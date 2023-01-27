https://uz.sputniknews.ru/20230127/avtobusnye-reysy-iz-fergany-v-kyrgyzstan-vozobnovilis-31772018.html
Автобусные рейсы из Ферганы в Кыргызстан возобновились
Автобусные рейсы из Ферганы в Кыргызстан возобновились
По международному маршруту протяженностью 39,5 км будут курсировать микроавтобусы.
2023-01-27T15:59+0500
2023-01-27T15:59+0500
2023-01-27T15:59+0500
общество
кыргызстан
узбекистан
автобусы
маршрут
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ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Возобновилось движение микроавтобусов из Ферганы в Кыргызскую республику. Об этом сообщает региональный департамент транспорта.Движение микроавтобусов по международному маршруту “Фергана – Кувасай – Кызыл-Кия” возобновилось с 26 января.Этот маршрут между Ферганой и городом Кизил-Кия Баткенской области Кыргызстана является одним из важных маршрутов между приграничными регионами.Общая протяженность маршрута составляет 39,5 км, стоимость проезда - 12 тыс. сумов.Выезжать микроавтобусы из Кызыл-Кии и Ферганы будут выезжать один раз в сутки, в 7.20 утра. В дальнейшем количество поездок может увеличиться в зависимости от популярности маршрута.Автобусное движение по этому маршруту приостановили в 2020 году в связи с пандемией коронавируса.Читайте также: Ташкент и Бишкек наращивают сотрудничество в транспортно-транзитном сегменте
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узбекистан кыргызстан кызыл-кия фергана автобусный маршрут микроавтобусы возобновился закрыт из-за коронавируса
узбекистан кыргызстан кызыл-кия фергана автобусный маршрут микроавтобусы возобновился закрыт из-за коронавируса
Автобусные рейсы из Ферганы в Кыргызстан возобновились
По международному маршруту протяженностью 39,5 км будут курсировать микроавтобусы.
ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik.
Возобновилось движение микроавтобусов из Ферганы в Кыргызскую республику. Об этом сообщает
региональный департамент транспорта.
Движение микроавтобусов по международному маршруту “Фергана – Кувасай – Кызыл-Кия” возобновилось с 26 января.
Этот маршрут между Ферганой и городом Кизил-Кия Баткенской области Кыргызстана является одним из важных маршрутов между приграничными регионами.
Общая протяженность маршрута составляет 39,5 км, стоимость проезда - 12 тыс. сумов.
Выезжать микроавтобусы из Кызыл-Кии и Ферганы будут выезжать один раз в сутки, в 7.20 утра. В дальнейшем количество поездок может увеличиться в зависимости от популярности маршрута.
Автобусное движение по этому маршруту приостановили в 2020 году в связи с пандемией коронавируса.