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В Ташкенте вспоминают Высоцкого - видео
В Ташкенте вспоминают Высоцкого - видео
Творческий вечер, посвященный 85-летию со дня рождения Владимира Высоцкого, прошел в Русском доме в Ташкенте.
2023-01-25T18:58+0500
2023-01-25T18:58+0500
2023-01-25T18:58+0500
инвестиции в будущее: россотрудничество в узбекистане
россотрудничество
россотрудничество в узбекистане
ташкент
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ТАШКЕНТ, 25 янв – Sputnik. В Русском доме в Ташкенте состоялся музыкально-поэтический вечер "Я, конечно, вернусь!", посвященный легендарному советскому барду и актеру Владимиру Высокому.В мероприятии приняли участие глава представительства Россотрудничества в Узбекистане Михаил Вождаев, писатель и краевед Владимир Фетисов, а также любители и ценители творчества Высоцкого.Владимир Фетисов исполнил известные песни и стихи поэта.Владимир Высоцкий родился 25 января 1938 года. Первые песни начал писать в 1960-х годах под псевдонимом Сергей Кулешов.В 1968 году вышла в свет первая авторская грампластинка Высоцкого. Всего он создал порядка 600 песен.Высоцкий сыграл в театре более 20 ролей, снялся почти в 30 художественных фильмах и записал около 10 радиоспектаклей.Читайте также: Узбекистанские фильмы покажут на международном кинофестивале в Индии
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видео узбекистан ташкент день памяти творческий вечер 85 лет со дня рождения владимир высоцкий концерт руководитель представительства россотрудничества михаил вождаев владимир высоцкий конерт песни стихи
видео узбекистан ташкент день памяти творческий вечер 85 лет со дня рождения владимир высоцкий концерт руководитель представительства россотрудничества михаил вождаев владимир высоцкий конерт песни стихи
В Ташкенте вспоминают Высоцкого - видео
Творческий вечер, посвященный 85-летию со дня рождения Владимира Высоцкого, прошел в Русском доме в Ташкенте.
ТАШКЕНТ, 25 янв – Sputnik. В Русском доме в Ташкенте состоялся музыкально-поэтический вечер "Я, конечно, вернусь!", посвященный легендарному советскому барду и актеру Владимиру Высокому.
В мероприятии приняли участие глава представительства Россотрудничества в Узбекистане Михаил Вождаев, писатель и краевед Владимир Фетисов, а также любители и ценители творчества Высоцкого.
Владимир Фетисов исполнил известные песни и стихи поэта.
Владимир Высоцкий родился 25 января 1938 года. Первые песни начал писать в 1960-х годах под псевдонимом Сергей Кулешов.
В 1968 году вышла в свет первая авторская грампластинка Высоцкого. Всего он создал порядка 600 песен.
Высоцкий сыграл в театре более 20 ролей, снялся почти в 30 художественных фильмах и записал около 10 радиоспектаклей.