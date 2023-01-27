https://uz.sputniknews.ru/20230127/v-tashoblasti-postroyat-poligon-dlya-utilizatsii-meditsinskix-otxodov-31772951.html
В Ташобласти построят полигон для утилизации медицинских отходов
В Ташобласти построят полигон для утилизации медицинских отходов
Под объект выделили 1,5 гектара земли, не испоьлзуемой в сельском хозяйстве, в Пскентском районе.
2023-01-27T16:47+0500
2023-01-27T16:47+0500
2023-01-27T16:47+0500
общество
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ташкентская область
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. В Пскентском районе Ташкентской области появится полигон по обеззараживанию медицинских отходов. Такое постановление подписал хоким области Зойир Мирзаев.Согласно документу, для строительства объекта выделили неиспользуемый в сельском хозяйстве земельный участок размером 1,5 гектаров на территории махалли "Гулистан".Право пользования этой землей получило Ташкентское областное управление по экологии и охране окружающей среды.Напомним, ранее власти сообщили о выделении около 28 млрд сумов на строительство полигонов строительных отходов, и еще 50 млрд сумов на строительство участков для утилизации медицинских отходов.Читайте также: В республике выделят 50 млрд сумов на утилизацию медицинских отходов
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узбекистан ташкентская область пскентский район полигон утилизация обеззараживание медицинских отходов
узбекистан ташкентская область пскентский район полигон утилизация обеззараживание медицинских отходов
В Ташобласти построят полигон для утилизации медицинских отходов
Под объект выделили 1,5 гектара земли, не испоьлзуемой в сельском хозяйстве, в Пскентском районе.
ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik
. В Пскентском районе Ташкентской области появится полигон по обеззараживанию медицинских отходов. Такое постановление
подписал хоким области Зойир Мирзаев.
Согласно документу, для строительства объекта выделили неиспользуемый в сельском хозяйстве земельный участок размером 1,5 гектаров на территории махалли "Гулистан".
Право пользования этой землей получило Ташкентское областное управление по экологии и охране окружающей среды.
Напомним, ранее власти сообщили о выделении около 28 млрд сумов на строительство полигонов строительных отходов, и еще 50 млрд сумов на строительство участков для утилизации медицинских отходов.