https://uz.sputniknews.ru/20230126/militsiya-kyrgyzstana-v-dni-vizita-mirziyoeva-pereydet-na-usilennyy-rejim-31714039.html

Милиция Кыргызстана в дни визита Мирзиёева перейдет на усиленный режим

Милиция Кыргызстана в дни визита Мирзиёева перейдет на усиленный режим

Правоохранительные органы республики проводят профилактические мероприятия, чтобы обеспечить правопорядок в дни госвизита.

2023-01-26T08:01+0500

2023-01-26T08:01+0500

2023-01-26T08:01+0500

политика

кыргызстан

узбекистан

шавкат мирзиёев

визит

милиция

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ТАШКЕНТ, 26 янв – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев совершит государственный визит в Кыргызстан 26-27 января.Чтобы обеспечить правопорядок на должном уровне, МВД Кыргызстана предпринимает ряд мер, сообщает пресс-служба ведомства.В частности, в ведомстве произвели расчет сил и средств, определили маршруты и места патрулирования милицейских нарядов. Правоохранительные органы проводят усиленные профилактические мероприятия, направленные на предотвращение правонарушений."В период проведения мероприятий милиция в полном объеме будет обеспечивать безопасность и общественный порядок, безопасность дорожного движения. Личный состав ОВД в Бишкеке и Чуйской области переходят на усиленный вариант несения службы", - говорится в сообщении пресс-службы.Под особый контроль милиция возьмет места проведения официальных мероприятий, на некоторых участках дорог ограничат движение транспорта.Читайте также: Шавкат Мирзиёев посетит Кыргызстан - пресс-служба

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