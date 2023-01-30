https://uz.sputniknews.ru/20230130/v-uzbekistane-poyavilsya-postoyannyy-shtab-po-predotvrascheniyu-chs-31829161.html
В Узбекистане появился постоянный штаб по предотвращению ЧС
В Узбекистане появился постоянный штаб по предотвращению ЧС
Премьер-министр республики Абдулла Арипов на совещании обсудил меры по предотвращению чрезвычайных ситуаций, связанных с возможными селями, наводнениями и оползнями.
2023-01-30T15:15+0500
2023-01-30T15:15+0500
2023-01-30T15:15+0500
общество
предотвращение чс
совещание
абдулла арипов
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ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Под председательством премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова состоялось совещание, посвященное обсуждению приоритетных задач по предотвращению чрезвычайных ситуаций, связанных с возможными селями, наводнениями и оползнями. Об этом сообщает пресс-служба правительства.По данным Узгидромета, с этой недели температура воздуха повысится до +10 градусов днем и +3 градуса ночью.На совещании члены правительства подробно проанализировали ситуацию в регионах. Абдулла Арипов дал поручения руководителям профильных министерств, ведомств и хокимиятов по предупреждению и устранению возможных чрезвычайных ситуаций.По поручению президента Шавката Мирзиеева в республике начал действовать постоянный штаб по предотвращению чрезвычайных ситуаций, связанных с селями, паводками и оползнями.Также, согласно постановлению главы государства № 426 от 18 ноября 2022 года, сформированы правительственная и региональные комиссии по борьбе с наводнениями и определены их основные задачи.Читайте также: Президент поручил трудоустроить 5 млн человек в 2023 году
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абдулла арипов совещание предотвращение чрезвычайных ситуаций связанных с селями наводнениями оползнями
абдулла арипов совещание предотвращение чрезвычайных ситуаций связанных с селями наводнениями оползнями
В Узбекистане появился постоянный штаб по предотвращению ЧС
Премьер-министр республики Абдулла Арипов на совещании обсудил меры по предотвращению чрезвычайных ситуаций, связанных с возможными селями, наводнениями и оползнями.
ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik
. Под председательством премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова состоялось совещание, посвященное обсуждению приоритетных задач по предотвращению чрезвычайных ситуаций, связанных с возможными селями, наводнениями и оползнями. Об этом сообщает
пресс-служба правительства.
По данным Узгидромета, с этой недели температура воздуха повысится до +10 градусов днем и +3 градуса ночью.
“Повышение температуры воздуха ускоряет таяние снега и льда, увеличивая вероятность селей, оползней и наводнений”, - говорится в сообщении.
На совещании члены правительства подробно проанализировали ситуацию в регионах. Абдулла Арипов дал поручения руководителям профильных министерств, ведомств и хокимиятов по предупреждению и устранению возможных чрезвычайных ситуаций.
По поручению президента Шавката Мирзиеева в республике начал действовать постоянный штаб по предотвращению чрезвычайных ситуаций, связанных с селями, паводками и оползнями.
Также, согласно постановлению главы государства № 426 от 18 ноября 2022 года, сформированы правительственная и региональные комиссии по борьбе с наводнениями и определены их основные задачи.