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В Ташкенте вспоминают Высоцкого - видео

В Ташкенте вспоминают Высоцкого - видео

Творческий вечер, посвященный 85-летию со дня рождения Владимира Высоцкого, прошел в Русском доме в Ташкенте.

2023-01-25T18:58+0500

2023-01-25T18:58+0500

2023-01-25T18:58+0500

инвестиции в будущее: россотрудничество в узбекистане

россотрудничество

россотрудничество в узбекистане

ташкент

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ТАШКЕНТ, 25 янв – Sputnik. В Русском доме в Ташкенте состоялся музыкально-поэтический вечер "Я, конечно, вернусь!", посвященный легендарному советскому барду и актеру Владимиру Высокому.В мероприятии приняли участие глава представительства Россотрудничества в Узбекистане Михаил Вождаев, писатель и краевед Владимир Фетисов, а также любители и ценители творчества Высоцкого.Владимир Фетисов исполнил известные песни и стихи поэта.Владимир Высоцкий родился 25 января 1938 года. Первые песни начал писать в 1960-х годах под псевдонимом Сергей Кулешов.В 1968 году вышла в свет первая авторская грампластинка Высоцкого. Всего он создал порядка 600 песен.Высоцкий сыграл в театре более 20 ролей, снялся почти в 30 художественных фильмах и записал около 10 радиоспектаклей.Читайте также: Узбекистанские фильмы покажут на международном кинофестивале в Индии

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