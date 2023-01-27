https://uz.sputniknews.ru/20230127/banki-uzbekistana-rabotayut-nad-vozobnovleniem-obslujivaniya-kart-mir---tsb-31773244.html

Банки Узбекистана работают над возобновлением обслуживания карт "Мир" - ЦБ

Банки Узбекистана работают над возобновлением обслуживания карт "Мир" - ЦБ

Кобейджинговые карты Uzcard – "Мир" работают в штатном режиме на территории страны.

2023-01-27T17:38+0500

2023-01-27T17:38+0500

2023-01-27T17:38+0500

экономика

центральный банк республики узбекистан

узбекистан

пластиковые карты

банковские карты

платежная система "мир"

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ТАШКЕНТ, 27 янв – Sputnik. Банки Узбекистана работают над возобновлением обслуживания карт "Мир", о сроках говорить пока рано, заявил журналистам председатель правления Центробанка республики Мамаризо Нурмуратов. Он отметил, что о сроках возобновления обслуживания пока говорить рано. Глава ЦБ Узбекистана уточнил, что в этом вопросе узбекистанские банки взаимодействуют с управлением по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC). "Мы слышали про Казахстан, но сами еще не получали никаких разрешительных бумаг… Наша цель – открыть дорогу туристам из России, создать условия для них", - добавил Нурмуратов. В декабре агентство Казахстана по регулированию и развитию финансовых рынков сообщило, что OFAC проинформировало казахстанские регулирующие органы о том, что не возражает против осуществления операций в республике по картам системы "Мир". Единый общереспубликанский процессинговый центр Uzcard с 23 сентября приостановил прием карт российской платежной системы "Мир" в Узбекистане, в том числе кобейджинговых за рубежом, по техническим причинам. При этом кобейджинговые карты Uzcard – "Мир" работают в штатном режиме на территории страны. Читайте также: Для чего Узбекистан пополняет золотые резервы - эксперт

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