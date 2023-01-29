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Военный эксперт Литовкин: США могут передать Украине истребители вместе с пилотами
Военный эксперт Литовкин: США могут передать Украине истребители вместе с пилотами
США никогда не передадут Украине новейшие F-35, но истребитель F-16 может рано или поздно появиться у Киева.
2023-01-29T20:05+0500
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видео
сша
украина
истребитель
пилот
пилоты
киев
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. Что из себя представляет этот боевой самолёт? Когда США могут решится на такое расширение военной помощи Украине? Почему истребители НАТО будут бесполезны без пилотов из западных стран? Обо всем этом смотрите в нашем видео.
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военный эксперт литовкин сша могут передать украине истребители вместе с пилотами сша никогда не передадут украине новейшие f 35 но истребитель f 16 может рано или поздно появиться у киева
военный эксперт литовкин сша могут передать украине истребители вместе с пилотами сша никогда не передадут украине новейшие f 35 но истребитель f 16 может рано или поздно появиться у киева

Военный эксперт Литовкин: США могут передать Украине истребители вместе с пилотами

20:05 29.01.2023
© Sputnik
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США никогда не передадут Украине новейшие F-35, но истребитель F-16 может рано или поздно появиться у Киева.
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. Что из себя представляет этот боевой самолёт? Когда США могут решится на такое расширение военной помощи Украине? Почему истребители НАТО будут бесполезны без пилотов из западных стран? Обо всем этом смотрите в нашем видео.
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