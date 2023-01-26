https://uz.sputniknews.ru/20230126/ekspert-obyasnil-v-kakoy-stepeni-kambaratinskaya-ges-udovletvorit-energospros-v-tsa-31726012.html
Эксперт объяснил, в какой степени Камбаратинская ГЭС удовлетворит энергоспрос в ЦА
Эксперт объяснил, в какой степени Камбаратинская ГЭС удовлетворит энергоспрос в ЦА
Сегодня, 26 января, начинается государственный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Кыргызстан.
2023-01-26T16:26+0500
2023-01-26T16:26+0500
2023-01-26T16:26+0500
видео
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государственный визит
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В рамках визита узбекистанского лидера в Бишкеке прошел бизнес-форум, где одним из пунктов повестки являлся вопрос о реализации проекта Кабаратинской ГЭС.О значение проекта Камбаратинской ГЭС для всего региона Централной Азии в интервью Sputnik рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков.Что из себя представляет Кабаратинская ГЭС? Чем она полезна для стран-участниц проекта? А также какие долгосрочные перспективы перед Центральной Азией откроет строительство Камбаратинской гидроэлектростанции? Ответы на эти и другие вопросы смотрите в нашем видео.
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эксперт объяснил в какой степени камбаратинская гэс удовлетворит энергоспрос в ца сегодня 26 января начинается государственный визит президента узбекистана шавката мирзиёева в кыргызстан как газпром поможет стабилизировать энергокризис в узбекистане видео накануне глава газпрома алексей миллер и министр энергетики узбекистана журабек мирзамахмудов подписали дорожную карту по сотрудничеству в газовой отрасли какие перспективы открывает данный документ для россии и узбекистана в интервью sputnik рассказал эксперт игорь юшков энергитический газовый кризис в узбекистане как решить когда потепление проблемы с газом узбекистан тройственный газовый союз дорожная карта газпром казахстан сроки создания за и против экспорт газа в китай обязательства казахстан кыргызстан узбекистан гэс энергоресурсы спор территориальный за воду конфликт камбаратинская гэс сроки проект перспективы
Эксперт объяснил, в какой степени Камбаратинская ГЭС удовлетворит энергоспрос в ЦА
Сегодня, 26 января, начинается государственный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Кыргызстан.
В рамках визита узбекистанского лидера в Бишкеке прошел бизнес-форум, где одним из пунктов повестки являлся вопрос о реализации проекта Кабаратинской ГЭС.
О значение проекта Камбаратинской ГЭС для всего региона Централной Азии в интервью Sputnik рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков.
Что из себя представляет Кабаратинская ГЭС? Чем она полезна для стран-участниц проекта? А также какие долгосрочные перспективы перед Центральной Азией откроет строительство Камбаратинской гидроэлектростанции? Ответы на эти и другие вопросы смотрите в нашем видео.