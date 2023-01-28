https://uz.sputniknews.ru/20230128/voennyy-ekspert-skolko-tankov-kievu-sposobny-postavit-ssha-i-evropa-31785669.html

Военный эксперт: сколько танков Киеву способны поставить США и Европа?

Военный эксперт: сколько танков Киеву способны поставить США и Европа?

США способны оперативно восполнить Европе переданные Украине танки, ведь на хранении находятся тысячи устаревших американских боевых машин.

2023-01-28T12:02+0500

2023-01-28T12:02+0500

2023-01-28T12:02+0500

видео

киев

сша

европа

танки

украина

машина

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При этом, сами США, вероятно, пока не будут массово поставлять на фронт свои Abrams, а ограничатся одной партией. Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт, эксперт Центра анализа стратегий и технологий Сергей Денисенцев.Какие модификации танка Leopard окажутся у Украины? Зачем Белый дом на весь мир рассказал о плане наступления ВСУ на Крым? Когда вслед за танками на Украину отправят истребители НАТО? Обо всем этом смотрите в нашем видео.

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военный эксперт сколько танков киеву способны поставить сша и европа сша способны оперативно восполнить европе переданные украине танки ведь на хранении находятся тысячи устаревших американских боевых машин