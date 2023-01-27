https://uz.sputniknews.ru/20230127/vlasti-kyrgyzstana-i-uzbekistana-podpisali-chem-20-dokumentov---spisok-31766746.html

Власти Кыргызстана и Узбекистана подписали чем 20 документов - список

Власти Кыргызстана и Узбекистана подписали чем 20 документов - список

Делегации двух стран подписали комплексные программы по развитию регионального сотрудничества.

2023-01-27T14:15+0500

2023-01-27T14:15+0500

2023-01-27T14:15+0500

политика

узбекистан

кыргызстан

шавкат мирзиёев

визит

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ТАШКЕНТ, 27 янв - Sputnik. В рамках визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Бишкек власти двух стран обменялись более чем 20 двусторонними документами, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.Президенты подписали Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами.Какие еще документы подписали делегации в ходе визита:Читайте также: Кыргызстан и Узбекистан обменялись ратификационными грамотами по границе

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узбекистан кыргызстан обменялись более 20 документов список какие документы подписали в ходе визита мирзиёева в бишкек