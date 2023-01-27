https://uz.sputniknews.ru/20230127/31764680.html
Кыргызстан и Узбекистан обменялись ратификационными грамотами по границе
Кыргызстан и Узбекистан обменялись ратификационными грамотами по границе
Ранее главы государств на переговорах назвали договоренность о границах исторической.
2023-01-27T13:26+0500
2023-01-27T13:26+0500
2023-01-27T13:26+0500
политика
узбекистан
кыргызстан
визит
шавкат мирзиёев
садыр жапаров
граница
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ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров и лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписали Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.Кроме того, министры иностранных дел двух стран обменялись при главах государств ратификационными грамотами по договоренности об отдельных участках границы, сообщает Sputnik Кыргызстан.Это стало завершением процесса делимитации границ. Садыр Жапаров назвал это событие поистине историческим.По словам кыргызского президента, у двух стран нет политических противоречий, а в вопросе границ власти продемонстрировали готовность к диалогу и поиску взаимоприемлемых решений.В прошлом году Жогорку Кенеш ратифицировал проект соглашения о делимитации и демаркации границы. Замглавы кабмина, председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев отметил, что Узбекистану передается земля под Кемпир-Абадским водохранилищем площадью 4 485 гектаров, а Кыргызстану переходит примерно 15 тысяч гектаров на границе с РУз. Президент Жапаров ранее заявил, что подписание соглашения поставит точку в вопросе кыргызско-узбекской границы. После этого две страны ратифицировали документ.Читайте также: "Кыргызстан – наш важный стратегический партнер" - Мирзиёев
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узбекистан, кыргызстан, визит, шавкат мирзиёев, садыр жапаров, граница
узбекистан, кыргызстан, визит, шавкат мирзиёев, садыр жапаров, граница
Кыргызстан и Узбекистан обменялись ратификационными грамотами по границе
Ранее главы государств на переговорах назвали договоренность о границах исторической.
ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров и лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписали Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
Кроме того, министры иностранных дел двух стран обменялись при главах государств ратификационными грамотами по договоренности об отдельных участках границы, сообщает Sputnik Кыргызстан
.
Это стало завершением процесса делимитации границ. Садыр Жапаров назвал это событие поистине историческим.
По словам кыргызского президента, у двух стран нет политических противоречий, а в вопросе границ власти продемонстрировали готовность к диалогу и поиску взаимоприемлемых решений.
"Убежден, что, поставив точку, мы заложим фундамент для развития стран и процветания будущих поколений. Необходимо отметить вашу роль, Шавкат Мирромонович, в решении важных вопросов", — сказал Жапаров.
В прошлом году Жогорку Кенеш ратифицировал проект соглашения о делимитации и демаркации границы. Замглавы кабмина, председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев отметил, что Узбекистану передается земля под Кемпир-Абадским водохранилищем площадью 4 485 гектаров, а Кыргызстану переходит примерно 15 тысяч гектаров на границе с РУз. Президент Жапаров ранее заявил, что подписание соглашения поставит точку в вопросе кыргызско-узбекской границы. После этого две страны ратифицировали документ.