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https://uz.sputniknews.ru/20230127/banki-uzbekistana-rabotayut-nad-vozobnovleniem-obslujivaniya-kart-mir---tsb-31773244.html
Банки Узбекистана работают над возобновлением обслуживания карт "Мир" - ЦБ
Банки Узбекистана работают над возобновлением обслуживания карт "Мир" - ЦБ
Кобейджинговые карты Uzcard – "Мир" работают в штатном режиме на территории страны.
2023-01-27T17:38+0500
2023-01-27T17:38+0500
экономика
центральный банк республики узбекистан
узбекистан
пластиковые карты
банковские карты
платежная система "мир"
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ТАШКЕНТ, 27 янв – Sputnik. Банки Узбекистана работают над возобновлением обслуживания карт "Мир", о сроках говорить пока рано, заявил журналистам председатель правления Центробанка республики Мамаризо Нурмуратов. Он отметил, что о сроках возобновления обслуживания пока говорить рано. Глава ЦБ Узбекистана уточнил, что в этом вопросе узбекистанские банки взаимодействуют с управлением по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC). "Мы слышали про Казахстан, но сами еще не получали никаких разрешительных бумаг… Наша цель – открыть дорогу туристам из России, создать условия для них", - добавил Нурмуратов. В декабре агентство Казахстана по регулированию и развитию финансовых рынков сообщило, что OFAC проинформировало казахстанские регулирующие органы о том, что не возражает против осуществления операций в республике по картам системы "Мир". Единый общереспубликанский процессинговый центр Uzcard с 23 сентября приостановил прием карт российской платежной системы "Мир" в Узбекистане, в том числе кобейджинговых за рубежом, по техническим причинам. При этом кобейджинговые карты Uzcard – "Мир" работают в штатном режиме на территории страны. Читайте также: Для чего Узбекистан пополняет золотые резервы - эксперт
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узбекистан платежная система "мир" карты банковские пластиковые восстановление обслуживания
узбекистан платежная система "мир" карты банковские пластиковые восстановление обслуживания

Банки Узбекистана работают над возобновлением обслуживания карт "Мир" - ЦБ

17:38 27.01.2023
© Sputnik / Перейти в фотобанкКарты "Мир" за рубежом
Карты Мир за рубежом - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.01.2023
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Кобейджинговые карты Uzcard – "Мир" работают в штатном режиме на территории страны.
ТАШКЕНТ, 27 янв – Sputnik. Банки Узбекистана работают над возобновлением обслуживания карт "Мир", о сроках говорить пока рано, заявил журналистам председатель правления Центробанка республики Мамаризо Нурмуратов.

"Наши банки не оставляют этот вопрос… По возможности делают все, чтобы создать условия (для возобновления обслуживания карт – ред.)", - сказал Нурмуратов.

Он отметил, что о сроках возобновления обслуживания пока говорить рано.
Глава ЦБ Узбекистана уточнил, что в этом вопросе узбекистанские банки взаимодействуют с управлением по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC). "Мы слышали про Казахстан, но сами еще не получали никаких разрешительных бумаг… Наша цель – открыть дорогу туристам из России, создать условия для них", - добавил Нурмуратов.
В декабре агентство Казахстана по регулированию и развитию финансовых рынков сообщило, что OFAC проинформировало казахстанские регулирующие органы о том, что не возражает против осуществления операций в республике по картам системы "Мир".
Единый общереспубликанский процессинговый центр Uzcard с 23 сентября приостановил прием карт российской платежной системы "Мир" в Узбекистане, в том числе кобейджинговых за рубежом, по техническим причинам. При этом кобейджинговые карты Uzcard – "Мир" работают в штатном режиме на территории страны.
Читайте также: Для чего Узбекистан пополняет золотые резервы - эксперт
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