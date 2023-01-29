https://uz.sputniknews.ru/20230129/uzbekistanskie-diplomaty-pochtili-pamyat-jertv-blokady-leningrada-31810026.html

Узбекистанские дипломаты почтили память жертв блокады Ленинграда

Узбекистанские дипломаты почтили память жертв блокады Ленинграда

Церемония возложения венков прошла в пятницу на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге.

2023-01-29T15:11+0500

2023-01-29T15:11+0500

2023-01-29T15:11+0500

узбекистанцы в россии

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дипломат

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блокада ленинграда

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ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Сотрудники Генконсульства Узбекистана в России почтили память жителей и защитников Ленинграда — жертв блокады. Об этом сообщает ИА "Дуне".Узбекистанские дипломаты приняли участие в церемонии возложения венков на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге, которая прошла в пятницу. Она была посвящена 79-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Второй мировой войны.Также в памятных официальных городских мероприятиях, приуроченных к 79-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, приняли участие три ветерана ВОВ из Узбекистана. Они являлись жителями блокадного Ленинграда. Среди них - Валерия Саприко, Юрий Смолич и Тамара Циглинцева.Напомним, Пискаревское мемориальное кладбище — кладбище, расположенное на северо-востоке Санкт-Петербурга, одно из мест массовых захоронений жертв блокады Ленинграда и воинов Ленинградского фронта. На кладбище воздвигнут мемориал павшим. Так, по разным данным, на кладбище похоронено около 470 тыс. — 520 тыс. человек, из которых семь тысяч человек — солдаты из Узбекистана, которые воевали под Ленинградом.

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узбекистанские дипломаты почтили память жертв блокады ленинграда церемония возложения венков прошла в пятницу на пискаревском мемориальном кладбище в санкт петербурге