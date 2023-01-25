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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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В Индии нашли более 250 яиц титанозавров
В Индии нашли более 250 яиц титанозавров
Находка позволит лучше изучить, как размножались самые крупные динозавры земли.
2023-01-25T22:00+0500
2023-01-25T22:00+0500
это интересно
ученые
динозавр
яйца
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Группа индийских палеонтологов под руководством палеонтолога Харши Дхимана обнаружила в районе Дхара в Индии большую кладку яиц титанозавров, пишет портал New Science.Титанозавры или зауроподы – это крупные травоядные динозавры с длинными шеями. Они обитали на земле с юрского по меловой периоды (201-66 млн лет назад). Одним из представителей этого отряда является один из самых крупных и тяжелых существ, когда-либо населявших нашу планету – аргентинозавр.Больше всего останков титанозавров обнаружено в Южной Америке. В Индии кости и яйца титанозавров ранее находили в долине Нармада. Недавно исследователи нашли 92 выводка титанозавров в районе Дхара, в штате Мадхья-Прадеш.Всего здесь обнаружили 256 яиц в 92 кладках. Ученые установили, что яйца принадлежали к разным видам титанозавров. Примечательно, что костей взрослых животных найти не удалось.Как показал анализ почвы, 67-68 млн лет назад здесь был берег пруда или озера. Исследователи предполагают, что это место ящеры использовали только для кладки, а жили где-то в другом месте. Возможно также, что кости сохранились в более глубоких слоях почвы.Яйца были разных форм и размеров. Какие-то из них были целыми, какие-то – разбитыми или деформированными. Были среди них и деформированные яйца - с несколькими слоями скорлупы или с одним яйцом внутри другого. Такое происходит даже у современных птиц, когда они испытывают сильный стресс.В ближайшие месяцы ученые будут исследовать место кладки в надежде найти зубы титанозавров и сделают компьютерную томографию целых яиц, чтобы найти в них эмбрионы.Читайте также: Китайские ученые воссоздали внешность неандертальца из Тешик-Таша
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палеонтологи находка нашли кладки самые крупные динозавры яйца разных видов титанозавр аргентинозавр зауропод индия
палеонтологи находка нашли кладки самые крупные динозавры яйца разных видов титанозавр аргентинозавр зауропод индия

В Индии нашли более 250 яиц титанозавров

22:00 25.01.2023
© Портал new-science.ruОкаменелые яйца титанозавров
Окаменелые яйца титанозавров - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.01.2023
© Портал new-science.ru
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Находка позволит лучше изучить, как размножались самые крупные динозавры земли.
Группа индийских палеонтологов под руководством палеонтолога Харши Дхимана обнаружила в районе Дхара в Индии большую кладку яиц титанозавров, пишет портал New Science.
Титанозавры или зауроподы – это крупные травоядные динозавры с длинными шеями. Они обитали на земле с юрского по меловой периоды (201-66 млн лет назад). Одним из представителей этого отряда является один из самых крупных и тяжелых существ, когда-либо населявших нашу планету – аргентинозавр.
Больше всего останков титанозавров обнаружено в Южной Америке. В Индии кости и яйца титанозавров ранее находили в долине Нармада. Недавно исследователи нашли 92 выводка титанозавров в районе Дхара, в штате Мадхья-Прадеш.
Всего здесь обнаружили 256 яиц в 92 кладках. Ученые установили, что яйца принадлежали к разным видам титанозавров. Примечательно, что костей взрослых животных найти не удалось.
Как показал анализ почвы, 67-68 млн лет назад здесь был берег пруда или озера. Исследователи предполагают, что это место ящеры использовали только для кладки, а жили где-то в другом месте. Возможно также, что кости сохранились в более глубоких слоях почвы.
Яйца были разных форм и размеров. Какие-то из них были целыми, какие-то – разбитыми или деформированными. Были среди них и деформированные яйца - с несколькими слоями скорлупы или с одним яйцом внутри другого. Такое происходит даже у современных птиц, когда они испытывают сильный стресс.
В ближайшие месяцы ученые будут исследовать место кладки в надежде найти зубы титанозавров и сделают компьютерную томографию целых яиц, чтобы найти в них эмбрионы.
Читайте также: Китайские ученые воссоздали внешность неандертальца из Тешик-Таша
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