https://uz.sputniknews.ru/20230126/minzdrav-dal-poyasneniya-po-povodu-meditsinskix-konteynerov-31714572.html
Минздрав дал пояснения по поводу медицинских контейнеров
Минздрав дал пояснения по поводу медицинских контейнеров
Медпункты в контейнерах не будут заменой полноценным поликлиникам, подчеркнули в министерстве.
2023-01-26T10:02+0500
2023-01-26T10:02+0500
2023-01-26T10:02+0500
общество
здравоохранение
медицина
министерство здравоохранения узбекистана
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ТАШКЕНТ, 27 янв – Sputnik. Министерство здравоохранения Узбекистана опубликовало пояснение по поводу установки в махаллях контейнеров, оборудованных под медицинские центры.Ранее и.о. хокима Ташкента Бахтиер Рахмонов подписал постановление о переоборудовании 40 контейнеров под мобильные медицинские пункты и установке их в махаллях столицы.Эта новость вызвала негативную реакцию у жителей, поэтому Минздрав опубликовал более подробную информацию о проекте.По данным министерства, мобильные медицинские пункты не станут заменой обычным поликлиникам. Они предназначены для оперативного оказания первичной медицинской помощи, а не проведения полноценного обследования или лечения.Всего на оборудование мобильных пунктов хокимият Ташкента выделил 900 млн сумов. Эти средства пойдут на ремонт контейнеров и прокладку коммуникаций (воды, отопления, канализации и электричества).Медпункты обеспечат необходимыми лекарствами и медицинским оборудованием, в том числе аппаратами ЭКГ. В каждом таком пукте будут работать врач общей практики и две медсестры.Они будут проводить простые обследования, проводить профилактические осмотры пожилых людей, беременных женщин и детей под диспансерным наблюдением. Такие участковые медицинские пункты, установленные в густонаселенных районах столицы, существенно облегчат работу семейных врачей, подчеркнули в министерстве.До конца текущего года в махаллях всех районов Ташкента установят в общей сложности 170 медицинских пунктов.Читайте также: В Узбекистане усилят борьбу с туберкулезом
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министерство здравоохранения минздрав пояснения медицинские пункты контейнеры
министерство здравоохранения минздрав пояснения медицинские пункты контейнеры
Минздрав дал пояснения по поводу медицинских контейнеров
Медпункты в контейнерах не будут заменой полноценным поликлиникам, подчеркнули в министерстве.
ТАШКЕНТ, 27 янв – Sputnik.
Министерство здравоохранения Узбекистана опубликовало пояснение
по поводу установки в махаллях контейнеров, оборудованных под медицинские центры.
Ранее и.о. хокима Ташкента Бахтиер Рахмонов подписал постановление о переоборудовании 40 контейнеров под мобильные медицинские пункты и установке их в махаллях столицы.
Эта новость вызвала негативную реакцию у жителей, поэтому Минздрав опубликовал более подробную информацию о проекте.
По данным министерства, мобильные медицинские пункты не станут заменой обычным поликлиникам. Они предназначены для оперативного оказания первичной медицинской помощи, а не проведения полноценного обследования или лечения.
Всего на оборудование мобильных пунктов хокимият Ташкента выделил 900 млн сумов. Эти средства пойдут на ремонт контейнеров и прокладку коммуникаций (воды, отопления, канализации и электричества).
Медпункты обеспечат необходимыми лекарствами и медицинским оборудованием, в том числе аппаратами ЭКГ. В каждом таком пукте будут работать врач общей практики и две медсестры.
Они будут проводить простые обследования, проводить профилактические осмотры пожилых людей, беременных женщин и детей под диспансерным наблюдением. Такие участковые медицинские пункты, установленные в густонаселенных районах столицы, существенно облегчат работу семейных врачей, подчеркнули в министерстве.
До конца текущего года в махаллях всех районов Ташкента установят в общей сложности 170 медицинских пунктов.