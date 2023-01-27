https://uz.sputniknews.ru/20230127/oxvat-malyshey-doshkolnym-obrazovaniem-uvelichilsya-na-46-31760700.html

Охват малышей дошкольным образованием увеличился на 4,6%

Охват малышей дошкольным образованием увеличился на 4,6%

В 2023 году в республике построят 1600 негосударственных и семейных детсадов на основе ГЧП, а в 70 микрорайонах появятся 140 мобильных групп "Аклвой".

2023-01-27T12:03+0500

2023-01-27T12:03+0500

2023-01-27T12:03+0500

общество

дошкольное образование

детские сады

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ТАШКЕНТ, 27 янв – Sputnik. В Узбекистане уровень охвата детей дошкольным образованием повысился на 4,6%. В 2022 году начали работу 1811 новых детских садов:О планах Министерства дошкольного и школьного образования на 2023 год рассказала сотрудник министерства Мавлуда Аскарходжаева на брифинге в АИМК.Всего на сегодняшний день в республике работают 29 420 детсадов. Их посещают 2,1 млн. или 71,8% детей дошкольного возраста.В 2023 году правительство планирует повысить уровень охвата детей 3-7 лет дошкольным образованием до 74,4%. А охват детей 6 лет - до 92%.Для этого построят 1600 негосударственных и семейных детсадов на основе ГЧП. В 70 микрорайонах появятся 140 мобильных групп "Аклвой" на базе 35 оборудованных автобусов.Кроме того для прозрачного финансирования системы дошкольного образования начнут работу информационные системы "Детский сад" и "Управление негосударственных организаций дошкольного образования".В этом году заработная плата работников дошкольного образования поднимется. В частности, министерство планирует:Читайте также: В Узбекистане появятся "Преемники Тумарис"

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узбекистан дошкольное образование охват дошкольным образованием открыть детские сады семейные группы аклвой в автобусах заработная плата работников дошкольного образования увеличится