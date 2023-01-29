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Как обеспечить себе крепкий сон: невролог назвал две "уловки" для организма
Как обеспечить себе крепкий сон: невролог назвал две "уловки" для организма
Американский невролог Крис Уинтер предложил несколько решений людям, страдающим расстройством сна.
2023-01-29T22:01+0500
2023-01-29T22:01+0500
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Невролог Крис Уинтер предложил несколько решений людям, страдающим расстройством сна.По его мнению, избавиться от большинства проблем можно просто понизив температуру в спальне на пару градусов. Такая прохлада позволит лучше засыпать и продлить свой отдых.Но можно ведь просто поменять матрас или подушку на более комфортную, а также подобрать какую-то специальную пижаму? Нет, отметил невролог, все это вряд ли поможет избавиться от бессонницы.А вот что поможет, так это режим дня: если просыпаться и засыпать в одно и то же время, то отдых будет полноценнее.Как еще повысить качество сна: существенно сократить или вовсе отказаться от употребления алкоголя, окунуться в медитацию, а также заняться физическими упражнениями.Читайте также:Сколько должен длиться послеобеденный сон, чтобы от него была польза &gt;&gt;Милые и сонные: животные "продрали глаза" после зимней спячки — видео &gt;&gt;
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как обеспечить себе крепкий сон невролог назвал две уловки для организма как быстро заснуть что делать если не можешь заснуть бессоница лечение расстройство сна способы быстро заснуть врач эксперт мнение
как обеспечить себе крепкий сон невролог назвал две уловки для организма как быстро заснуть что делать если не можешь заснуть бессоница лечение расстройство сна способы быстро заснуть врач эксперт мнение

Как обеспечить себе крепкий сон: невролог назвал две "уловки" для организма

22:01 29.01.2023
© СС0 / Unsplash / Sabri TuzcuКот спит
Кот спит - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.01.2023
© СС0 / Unsplash / Sabri Tuzcu
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Если вовремя не решить проблему со сном, то она со временем приобретет хронический характер. Это, как следствие, неминуемо отразится на общем здоровье.
Невролог Крис Уинтер предложил несколько решений людям, страдающим расстройством сна.
По его мнению, избавиться от большинства проблем можно просто понизив температуру в спальне на пару градусов. Такая прохлада позволит лучше засыпать и продлить свой отдых.
Но можно ведь просто поменять матрас или подушку на более комфортную, а также подобрать какую-то специальную пижаму? Нет, отметил невролог, все это вряд ли поможет избавиться от бессонницы.
А вот что поможет, так это режим дня: если просыпаться и засыпать в одно и то же время, то отдых будет полноценнее.

"Наличие постоянного графика помогает мозгу понять, когда наступает время спать", — пояснил специалист, его слова приводит издание Men’s Health.

Как еще повысить качество сна: существенно сократить или вовсе отказаться от употребления алкоголя, окунуться в медитацию, а также заняться физическими упражнениями.
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