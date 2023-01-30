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Шавкат Мирзиёев возложил цветы к памятнику Исламу Каримову
Шавкат Мирзиёев возложил цветы к памятнику Исламу Каримову
Он также ознакомился с ходом работ по созданию музея первого президента.
2023-01-30T17:43+0500
2023-01-30T17:43+0500
общество
шавкат мирзиёев
ислам каримов
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ТАШКЕНТ, 30 янв – Sputnik. В Узбекистане 30 января традиционно отмечают день рождения первого президента республики Ислама Каримова. Торжественное мероприятие прошло в Научно-просветительском мемориальном комплексе имени Каримова.Участие в мероприятии принял президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Он возложил цветы к подножию памятника Исламу Каримову, сообщает пресс-служба главы государства.На мероприятии присутствовали также представители Олий Мажлиса, Администрации президента и правительства, деятели науки и культуры.Участники мероприятия прочли аяты из Корана, обсудили исторические заслуги Ислама Каримова.Кроме того, Шавкат Мирзиёев ознакомился с ходом работ по созданию музея первого президента в комплексе.Церемонии возложения цветов к памятникам Ислама Каримова прошли также в городах Самарканде и Карши.Читайте также: В Узбекистане появился постоянный штаб по предотвращению ЧС
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шавкат мирзиёев ислам каримов первый президент узбекистана мемориальный комплекс день рождения
шавкат мирзиёев ислам каримов первый президент узбекистана мемориальный комплекс день рождения

Шавкат Мирзиёев возложил цветы к памятнику Исламу Каримову

17:43 30.01.2023
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев возложил цветы к подножию памятника Первому Президенту Исламу Каримову в Ташкенте.
Шавкат Мирзиёев возложил цветы к подножию памятника Первому Президенту Исламу Каримову в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.01.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Он также ознакомился с ходом работ по созданию музея первого президента.
ТАШКЕНТ, 30 янв – Sputnik. В Узбекистане 30 января традиционно отмечают день рождения первого президента республики Ислама Каримова. Торжественное мероприятие прошло в Научно-просветительском мемориальном комплексе имени Каримова.
Участие в мероприятии принял президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Он возложил цветы к подножию памятника Исламу Каримову, сообщает пресс-служба главы государства.
На мероприятии присутствовали также представители Олий Мажлиса, Администрации президента и правительства, деятели науки и культуры.
Участники мероприятия прочли аяты из Корана, обсудили исторические заслуги Ислама Каримова.
Кроме того, Шавкат Мирзиёев ознакомился с ходом работ по созданию музея первого президента в комплексе.
Церемонии возложения цветов к памятникам Ислама Каримова прошли также в городах Самарканде и Карши.
Читайте также: В Узбекистане появился постоянный штаб по предотвращению ЧС
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