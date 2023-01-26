https://uz.sputniknews.ru/20230126/torgovo-promyshlennaya-palata-poluchit-dopolnitelnye-polnomochiya-31714312.html
Торгово-промышленная палата получит дополнительные полномочия
Торгово-промышленная палата получит дополнительные полномочия
С 1 февраля членство в ТПП станет бесплатным для большинства предпринимателей.
2023-01-26T13:55+0500
2023-01-26T13:55+0500
2023-01-26T13:55+0500
экономика
торгово-промышленная палата узбекистана
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ТАШКЕНТ, 26 янв – Sputnik. Президент определил меры по совершенствованию деятельности Торгово-промышленной палаты (ТПП).Цель нововведений – широкое привлечение населения к предпринимательству, содействие в интеграции бизнесменов в международное деловое сообщество.Торгово-промышленная палата получает дополнительные полномочия по внесению:ТПП будет представлять интересы субъектов предпринимательства в Олий Мажлисе, Администрации президента, Кабинете Министров, министерствах и ведомствах, а также международных организациях.Начиная с 1 февраля 2023 года:Сама Палата освобождается от оплаты госпошлины по заявлениям, искам, апелляционным и кассационным жалобам, вносимым в суды в интересах субъектов предпринимательства.При территориальных управлениях Палаты появятся общественные предпринимательские советы. Кроме того в регионах создадут "скверы предпринимателей", где будут обсуждать бизнес-проекты, проходить B2B-мероприятия и коворкинги.Читайте также: Ходжаев рассказал, почему инвесторам стоит выбрать Узбекистан
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узбекистан торгово-промышленная палата полномочия льготы
узбекистан торгово-промышленная палата полномочия льготы
Торгово-промышленная палата получит дополнительные полномочия
С 1 февраля членство в ТПП станет бесплатным для большинства предпринимателей.
ТАШКЕНТ, 26 янв – Sputnik.
Президент определил меры
по совершенствованию деятельности Торгово-промышленной палаты (ТПП).
Цель нововведений – широкое привлечение населения к предпринимательству, содействие в интеграции бизнесменов в международное деловое сообщество.
Торгово-промышленная палата получает дополнительные полномочия по внесению:
на рассмотрение правительства и непосредственно премьер-министра предложений по улучшению инвестиционной среды;
в Верховный суд заявлений о пересмотре судебных решений по экономическим, административным, гражданским и уголовным делам.
ТПП будет представлять интересы субъектов предпринимательства в Олий Мажлисе, Администрации президента, Кабинете Министров, министерствах и ведомствах, а также международных организациях.
Начиная с 1 февраля 2023 года:
субъекты микро-, малого, среднего бизнеса смогут вступить в Палату на бесплатной основе без уплаты вступительных и членских взносов;
Палата и ее территориальные подразделения получат субсидии за счет Общественного фонда при Олий Мажлисе и региональных общественных фондов по поддержке ННО.
Сама Палата освобождается от оплаты госпошлины по заявлениям, искам, апелляционным и кассационным жалобам, вносимым в суды в интересах субъектов предпринимательства.
При территориальных управлениях Палаты появятся общественные предпринимательские советы. Кроме того в регионах создадут "скверы предпринимателей", где будут обсуждать бизнес-проекты, проходить B2B-мероприятия и коворкинги.