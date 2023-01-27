https://uz.sputniknews.ru/20230127/v-tashoblasti-postroyat-poligon-dlya-utilizatsii-meditsinskix-otxodov-31772951.html

В Ташобласти построят полигон для утилизации медицинских отходов

В Ташобласти построят полигон для утилизации медицинских отходов

Под объект выделили 1,5 гектара земли, не испоьлзуемой в сельском хозяйстве, в Пскентском районе.

2023-01-27T16:47+0500

2023-01-27T16:47+0500

2023-01-27T16:47+0500

общество

отходы

ташкентская область

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/15/16055528_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_3f583b96c8c2d6e153f8788258c66f03.jpg

ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. В Пскентском районе Ташкентской области появится полигон по обеззараживанию медицинских отходов. Такое постановление подписал хоким области Зойир Мирзаев.Согласно документу, для строительства объекта выделили неиспользуемый в сельском хозяйстве земельный участок размером 1,5 гектаров на территории махалли "Гулистан".Право пользования этой землей получило Ташкентское областное управление по экологии и охране окружающей среды.Напомним, ранее власти сообщили о выделении около 28 млрд сумов на строительство полигонов строительных отходов, и еще 50 млрд сумов на строительство участков для утилизации медицинских отходов.Читайте также: В республике выделят 50 млрд сумов на утилизацию медицинских отходов

ташкентская область

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан ташкентская область пскентский район полигон утилизация обеззараживание медицинских отходов