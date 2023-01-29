https://uz.sputniknews.ru/20230129/kak-obespechit-sebe-sladkiy-son-nevrolog-nazval-2-ulovki-dlya-organizma-18177464.html

Как обеспечить себе крепкий сон: невролог назвал две "уловки" для организма

Как обеспечить себе крепкий сон: невролог назвал две "уловки" для организма

Американский невролог Крис Уинтер предложил несколько решений людям, страдающим расстройством сна.

2023-01-29T22:01+0500

2023-01-29T22:01+0500

2023-01-29T22:01+0500

сон

врач

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Невролог Крис Уинтер предложил несколько решений людям, страдающим расстройством сна.По его мнению, избавиться от большинства проблем можно просто понизив температуру в спальне на пару градусов. Такая прохлада позволит лучше засыпать и продлить свой отдых.Но можно ведь просто поменять матрас или подушку на более комфортную, а также подобрать какую-то специальную пижаму? Нет, отметил невролог, все это вряд ли поможет избавиться от бессонницы.А вот что поможет, так это режим дня: если просыпаться и засыпать в одно и то же время, то отдых будет полноценнее.Как еще повысить качество сна: существенно сократить или вовсе отказаться от употребления алкоголя, окунуться в медитацию, а также заняться физическими упражнениями.Читайте также:Сколько должен длиться послеобеденный сон, чтобы от него была польза >>Милые и сонные: животные "продрали глаза" после зимней спячки — видео >>

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как обеспечить себе крепкий сон невролог назвал две уловки для организма как быстро заснуть что делать если не можешь заснуть бессоница лечение расстройство сна способы быстро заснуть врач эксперт мнение