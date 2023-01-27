Власти Кыргызстана и Узбекистана подписали чем 20 документов - список
© PulatovПрезиденты Кыргызстана и Узбекистана Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиёев подписали Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
© Pulatov
Делегации двух стран подписали комплексные программы по развитию регионального сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 27 янв - Sputnik. В рамках визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Бишкек власти двух стран обменялись более чем 20 двусторонними документами, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.
"В частности, подписаны комплексные программы по расширению сотрудничества между Джизакской и Иссык-Кульской, Андижанской и Ошской, Ферганской и Баткенской, Наманганской и Джалал-Абадской областями", - сообщает пресс-служба.
Президенты подписали Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами.
Какие еще документы подписали делегации в ходе визита:
Протокол об обмене ратификационными грамотами
Договора между Республикой Узбекистан и Кыргызской Республикой об отдельных участках узбекско-кыргызской Государственной границы.
Межправительственное соглашение о сотрудничестве в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Протокол о внесении изменения и дополнения в межправительственное Соглашение о взаимных поездках граждан от 3 октября 2006 года.
Межправительственное соглашение о сотрудничестве по организации производства автомобильной и коммерческой техники в Кыргызской Республике.
Протокол о внесении изменений в межправительственный Меморандум о взаимопонимании о создании Совета хокимов приграничных областей Республики Узбекистан и полномочных представителей Правительства Кыргызской Республики в приграничных областях от 6 сентября 2017 года.
Межправительственная Программа стратегического торгово-экономического партнёрства на 2023-2025 годы.
Соглашение о сотрудничестве между Министерством сельского хозяйства Республики Узбекистан и Министерством сельского хозяйства Кыргызской Республики в области сельского хозяйства.
Протокол между Таможенным комитетом при Минис терстве экономики и финансов Республики Узбекистан и Государственной таможенной службой при Министерстве финансов Кыргызской Республики о порядке взаимодействия в области обмена данными таможенной статистики взаимной торговли.
Протокол между Таможенным комитетом при Минис терстве экономики и финансов Республики Узбекистан и Государственной таможенной службой при Министерстве финансов Кыргызской Республики в области предупреждения, выявления и пресечения совершения участниками внешнеэкономической деятельности сомнительных финансовых операций.
Соглашение о сотрудничестве между Министерством энергетики Республики Узбекистан и Министерством энергетики Кыргызской Республики в сфере энергетики.
Соглашение по развитию развития сотрудничества в угольной промышленности между Министерством энер гетики Республики Узбекистан и Министерством энергетики Кыргызской Республики.
Меморандум о взаимопонимании по строительству Чаткальского каскада ГЭС между Министерством энергетики Республики Узбекистан и Министерством энергетики Кыргызской Республики.
Соглашение о сотрудничестве между Министерством инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан и Министерством экономики и коммерции Кыргызской Республики по развитию приоритетных направлений промышленности.
Соглашение о сотрудничестве между Министерством выс шего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан и Государственным агентством интеллектуальной собственности и инноваций при Кабинете Министров Кыргызской Республики.
Соглашение о сотрудничестве между Министерством мо лодёжной политики и спорта Республики Узбекистан и Ми нистерством культуры, информации, спорта и молодёжной политики Кыргызской Республики.
Соглашение о сотрудничестве между Министерством инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан и Национальным агентством по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики.
План совместных мероприятий по широкому празднованию 30-летия установления дипломатических отношений между Республикой Узбекистан и Кыргызской Республикой.
Соглашение о сотрудничестве между Хокимиятом Джи закской области Республики Узбекистан и Аппаратом полномочного представителя Президента в Иссык-Кульской области в торгово-экономической и культурно-гума нитарной сферах.
Комплексная программа ("Дорожная карта") по расширению сотрудничества между Андижанской областью Республики Узбекистан и Ошской областью Кыргызской Республики на 2023-2025 годы.
Комплексная программа ("Дорожная карта") по расширению сотрудничества между Хокимиятом Ферганской области Республики Узбекистан и Администрацией Баткенской области Кыргызской Республики на 2023-2025 годы.
Комплексная программа ("Дорожная карта") по расширению сотрудничества между Хокимиятом Наманганской области Республики Узбекистан и Администрацией Жалал-абадской области Кыргызской Республика на 2023-2025 годы.
Дорожная карта по расширению сотрудничества между Джизакской областью (Республика Узбекистан) и Иссык-Кульской областью (Кыргызская Республика) на 2023-2025 годы.
Меморандум о взаимопонимании между Ассоциацией "Узэлтехсаноат" и Министерством энергетики Кыргызской Республики.
Меморандум о сотрудничестве между СП ООО "Baxodir Log`on Tekstil" (Республика Узбекистан) и Аппаратом полномочного представителя Президента Кыргызской Республики в Нарынской области.