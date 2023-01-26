https://uz.sputniknews.ru/20230126/militsiya-kyrgyzstana-v-dni-vizita-mirziyoeva-pereydet-na-usilennyy-rejim-31714039.html
Милиция Кыргызстана в дни визита Мирзиёева перейдет на усиленный режим
Милиция Кыргызстана в дни визита Мирзиёева перейдет на усиленный режим
Правоохранительные органы республики проводят профилактические мероприятия, чтобы обеспечить правопорядок в дни госвизита.
2023-01-26T08:01+0500
2023-01-26T08:01+0500
2023-01-26T08:01+0500
политика
кыргызстан
узбекистан
шавкат мирзиёев
визит
милиция
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ТАШКЕНТ, 26 янв – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев совершит государственный визит в Кыргызстан 26-27 января.Чтобы обеспечить правопорядок на должном уровне, МВД Кыргызстана предпринимает ряд мер, сообщает пресс-служба ведомства.В частности, в ведомстве произвели расчет сил и средств, определили маршруты и места патрулирования милицейских нарядов. Правоохранительные органы проводят усиленные профилактические мероприятия, направленные на предотвращение правонарушений."В период проведения мероприятий милиция в полном объеме будет обеспечивать безопасность и общественный порядок, безопасность дорожного движения. Личный состав ОВД в Бишкеке и Чуйской области переходят на усиленный вариант несения службы", - говорится в сообщении пресс-службы.Под особый контроль милиция возьмет места проведения официальных мероприятий, на некоторых участках дорог ограничат движение транспорта.Читайте также: Шавкат Мирзиёев посетит Кыргызстан - пресс-служба
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узбекистан кыргызстан бишкек визит государственный официальный шавкат мирзиёев милиция бишкека чуйской области обеспечение правопорядка профилактические мероприятия ограничение движения транспорта
узбекистан кыргызстан бишкек визит государственный официальный шавкат мирзиёев милиция бишкека чуйской области обеспечение правопорядка профилактические мероприятия ограничение движения транспорта
Милиция Кыргызстана в дни визита Мирзиёева перейдет на усиленный режим
Правоохранительные органы республики проводят профилактические мероприятия, чтобы обеспечить правопорядок в дни госвизита.
ТАШКЕНТ, 26 янв – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев совершит государственный визит в Кыргызстан 26-27 января.
Чтобы обеспечить правопорядок на должном уровне, МВД Кыргызстана предпринимает ряд мер, сообщает
пресс-служба ведомства.
В частности, в ведомстве произвели расчет сил и средств, определили маршруты и места патрулирования милицейских нарядов. Правоохранительные органы проводят усиленные профилактические мероприятия, направленные на предотвращение правонарушений.
"В период проведения мероприятий милиция в полном объеме будет обеспечивать безопасность и общественный порядок, безопасность дорожного движения. Личный состав ОВД в Бишкеке и Чуйской области переходят на усиленный вариант несения службы", - говорится в сообщении пресс-службы.
Под особый контроль милиция возьмет места проведения официальных мероприятий, на некоторых участках дорог ограничат движение транспорта.