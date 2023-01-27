https://uz.sputniknews.ru/20230127/31764680.html

Кыргызстан и Узбекистан обменялись ратификационными грамотами по границе

Кыргызстан и Узбекистан обменялись ратификационными грамотами по границе

Ранее главы государств на переговорах назвали договоренность о границах исторической.

2023-01-27T13:26+0500

2023-01-27T13:26+0500

2023-01-27T13:26+0500

политика

узбекистан

кыргызстан

визит

шавкат мирзиёев

садыр жапаров

граница

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ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров и лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписали Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.Кроме того, министры иностранных дел двух стран обменялись при главах государств ратификационными грамотами по договоренности об отдельных участках границы, сообщает Sputnik Кыргызстан.Это стало завершением процесса делимитации границ. Садыр Жапаров назвал это событие поистине историческим.По словам кыргызского президента, у двух стран нет политических противоречий, а в вопросе границ власти продемонстрировали готовность к диалогу и поиску взаимоприемлемых решений.В прошлом году Жогорку Кенеш ратифицировал проект соглашения о делимитации и демаркации границы. Замглавы кабмина, председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев отметил, что Узбекистану передается земля под Кемпир-Абадским водохранилищем площадью 4 485 гектаров, а Кыргызстану переходит примерно 15 тысяч гектаров на границе с РУз. Президент Жапаров ранее заявил, что подписание соглашения поставит точку в вопросе кыргызско-узбекской границы. После этого две страны ратифицировали документ.Читайте также: "Кыргызстан – наш важный стратегический партнер" - Мирзиёев

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