближайшее время магнитных бурь не ожидается – эксперт Академии наук
19:47 25.01.2023 (обновлено: 20:14 25.01.2023)
Ученый секретарь Астрономического института Академии наук Узбекистана рассказал, когда могут произойти магнитные бури.
ТАШКЕНТ, 25 янв – Sputnik. В социальных сетях стали распространяться предупреждения о предстоящих 26-27 января магнитных бурях.
Однако, по словам ученых, до конца февраля сильных магнитных бурь не ожидается. Об этом корреспонденту Sputnik
сообщил ученый секретарь Астрономического института Академии наук Узбекистана Игорь Ибрагимов.
"Известно, что магнитные бури вызываются повышением солнечной активности. Всплеск активности на Солнце, начавшийся 6 января, завершился 13-14 января. На данный момент наша звезда исчерпала почти все запасы лишней активной энергии и находится в состоянии, близком к потенциальному минимуму", - сказал он.
По данным ученых, в ближайшие 28 дней серьезных магнитных бурь не ожидается, заверил Игорь Ибрагимов.
"Прогноз магнитных бурь, составленный на ближайшие 28 дней по данным космических и наземных обсерваторий, благоприятный - магнитные бури в этот период не ожидаются. В конце первой декады февраля на Солнце возможны отдельные вспышки средней силы, которые вызовут небольшие возмущения магнитного поля Земли, но вероятность магнитных бурь не превышает 10%", - отметил он.
Эксперт также рассказал, какие есть способы для людей, страдающих от метеозависимости, меньше реагировать на резкие изменения погоды, атмосферного давления и на магнитные бури.
"Это – закаливание, отказ от жирной и жареной пищи, снижение тяжелой физической и умственной нагрузки, активный отдых на свежем воздухе, полноценный сон, чаи на основе трав, приём природных адаптогенов – настоек женьшеня, элеутерококка, лимонника, родиолы розовой, а главное – оптимистический настрой", - подчеркнул Игорь Ибрагимов.