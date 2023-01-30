https://uz.sputniknews.ru/20230130/shavkat-mirziyoev-vozlojil-tsvety-k-pamyatniku-islamu-karimovu-31838029.html

Шавкат Мирзиёев возложил цветы к памятнику Исламу Каримову

Шавкат Мирзиёев возложил цветы к памятнику Исламу Каримову

Он также ознакомился с ходом работ по созданию музея первого президента.

2023-01-30T17:43+0500

2023-01-30T17:43+0500

2023-01-30T17:43+0500

общество

шавкат мирзиёев

ислам каримов

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ТАШКЕНТ, 30 янв – Sputnik. В Узбекистане 30 января традиционно отмечают день рождения первого президента республики Ислама Каримова. Торжественное мероприятие прошло в Научно-просветительском мемориальном комплексе имени Каримова.Участие в мероприятии принял президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Он возложил цветы к подножию памятника Исламу Каримову, сообщает пресс-служба главы государства.На мероприятии присутствовали также представители Олий Мажлиса, Администрации президента и правительства, деятели науки и культуры.Участники мероприятия прочли аяты из Корана, обсудили исторические заслуги Ислама Каримова.Кроме того, Шавкат Мирзиёев ознакомился с ходом работ по созданию музея первого президента в комплексе.Церемонии возложения цветов к памятникам Ислама Каримова прошли также в городах Самарканде и Карши.Читайте также: В Узбекистане появился постоянный штаб по предотвращению ЧС

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