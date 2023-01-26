https://uz.sputniknews.ru/20230126/ekspert-obyasnil-v-kakoy-stepeni-kambaratinskaya-ges-udovletvorit-energospros-v-tsa-31726012.html

Эксперт объяснил, в какой степени Камбаратинская ГЭС удовлетворит энергоспрос в ЦА

Эксперт объяснил, в какой степени Камбаратинская ГЭС удовлетворит энергоспрос в ЦА

Сегодня, 26 января, начинается государственный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Кыргызстан.

2023-01-26T16:26+0500

2023-01-26T16:26+0500

2023-01-26T16:26+0500

видео

гэс

центральная азия

узбекистан

шавкат мирзиёев

президент узбекистана

президент

визит

государственный визит

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В рамках визита узбекистанского лидера в Бишкеке прошел бизнес-форум, где одним из пунктов повестки являлся вопрос о реализации проекта Кабаратинской ГЭС.О значение проекта Камбаратинской ГЭС для всего региона Централной Азии в интервью Sputnik рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков.Что из себя представляет Кабаратинская ГЭС? Чем она полезна для стран-участниц проекта? А также какие долгосрочные перспективы перед Центральной Азией откроет строительство Камбаратинской гидроэлектростанции? Ответы на эти и другие вопросы смотрите в нашем видео.

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