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В Узбекистане появился постоянный штаб по предотвращению ЧС

В Узбекистане появился постоянный штаб по предотвращению ЧС

Премьер-министр республики Абдулла Арипов на совещании обсудил меры по предотвращению чрезвычайных ситуаций, связанных с возможными селями, наводнениями и оползнями.

2023-01-30T15:15+0500

2023-01-30T15:15+0500

2023-01-30T15:15+0500

общество

предотвращение чс

совещание

абдулла арипов

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ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Под председательством премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова состоялось совещание, посвященное обсуждению приоритетных задач по предотвращению чрезвычайных ситуаций, связанных с возможными селями, наводнениями и оползнями. Об этом сообщает пресс-служба правительства.По данным Узгидромета, с этой недели температура воздуха повысится до +10 градусов днем и +3 градуса ночью.На совещании члены правительства подробно проанализировали ситуацию в регионах. Абдулла Арипов дал поручения руководителям профильных министерств, ведомств и хокимиятов по предупреждению и устранению возможных чрезвычайных ситуаций.По поручению президента Шавката Мирзиеева в республике начал действовать постоянный штаб по предотвращению чрезвычайных ситуаций, связанных с селями, паводками и оползнями.Также, согласно постановлению главы государства № 426 от 18 ноября 2022 года, сформированы правительственная и региональные комиссии по борьбе с наводнениями и определены их основные задачи.Читайте также: Президент поручил трудоустроить 5 млн человек в 2023 году

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абдулла арипов совещание предотвращение чрезвычайных ситуаций связанных с селями наводнениями оползнями