https://uz.sputniknews.ru/20230126/torgovo-promyshlennaya-palata-poluchit-dopolnitelnye-polnomochiya-31714312.html

Торгово-промышленная палата получит дополнительные полномочия

Торгово-промышленная палата получит дополнительные полномочия

С 1 февраля членство в ТПП станет бесплатным для большинства предпринимателей.

2023-01-26T13:55+0500

2023-01-26T13:55+0500

2023-01-26T13:55+0500

экономика

торгово-промышленная палата узбекистана

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ТАШКЕНТ, 26 янв – Sputnik. Президент определил меры по совершенствованию деятельности Торгово-промышленной палаты (ТПП).Цель нововведений – широкое привлечение населения к предпринимательству, содействие в интеграции бизнесменов в международное деловое сообщество.Торгово-промышленная палата получает дополнительные полномочия по внесению:ТПП будет представлять интересы субъектов предпринимательства в Олий Мажлисе, Администрации президента, Кабинете Министров, министерствах и ведомствах, а также международных организациях.Начиная с 1 февраля 2023 года:Сама Палата освобождается от оплаты госпошлины по заявлениям, искам, апелляционным и кассационным жалобам, вносимым в суды в интересах субъектов предпринимательства.При территориальных управлениях Палаты появятся общественные предпринимательские советы. Кроме того в регионах создадут "скверы предпринимателей", где будут обсуждать бизнес-проекты, проходить B2B-мероприятия и коворкинги.Читайте также: Ходжаев рассказал, почему инвесторам стоит выбрать Узбекистан

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