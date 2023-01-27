https://uz.sputniknews.ru/20230127/avtobusnye-reysy-iz-fergany-v-kyrgyzstan-vozobnovilis-31772018.html

Автобусные рейсы из Ферганы в Кыргызстан возобновились

Автобусные рейсы из Ферганы в Кыргызстан возобновились

По международному маршруту протяженностью 39,5 км будут курсировать микроавтобусы.

2023-01-27T15:59+0500

2023-01-27T15:59+0500

2023-01-27T15:59+0500

общество

кыргызстан

узбекистан

автобусы

маршрут

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/01/1b/31754788_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_7c456f788d507b1e4dc35b54dcd052e2.jpg

ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Возобновилось движение микроавтобусов из Ферганы в Кыргызскую республику. Об этом сообщает региональный департамент транспорта.Движение микроавтобусов по международному маршруту “Фергана – Кувасай – Кызыл-Кия” возобновилось с 26 января.Этот маршрут между Ферганой и городом Кизил-Кия Баткенской области Кыргызстана является одним из важных маршрутов между приграничными регионами.Общая протяженность маршрута составляет 39,5 км, стоимость проезда - 12 тыс. сумов.Выезжать микроавтобусы из Кызыл-Кии и Ферганы будут выезжать один раз в сутки, в 7.20 утра. В дальнейшем количество поездок может увеличиться в зависимости от популярности маршрута.Автобусное движение по этому маршруту приостановили в 2020 году в связи с пандемией коронавируса.Читайте также: Ташкент и Бишкек наращивают сотрудничество в транспортно-транзитном сегменте

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан кыргызстан кызыл-кия фергана автобусный маршрут микроавтобусы возобновился закрыт из-за коронавируса